Dàn cast toàn sao hạng A có thể giúp bộ phim tạo nên cơn sốt ngoài phòng vé?

Nửa cuối năm 2026, HOPE là một trong những bom tấn điện ảnh được chờ đợi nhất. Tác phẩm này không chỉ là bộ phim giải trí thông thường, mà còn gánh vác trên vai niềm hy vọng của điện ảnh Hàn Quốc. Đây là ý kiến từ một người hâm mộ hiện đang nhận được sự quan tâm.

Số phận của HOPE đang được khán giả quan tâm.

Bài viết này cho rằng nếu như HOPE thất bại, vậy thì nhà phát hành Plus M sẽ phải nhận một đòn giáng chí tử. Trước đó, tập đoàn mẹ của Plus M là Contentree JoongAng đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản và tái cơ cấu khốn cùng cho Megabox và Plus M Entertainment. Thế nên nếu như HOPE thành công, Plus M mới có dòng tiền để tiếp tục công cuộc hồi sinh. Còn nếu HOPE thất bại, đó không còn là câu chuyện của cá nhân doanh nghiệp này.

Hồi tháng 5/2025, Megabox và Lotte Cinema từng ấp ủ kế hoạch sáp nhập 2 chuỗi rạp lớn thứ 2 và thứ 3 tại Hàn Quốc vào làm một. Như vậy, họ có thể trở thành đối trọng với CJ CGV, tạo nên sự cạnh tranh, cứu vãn thị trường điện ảnh vẫn chưa thể khôi phục sau đại dịch. Tuy nhiên, việc Megabox tái cơ cấu dưới sự giám sát của tòa án khiến mọi thứ lâm vào bế tắc. Điều này khiến các nhà đầu tư rơi vào tâm lý hoang mang.

HOPE có sự tham gia của dàn cast cực chất lượng, nổi bật nhất là Ảnh đế Hwang Jung Min.

Trong bối cảnh đó, nếu như HOPE thất bại ngoài phòng vé và Plus M bị kéo sập, điều đó sẽ mang đến những hệ lụy nghiêm trọng. Thứ nhất là niềm tin của những nhà đầu tư vào việc sản xuất những bộ phim bom tấn với kinh phí khổng lồ. Thứ hai là việc thế kiềng ba chân CGV - Lotte Cinema và Megabox bị phá vỡ, CGV đạt được lợi thế tuyệt đối trên thị trường. Điều đó khiến khán giả ít rạp để lựa chọn, có nguy cơ chịu giá vé cao và chịu sự bão hòa về thể loại phim khi các rạp không còn động lực cạnh tranh dịch vụ.

Jo In Sung cũng đóng chính trong bom tấn điện ảnh HOPE.

Nữ diễn viên Jung Ho Yeon cùng 2 đàn anh gạo cội tạo nên bộ ba nhân vật chính của HOPE.

Dẫu vậy, khán giả hoàn toàn có lý do để tin tưởng rằng HOPE sẽ không thất bại mà ngược lại, tạo ra cú nổ phòng vé khi ra rạp. Tác phẩm này được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn hàng đầu Na Hong Jin, người đứng sau thành công của những The Chaser, The Yellow Sea và The Wailing. Không chỉ vậy, phim còn quy tụ dàn cast khủng, nổi bật nhất là Hwang Jung Min và Jo In Sung.

Hwang Jung Min vốn được công nhận rộng rãi là một trong những Ảnh đế đẳng cấp nhất Hàn Quốc. Tài tử 55 tuổi là ông hoàng phòng vé đích thực, từng đóng chính nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám như Veteran, The Battleship Island, The Spy Gone North hay 12.12: The Day. Trong khi đó, Jo In Sung cũng là một trong những ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn, gây ấn tượng với nhiều tác phẩm lớn ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình, có thể kể tới A Frozen Flower, The Great Battle, It's Okay, That's Love hay mới đây nhất là Moving.

Dàn cast toàn sao hạng A cùng đạo diễn Na Hong Jin có thể giúp HOPE tạo nên cơn sốt ngoài phòng vé?

Trailer phim HOPE của Hwang Jung Min, Jo In Sung và Jung Ho Yeon

Ngoài ra, dàn cast chính của HOPE còn có Jung Ho Yeon, mỹ nhân đảm nhận vai người chơi 067 trong siêu phẩm toàn cầu Squid Game. Bên cạnh đó, dàn khách mời của HOPE cũng bao gồm những cái tên nổi tiếng như Michael Fassbender, Alicia Vikander, Ha Jung Woo, Jung Woo Sung và Kim Yoon Seok.

Cho những ai chưa biết, HOPE là phim hành động - khoa học viễn tưởng, kể về một sự tồn tại bí ẩn được người dân làng ở ngoại ô cảng Hopo phát hiện. Họ tìm kiếm sự tồn tại bí ẩn đó, để rồi phải đối mặt với nguy cơ cả làng bị hủy diệt. Baom Seok (Hwang Jung Min) và Sung Ae (Jung Ho Yeon) là những cảnh sát ở cảng Hope. Trong khi đó, Sung Ki (Jo In Sung) là một thơ săn. Cùng nhau, họ đương đầu với những cuộc tấn công nguy hiểm.

Thu Phong

nguồn: X, Asianwiki, Facebook

Dựa trên bài đăng trên fanpage Hwang Jung Min Vietnam Fanpage • HJMVN