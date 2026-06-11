Sức chạy đường dài của bộ phim này khiến người xem phải khâm phục.

Ra mắt từ dịp Tết Nguyên đán 2024, Mai từng tạo nên cơn sốt chưa từng có tại phòng vé Việt khi cán mốc hơn 551 tỷ đồng doanh thu, trở thành bộ phim Việt ăn khách nhất lịch sử thời điểm đó. Thế nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là sau hơn 2 năm, sức nóng của tác phẩm này vẫn chưa hề biến mất và vẫn âm ỉ tồn tại trong đời sống giải trí của khán giả.

Theo ghi nhận, Mai hiện đang xếp thứ 8 trên top 10 Netflix Việt Nam và vẫn duy trì vị trí trong BXH suốt 79 tuần liên tiếp kể từ khi phát hành trực tuyến trên nền tảng streaming này. Đây được xem là một thành tích hiếm thấy đối với một tác phẩm điện ảnh nước nhà. Cũng trên BXH này, Trấn Thành đang có thêm 2 bộ phim khác là Thỏ Ơi!! (hạng 1) và Bộ Tứ Báo Thủ (hạng 4).

Không chỉ giữ được lượng người xem ổn định trên Netflix, Mai còn bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội quốc tế nhờ phân đoạn kết phim đẹp bao nhiêu nhưng cũng buồn bấy nhiêu. Hàng loạt tài khoản TikTok nước ngoài liên tục đăng tải lại cảnh tái ngộ giữa Mai và Dương (Sâu) sau nhiều năm xa cách. Nhiều video thu hút lượng tương tác lớn, kéo theo làn sóng thảo luận mới về cảnh kết giữa 2 người từng yêu đã lấy đi bao nước mắt của người xem.

Mai là bộ phim tâm lý tình cảm do Trấn Thành thực hiện, với sự tham gia của Phương Anh Đào và Tuấn Trần trong hai vai chính. Bộ phim xoay quanh Mai (Phương Anh Đào), một người phụ nữ ngoài 30 tuổi làm nghề massage, mang trong mình nhiều tổn thương từ quá khứ, luôn sống khép kín và dè dặt trước tình yêu. Cuộc đời cô thay đổi khi gặp Dương hay Sâu (Tuấn Trần), chàng trai trẻ tuổi hơn, phóng khoáng, nhiệt tình và chân thành.

Từ những cuộc gặp gỡ tình cờ, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, khác biệt về tuổi tác, hoàn cảnh sống, định kiến xã hội cùng những vết thương tâm lý khiến mối quan hệ của họ liên tục đứng trước thử thách. Mai yêu Dương nhưng luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng với hạnh phúc, trong khi Dương lại không đủ trưởng thành để giữ lấy người phụ nữ mình yêu. Sau tất cả những biến cố, cả hai buộc phải chia xa, để lại một cái kết đầy tiếc nuối về câu chuyện đúng người nhưng sai thời điểm.

Một trong những lý do lớn nhất giúp Mai duy trì sức hút nằm ở chính nội dung mà bộ phim khai thác. Khác với nhiều phim tình cảm chọn cái kết viên mãn, Mai lại kể câu chuyện về những người yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau vào thời điểm thích hợp nhất. Nhân vật Mai mang nhiều tổn thương và mặc cảm trong quá khứ, trong khi Dương lại chưa đủ trưởng thành để bảo vệ tình yêu của mình. Khi cả hai đủ chín chắn để hiểu đối phương thì mọi thứ đã không còn như trước.

Mô-típ "gặp đúng người nhưng sai thời điểm" vốn không mới, nhưng luôn là đề tài dễ tạo đồng cảm với số đông khán giả. Đây cũng là lý do mỗi khi đoạn kết của Mai xuất hiện trên mạng xã hội, phần bình luận lại tràn ngập những chia sẻ về tình yêu, tiếc nuối và những mối quan hệ dang dở ngoài đời thực. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy bản thân trong câu chuyện của Mai và Dương. Đó là cảm giác từng có một người rất quan trọng nhưng cuối cùng lại không thể đồng hành cùng nhau đến hết chặng đường.

Giá trị lớn nhất của Mai có lẽ không nằm ở những con số doanh thu ấn tượng, mà ở khả năng duy trì sức ảnh hưởng lâu dài. Sau hơn 2 năm, bộ phim vẫn hiện diện trên các nền tảng trực tuyến và thường xuyên trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Trong bối cảnh hàng trăm bộ phim mới liên tục xuất hiện trên các nền tảng streaming mỗi năm, việc một tác phẩm Việt vẫn giữ được vị trí trong Top 10 Netflix sau gần 80 tuần là điều không dễ xảy ra. Có thể nói tác phẩm của Trấn Thành đã vượt khỏi phạm vi của một hiện tượng phòng vé hay hiện tượng văn hoá đại chúng để trở thành một trong những bộ phim Việt có sức sống mạnh mẽ nhất những năm gần đây

Bên cạnh cốt truyện, diễn xuất của Phương Anh Đào và Tuấn Trần cũng được xem là một trong những yếu tố giúp bộ phim có giá trị xem lại cao. Nhân vật Mai với nhiều lớp tâm lý phức tạp trở thành vai diễn mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của Phương Anh Đào, giúp cô nàng thật sự bước chân vào hàng ngũ ngôi sao giải trí, được lòng cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Tuấn Trần tiếp tục khẳng định sức hút sau thành công của Bố Già và Đất Rừng Phương Nam.