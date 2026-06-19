Nam diễn viên khẳng định sức hút hàng đầu khi trở thành ngôi sao đầu tiên có tới 5 phim cùng góp mặt trong Top 10 Netflix Việt Nam.

Một điều hiếm thấy vừa xảy ra trên Netflix Việt Nam: cả 5 phần phim James Bond do Daniel Craig thủ vai đồng loạt góp mặt trong Top 10 phim điện ảnh được xem nhiều nhất. Thành tích này giúp tài tử người Anh trở thành ngôi sao đầu tiên sở hữu tới 5 tác phẩm cùng lúc xuất hiện trong bảng xếp hạng của nền tảng này tại Việt Nam.

Sự thống trị của Daniel Craig không quá khó hiểu. Sau khi loạt phim 007 chính thức đổ bộ Netflix, khán giả đã có cơ hội thưởng thức trọn vẹn hành trình kéo dài 15 năm của nam diễn viên trong vai điệp viên huyền thoại James Bond, từ Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre cho tới No Time To Die.

Điều đáng nói là đây không chỉ đơn thuần là 5 bộ phim hành động riêng lẻ. Chúng tạo thành một câu chuyện xuyên suốt về James Bond, lần đầu tiên trong lịch sử thương hiệu 007 được xây dựng như một nhân vật có quá khứ, có tổn thương, có tình yêu và cả những nỗi đau không thể xóa nhòa.

Ngược dòng thời gian về năm 2006. Trên màn ảnh rộng, Daniel Craig bước lên từ làn nước xanh ngắt ở Bahamas, những giọt nước bám trên cơ bụng sáu múi săn chắc và chiếc quần bơi bó sát. Trong rạp chiếu năm đó, không ít khán giả nữ đã phải thốt lên từng từ một: "Ôi. Chúa. Ơi." Bộ phim Casino Royale mới chiếu được đúng 29 phút, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một James Bond hoàn toàn mới đã ra đời, đập tan mọi nghi ngờ trước đó.

Trước khi phim chiếu, Daniel Craig từng là tâm điểm hứng gạch đá của truyền thông và người hâm mộ. Người ta chê anh ngoại hình thô kệch, chiều cao khiêm tốn, gương mặt nhiều nếp nhăn và đặc biệt là... mái tóc vàng khác xa vẻ lịch lãm chuẩn mực của những người tiền nhiệm như Pierce Brosnan hay Sean Connery. Thậm chí, một anti-fan còn lập hẳn trang web craignotbond.com chỉ để tẩy chay anh chàng. Trong buổi họp báo ra mắt, Craig bị đánh giá là ít nói, nhạt nhẽo và bị coi là "cú lừa" thất bại nhất lịch sử 007.

Nhưng rồi, cảnh bước lên từ bãi biển Bahamas huyền thoại ấy đã thay đổi tất cả. Công chúng quay xe "bật ngửa", lập tức ca ngợi thân hình hoàn hảo và xếp anh vào danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Casino Royale bỏ túi 616 triệu USD, trở thành phần phim 007 ăn khách nhất lịch sử lúc bấy giờ, khiến mọi antifan chỉ biết nín lặng.

Cái hay của Daniel Craig là anh không lặp lại hình tượng một điệp viên bất khả chiến bại, áo vest không bao giờ nhăn, tóc không bao giờ rối. Bond của Craig mang đậm hơi thở thời đại mới: gai góc, thực tế và cực kỳ vỡ vụn.

Lần đầu tiên, khán giả thấy Bond xuất hiện với một trái tim tan vỡ. Quá khứ đau thương, tuổi thơ mồ côi của anh trở thành mạch truyện chính xuyên suốt. Anh biết yêu say đắm Vesper Lynd (Eva Green) rồi bất lực nhìn cô chết, chìm trong thù hận ở Quantum of Solace, đau đớn khi mất đi người cố vấn M (Judi Dench) trong Skyfall, và cố gắng mở lòng một lần nữa với Madeleine Swann (Léa Seydoux) trong No Time to Die.

Không chỉ tổn thương về mặt cảm xúc, Bond dưới thời Daniel Craig còn hiện lên như một người đàn ông không phải bất bại, mang trên mình vô số vết thương thể xác đúng nghĩa sau những nhiệm vụ sinh tử. Anh bị bắn trong Skyfall, bị khoan vào hộp sọ trong Spectre, bị đầu độc và tra tấn dã man trong Casino Royale. Đáng nói, sự khắc nghiệt này dường như đã vận vào cả đời thực của Daniel Craig. Để cống hiến những thước phim hành động chân thực kiểu "đấm phát nào đau phát đấy", nam tài tử đã không ít lần đánh cược cả sức khỏe của bản thân trên trường quay. Danh sách chấn thương của anh qua từng phần phim dài dằng dặc đến mức khiến người hâm mộ phải rùng mình xót xa. Anh từng bị rách sụn vai khi quay Quantum of Solace, tiếp đó là rách cả hai cơ bắp chân lúc thực hiện Skyfall. Đến phần phim Spectre, Daniel Craig thậm chí phải nén nỗi đau gãy chân và đứt dây chằng đầu gối để hoàn thành trọn vẹn phân cảnh mở đầu hoành tráng tại Mexico chứ không chịu hoãn lịch quay. Hành trình gian khổ này chỉ tạm khép lại sau khi anh phải lên bàn phẫu thuật mắt cá chân trong thời gian bấm máy bom tấn No Time to Die.

Bản thân Craig từng thừa nhận nghịch lý của vai diễn: "Diễn xuất hay nhất là khi bạn không phải bận tâm đến vẻ bề ngoài. Nhưng Bond thì ngược lại, bạn luôn phải quan tâm mình mặc suit ra sao, bước vào phòng thế nào. Đó là một cuộc đấu tranh”.

Hành trình 15 năm của Daniel Craig khép lại bằng bom tấn No Time to Die (2021). Sau 3 lần trì hoãn vì đại dịch, bộ phim ra mắt như một lời tri ân hoàn hảo nhất. Theo Variety, riêng thù lao của Craig cho phần này đã lên tới 25 triệu USD (chưa tính tiền chia doanh thu). Bộ phim kết nối tất cả các "vibe" từ quá khứ, giải quyết những nút thắt về lòng tin, sự phản bội và mang đến một cái kết viên mãn, lấy đi hàng lít nước mắt của các fan ruột.

Nhìn lại cả chặng đường mới thấy: Casino Royale (2006) tái định nghĩa thương hiệu; Quantum of Solace (2008) lạnh lùng, gai góc; Skyfall (2012) bùng nổ cán mốc 1,108 tỷ USD doanh thu; Spectre (2015) bóc trần quá khứ và No Time to Die (2021) khép lại một huyền thoại.

Chẳng trách ngay khi cả 5 phần phim này "đổ bộ" Netflix, các mọt phim Việt đã lập tức cày lại từ đầu đến cuối, tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu cho Daniel Craig trên bảng xếp hạng Top 10 thịnh hành.

Dù sau này người kế nhiệm vị trí 007 có là ai đi chăng nữa, phiên bản James Bond của Daniel Craig vẫn mãi là một biểu tượng bất tử của điện ảnh thế kỷ 21 – người đi lên từ đống "gạch đá" thị phi để trở thành huyền thoại được cả thế giới ngả mũ thán phục.

Theo Hollywood Reporter