Với nhiều cảnh hôn xuất hiện xuyên suốt các tập phim, bộ phim Trung Quốc này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Ngay từ khi lên sóng, bộ phim truyền hình Xích Hạ (chuyển thể từ tiểu thuyết Rơi Xuống của tác giả Điềm Thố Ngư) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt bởi mật độ dày đặc các cảnh hôn giữa cặp đôi chính do Bao Thượng Ân và Châu Kha Vũ thể hiện. Nhiều khán giả còn không ngần ngại gọi đây là một trong những bộ phim ngôn tình có nhiều cảnh thân mật nhất năm 2026, với con số được tiết lộ từ nguyên tác lên tới khoảng 15 nụ hôn nếu bản chuyển thể bám sát.

Trong phim, hai diễn viên đảm nhận vai chính Châu Vãn và Lục Tây Kiêu, thuộc tuyến nhân vật của bộ phim Xích Hạ. Câu chuyện xoay quanh mối tình nhiều biến cố kéo dài từ thời học sinh đến khi trưởng thành, nơi một bên là cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng và luôn kìm nén cảm xúc, còn bên kia là chàng trai ngạo nghễ, phóng khoáng nhưng lại mang nhiều tổn thương. Sự đối lập trong tính cách cùng chuỗi hiểu lầm kéo dài đã tạo nên một hành trình tình cảm vừa giằng co vừa mãnh liệt, khiến những cảnh thân mật trở thành điểm nhấn cảm xúc quan trọng.

Đáng chú ý, ngay từ giai đoạn hậu trường vào tháng 10/2025, loạt hình ảnh rò rỉ về các cảnh hôn đã khiến bộ phim sớm thu hút sự quan tâm lớn. Những khoảnh khắc như hôn cưỡng ép, hôn cùng bóng bay hay các cảnh quay giàu tính biểu cảm đã được lan truyền rộng rãi, tạo hiệu ứng thảo luận mạnh trước cả khi phim chính thức phát sóng. Đến tháng 6/2026, khi phim lên sóng trên Mango TV và đài Hồ Nam, trailer với tần suất dày đặc các phân cảnh tình cảm tiếp tục đẩy sức nóng của tác phẩm lên cao, khiến khán giả liên tục tranh luận về mức độ “táo bạo” cũng như cảm xúc mà bản phim mang lại.

Trong số các cảnh gây chú ý nhất, nổi bật là phân đoạn “nụ hôn dưới pháo hoa trên đỉnh núi” phát sóng ngày 18/6/2026. Ở bối cảnh này, Lục Tây Kiêu sau hiểu lầm tại buổi tiệc gia tộc đã không kiềm chế được cảm xúc và kéo Châu Vãn vào nụ hôn giữa khung cảnh pháo hoa rực sáng, xe mô tô và gió đêm trên đỉnh núi. Sự kết hợp giữa không gian lãng mạn và cảm xúc bùng nổ khiến cảnh quay được cư dân mạng ví như “chuẩn công thức phim thần tượng”.

Bên cạnh đó, phim còn xuất hiện hàng loạt cảnh hôn khác với mật độ dày đặc, từ những nụ hôn trong buổi tiệc sau khi Lục Tây Kiêu kéo Châu Vãn quay lại, cho đến các khoảnh khắc đời thường như ôm ấp, nắm tay rồi bất ngờ hôn. Một số cảnh hậu trường cũng từng được nhắc đến như việc cầm bóng bay rồi hôn hay những nụ hôn liên tiếp dồn dập, thậm chí được ví von bằng hình ảnh “chim gõ kiến” bởi nhịp độ nhanh và liên tục.

Trong buổi quảng bá phim, chính Châu Kha Vũ và Bao Thượng Ân cũng thừa nhận đây là dự án có số lượng cảnh hôn và tương tác thân mật nhiều nhất họ từng thực hiện. Đáng chú ý, Bao Thượng Ân còn chia sẻ có những cảnh khiến cô ngại ngùng nhất từ trước đến nay, cho thấy mức độ tập trung cao của bộ phim vào tuyến tình cảm.

Theo giới thiệu nội dung, Xích Hạ không chỉ dừng lại ở yếu tố ngôn tình lãng mạn mà còn khai thác sâu vào mâu thuẫn và sự giằng xé nội tâm của nhân vật. Tình yêu giữa Châu Vãn và Lục Tây Kiêu trải qua nhiều giai đoạn từ rung động tuổi trẻ, chia ly vì hiểu lầm và áp lực cuộc sống, cho đến cuộc tái ngộ sau mười năm đầy cảm xúc phức tạp, thậm chí xen lẫn sự trả đũa và tổn thương chưa hóa giải.