Phim châu Á tháng 6: ‘Tình Yêu Có Pháo Hoa’ chiếm spotlight

Giữa loạt phim truyền hình trong nước và ngoài nước đang đổ bộ FPT Play trong tháng 6, phim của Đàn Kiện Thứ - Vương Sở Nhiên đang trở thành tâm điểm.

Tình Yêu Có Pháo Hoa

Lên sóng vào ngày 15/6 vừa qua, bộ phim Tình Yêu Có Pháo Hoa (Love Has Fireworks) của cặp đôi Đàn Kiện Thứ - Vương Sở Nhiên đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem xứ Trung. Theo dữ liệu từ Maoyan, tỷ suất toàn mạng theo thời gian thực của phim đạt 1,45%. Đây là một khởi đầu ấn tượng với một tác phẩm ngôn tình đô thị, và còn đáng chú ý hơn khi Tình Yêu Có Pháo Hoa đã mất 3 năm trì hoãn để xử lý các vấn đề hậu kỳ và phát hành.

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên trong Tình Yêu Có Pháo Hoa (Ảnh: FPT Play)

Kịch bản phim mang đến một câu chuyện tình nhẹ nhàng, hài hước theo công thức "oan gia ở chung nhà". Tiền Phi (Vương Sở Nhiên) sau khi mất việc và thất tình, cô buộc phải cho thuê một phòng trong nhà để giảm gánh nặng trả góp. Người thuê phòng của cô là Lý Diệc Phi (Đàn Kiện Thứ), một công tử nhà giàu đang rơi vào cảnh sa sút vì đầu tư thất bại. Từ hai người có tính cách và quan điểm khác biệt thường xuyên va chạm trong đời sống hàng ngày, Tiền Phi và Diệc Phi dần thấu hiểu, đưa mối quan hệ đi từ "ghét" thành "yêu".

Những tình huống va chạm dở khóc dở cười, những lát cắt sinh hoạt đời thường được biên kịch xử lý khéo léo, mang lại không khí nhẹ nhàng và mang tính giải trí cao. Diễn xuất tự nhiên và khả năng tương tác tốt giữa Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên cũng góp phần thuyết phục được người xem và tạo nên sức hút riêng cho cặp đôi trên màn ảnh. Với độ "hot" hiện nay, Tình Yêu Có Pháo Hoa có thể sẽ còn tiến xa trong những tập tiếp theo.

Kịch bản phim nhẹ nhàng, hài hước theo công thức "oan gia ở chung nhà". (Ảnh: FPT Play)

Giữ Lấy Tình Yêu

Nếu yêu thích đề tài sóng gió gia tộc, Giữ Lấy Tình Yêu sẽ là lựa chọn lý tưởng trong tháng 6. Với kịch bản hấp dẫn và sự góp mặt của dàn diễn viên phim truyền hình sáng giá trong nước, bộ phim nhanh chóng tăng nhiệt và lọt vào bảng xếp hạng Top 10 phim bộ xu hướng trên FPT Play. Đây cũng là phim Việt đáng chú ý nhất thời điểm hiện tại.

Nội dung Giữ Lấy Tình Yêu xoay quanh cuộc sống hào nhoáng của gia tộc giàu có của ông Trần Thế Tuấn. Bi kịch bắt đầu khi ông Tuấn qua đời do bạo bệnh. Toàn bộ tài sản được để lại cho người con ruột Thế Hải (Phúc Lâm thủ vai). Trong khi đó, con trai nuôi Thế Sơn (Quí Quang) vẫn chỉ là "người ngoài" dù tận tụy cống hiến cho cơ nghiệp.

Bà Nga giữ vai trò đặc biệt trong cuộc tranh đấu giữa Thế Hải và Thế Sơn (Ảnh: FPT Play)

Khoảng cách giữa hai anh em ngày càng lớn khi Yến Xuân và Ái Ngọc xuất hiện. Yến Xuân (Huỳnh Phương Uyên) ban đầu tiếp cận Thế Sơn nhưng sau đó quay sang Thế Hải khi xác định được người thừa kế. Còn Ái Ngọc (Nyra Phương Trinh) vô tình bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của gia tộc họ Trần sau thời gian chăm sóc ông Tuấn những ngày cuối đời.

Sự việc ngày càng càng rối ren hơn với vai trò của bà Nga (Hoài An), vợ ông Tuấn. Ẩn dưới vẻ ngoài nhẫn nhịn, hiền lành là một người đầy toan tính, sẵn sàng kích hoạt cuộc chiến quyền lực bùng nổ sau cánh cổng biệt thự sang trọng.

Bà Đồng Muifei

Trong bối cảnh đất nước Thái Lan ba mươi năm trước, Bà Đồng Muifei (Muifei the Medium) mang đến một câu chuyện kinh dị mang màu sắc xã hội. Phim vừa ra mắt vào ngày 17/6 vừa qua, đánh dấu sự trở lại của Pat Chayanit và Offroad Kantapon trên màn ảnh nhỏ.

Muifei là vai diễn thử thách với Pat Chayanit (Ảnh: FPT Play)

Nhân vật chính của phim là Muifei (Pat Chayanit thủ vai). Từ khi còn là một thiếu nữ, Muifei đã được chọn làm bà đồng, thay người trong làng nhận lãnh tai ương với lời thề giữ trinh tiết suốt đời. Cuộc gặp gỡ với chàng trai thành thị Phum (Offroad Kantapon) đẩy cả hai vào một tình yêu cấm đoán.

Sau khi trốn thoát đến thành phố, Phum và Muifei đối mặt với nhiều khó khăn. Cô bị lừa vào con đường bán thân và sau đó rơi vào tay một thiếu gia tàn bạo. Muifei trở thành linh hồn chất chứa oán hận, quay lại săn đuổi những kẻ từng gây ra tội ác. Để ngăn chặn thảm kịch xảy ra, thanh tra Daenthai phải cuộc với sự giúp sức của Phum.

Tình yêu cấm kỵ giữa Phum và Muifei mở ra nhiều bi kịch về sau (Ảnh: FPT Play)

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