Dù đã kết thúc từ lâu, nhiều bộ phim Hàn vẫn khiến người xem tiếc nuối vì cái kết bỏ ngỏ hoặc quá xuất sắc.

Sau khi khép lại hành trình phát sóng, không ít bộ phim truyền hình vẫn chứng minh được sức hút mãnh liệt khi liên tục thống trị các bảng xếp hạng lượt xem tại nhiều quốc gia. Thành công bùng nổ cùng những cái kết còn dang dở luôn khiến người hâm mộ không khỏi mong ngóng, đặt câu hỏi về khả năng sản xuất phần tiếp theo. Thực tế, màn ảnh xứ kim chi có rất nhiều tác phẩm xuất sắc khiến người xem tiếc nuối đến mức phải liên tục "gọi tên" nhà sản xuất để đòi mùa mới. Hãy cùng điểm qua 7 bộ phim Hàn Quốc được khán giả mong chờ có phần 2 nhất hiện nay.

Teach You a Lesson

Do nam diễn viên Kim Mu Yeol đóng chính, Teach You a Lesson nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu khi đứng đầu bảng xếp hạng xem phim tại hơn 40 quốc gia. Nhịp phim nhanh, nội dung thực tế cùng những cảnh hành động mãn nhãn giúp tác phẩm được ví như phiên bản giáo dục của Taxi Driver. Kim Mu Yeol từng tiết lộ đạo diễn Hong Jong Chan đã nhắn tin hỏi anh: "Giờ chúng ta nên làm gì đây?" sau khi chứng kiến phản ứng cuồng nhiệt từ khán giả toàn cầu. Nam diễn viên chỉ trả lời ngắn gọn: "Đương nhiên là làm phần 2 rồi!". Dù hiện tại chưa có thông báo chính thức, nhiều người tin rằng thế giới và câu chuyện trong phim vẫn còn rất nhiều tiềm năng để tiếp tục khai thác.

The Trauma Code: Heroes on Call

Tác phẩm y khoa này đã gây sốt trên Netflix vào dịp Tết nguyên đán 2025. Joo Ji Hoon thậm chí còn giành hàng loạt giải thưởng lớn nhờ màn thể hiện xuất sắc. Sau thành công vang dội của phim, nhu cầu về phần 2 ngày càng tăng cao. Khi được hỏi, Joo Ji Hoon hài hước cho biết: "Nếu khán giả yêu thích thì không có lý do gì để từ chối, chỉ là tôi sẽ lại phải vất vả thêm thôi". Theo truyền thông Hàn Quốc, công ty sản xuất được cho là đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa 2 và mùa 3, khiến người hâm mộ càng thêm kỳ vọng vào sự trở lại của dàn diễn viên gốc.

Moving

Ra mắt năm 2023 trên Disney+, Moving nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim siêu năng lực thành công nhất châu Á. Sau khi mùa 2 được công bố, Zo In Sung, Han Hyo Joo và Cha Tae Hyun đều xác nhận tái xuất. Nữ diễn viên trẻ Go Youn Jung cũng cho biết cô sẽ tiếp tục tham gia mùa mới. Tuy nhiên, Lee Jung Ha đã nhập ngũ nên vai diễn của anh sẽ được thay thế. Phần tiếp theo được xây dựng dựa trên webtoon Bridge và hứa hẹn mở rộng đáng kể vũ trụ siêu năng lực của phim.

Lovely Runner

Cơn sốt màn ảnh châu Á năm 2024 mang tên Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy) xoay quanh hành trình xuyên không về quá khứ đầy cảm động của một fangirl nhằm giải cứu thần tượng khỏi bi kịch tương lai. Sự bùng nổ phản ứng hóa học giữa Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon chính là "vũ khí" giúp bộ phim càn quét khắp các bảng xếp hạng.

Bên cạnh cặp đôi chính, tác phẩm còn sở hữu dàn diễn viên phụ chất lượng như Song Geon Hee, Lee Seung Hyub, Jung Young Joo, Kim Won Hae, và Song Ji Ho. Sự tương tác ăn ý và trọn vẹn của cả hệ thống nhân vật đã tạo nên một bức tranh thanh xuân vô cùng sống động. Dù hiện tại nhà sản xuất chưa có kế hoạch cho phần 2, nhưng tình cảm quá lớn từ người hâm mộ dành cho Sun Jae và Sol khiến ai nấy đều mong mỏi câu chuyện của họ sẽ còn được viết tiếp.

Tòa Án Vị Thành Niên

Ra mắt trên Netflix vào tháng 2/2022, Tòa Án Vị Thành Niên nhanh chóng gây ấn tượng với câu chuyện xoay quanh các vụ án do người chưa thành niên gây ra, qua góc nhìn của nữ thẩm phán Shim Eun Seok (Kim Hye Soo) người mang ám ảnh sâu sắc với tội phạm trẻ tuổi. Bộ phim ghi dấu bởi những vụ án lạnh lùng, gai góc nhưng vẫn đan xen thông điệp về sự cảm thông và cơ hội làm lại cho người trẻ lầm đường. Nhờ nội dung chất lượng và diễn xuất ấn tượng, phim lọt Top 10 Netflix toàn cầu và nhận nhiều giải thưởng danh giá. Sau thành công này, nhiều fan đã mong chờ mùa 2. Tuy nhiên, thông tin về việc mùa 2 bị hủy khiến không ít khán giả tiếc nuối, dù sau đó Netflix khẳng định chưa có quyết định chính thức, để lại hy vọng cho người hâm mộ.

Signal

Nếu bình chọn bộ phim Hàn mà khán giả mong chờ phần tiếp theo nhất, Signal chắc chắn nằm trong nhóm đầu. Nhà sản xuất từng lên kế hoạch thực hiện mùa 2 mang tên The Second Signal nhân dịp kỷ niệm 10 năm bộ phim. Tuy nhiên, dự án gặp nhiều trở ngại do những tranh cãi liên quan đến một trong các diễn viên chính. Đặc biệt, nhân vật Lee Jae Han vốn là trung tâm của cốt truyện mùa mới, khiến tương lai của dự án trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Vì vậy, việc Signal 2 có thể ra mắt đúng kế hoạch hay không vẫn là chủ đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Hot Stove League

Được dẫn dắt bởi Nam Goong Min, bộ phim thể thao này từng là "ngựa ô" lớn nhất màn ảnh Hàn năm 2019. Từ mức rating chỉ 3,3%, phim tăng vọt lên 19,1% nhờ kịch bản chắc tay và câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, cái kết mở đã khiến rất nhiều khán giả cảm thấy chưa thỏa mãn và mong muốn được theo dõi hành trình tiếp theo của nhân vật Baek Seung Soo. Dù Nam Goong Min từng thẳng thắn nói: "Hãy từ bỏ ý định đó đi!", phía ê-kíp sản xuất vẫn để ngỏ khả năng thực hiện phần 2 trong tương lai nếu có cơ hội phù hợp.

Nguồn: Koreaboo