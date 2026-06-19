Ngôi sao này đóng chính 2 phim Hàn đang thống trị Netflix Việt Nam.

Nếu phải chỉ ra một cái tên đang hot nhất màn ảnh Hàn Quốc hiện tại, đáp án không gì khác ngoài Kim Mu Yeol. Anh gây ấn tượng cực mạnh với vai "thầy giáo Na", góp phần tạo nên thành công rực rỡ trên phạm vi toàn cầu cho bom tấn Teach You A Lesson.

Tại Việt Nam, sức hút của Teach You A Lesson nói chung và Kim Mu Yeol nói riêng cũng là rất khủng khiếp. Bằng chứng là việc tài tử 44 tuổi có tới 2 phim Hàn thống trị bảng xếp hạng Netflix Việt Nam, đó là Teach You A Lesson ở vị trí thứ nhất và Toà Án Vị Thành Niên ở vị trí thứ ba.

Kim Mu Yeol đang có 2 phim thống trị Netflix Việt Nam (ảnh: fanpage Cuồng Phim).

Cho những ai chưa biết, Toà Án Vị Thành Niên cũng là một tác phẩm lấy đề tài bạo lực học đường giống như Teach You A Lesson. Bộ phim này không chỉ có sự xuất hiện của Kim Mu Yeol mà còn có cả Lee Sung Min. Hai người đều đảm nhận nhân vật thuộc tuyến chính, bên cạnh Kim Hye Soo và Lee Jung Eun.

Câu chuyện phim Toà Án Vị Thành Niên bắt đầu khi Shim Eun Seok (Kim Hye Soo) - một thẩm phán ưu tú với tính cách khó chịu và rất ghét những tội phạm vị thành niên được bổ nhiệm vào tòa án vị thành niên địa phương. Tại đây, cô cố gắng cân bằng sự ác cảm của mình dành cho những kẻ phạm tội vị thành niên với niềm tin vững chắc vào công lý và hình phạt. Shim Eun Seok đã phá vỡ các quy tắc thông thường, áp dụng cách trừng phạt riêng của mình đối với những người phạm tội, khiến cho họ chịu hậu quả thích đáng cũng như đem lại sự an ủi cho các nạn nhân.

Nếu như "thầy giáo Na" của Teach You a Lesson gây ấn tượng với những màn dạy dỗ bằng nắm đấm...

...thì phó thẩm phán Cha Tae Joo của Toà Án Vị Thành Niên lại là người có tính cách điềm đạm, bao dung và muốn giáo dục bằng các "phương pháp mềm".

Trong Toà Án Vị Thành Niên, Kim Mu Yeol đảm nhận nhân vật phó thẩm phán Cha Tae Joo, người có tính cách điềm đạm, bao dung và luôn ưu tiên việc giáo dục, định hướng để thay đổi những tội phạm vị thành niên. Anh là một thái cực hoàn toàn đối lập, vừa hỗ trợ, vừa dung hòa với Shim Eun Seok.

Nói thêm về Kim Mu Yeol, anh là gương nổi tiếng và đóng nhiều bom tấn của làng phim Hàn Quốc. Ở mảng phim truyền hình, bên cạnh 2 tác phẩm nói trên, anh còn góp mặt trong những dự án lớn như Queen Woo, Sweet Home mùa 2, No Way Out: The Roulette. Còn tại địa hạt điện ảnh, ngôi sao sinh năm 1982 góp mặt trong các tác phẩm đình đám như The Roundup: Punishment, Forgotten, Space Sweepers hay The Gangster, the Cop and the Devil.

Kim Mu Yeol trong siêu phẩm hành động The Roundup: Punishment.

Trước khi có được sự nghiệp thành công, Kim Mu Yeol từng trải qua chuỗi ngày khốn khó. Năm anh 15 tuổi, gia đình rơi vào tình cảnh nghèo khó sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997. Để có thể kiếm tiền, Kim Mu Yeol từng làm nhiều công việc như bảo vệ, phát tờ rơi, công nhân, phục vụ ở hộp đêm...Dẫu vậy, anh đã vượt qua tất cả để theo đuổi đam mê diễn xuất, đi lên từ những vai diễn nhỏ để có được thành công như ngày hôm nay.

Kim Mu Yeol đang có cả sự nghiệp thành công và hạnh phúc gia đình viên mãn.

Đồng hành cùng Kim Mu Yeol qua những thăng trầm của cuộc sống là Yoon Seung Ah. Cả hai quen nhau từ năm cuối năm 2011, công khai sau đó 4 tháng. Lý do là bởi Kim Mu Yeol trong lúc say đã gửi những lời bày tỏ mùi mẫn cho bạn gái nhưng lại để nhầm chế độ công khai thay vì gửi riêng. Năm 2015, cả hai về chung một nhà và cho đến nay, tổ ấm của họ vẫn vô cùng hạnh phúc.

nguồn: Netflix