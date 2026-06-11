Người duy nhất được Minh Hằng công khai thừa nhận đẹp hơn mình

Nhan sắc của mỹ nhân này có gì lợi hại mà Minh Hằng cũng phải chịu thua.

Mới đây, MXH lan truyền cuộc trò chuyện giữa Minh Hằng và Tóc Tiên với nội dung là ấn tượng lần đầu tiên gặp nhau. Được biết, 2 chị em từng tham gia chung khoá học diễn xuất trong quá khứ. Nếu Tóc Tiên khẳng định Minh Hằng và Thanh Trúc là top visual trong lớp thì "bé heo" lại cho rằng Thanh Trúc đứng nhất về khoản nhan sắc. Chia sẻ giữa 2 nghệ sĩ gây chú ý lớn bởi phân đông netizen đồng tình rằng, Thanh Trúc sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp ngay từ thời còn chập chững vào nghề.

Thanh Trúc sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với những đường nét hài hòa, thanh tú và dịu dàng. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to biết nói cùng nụ cười hiền giúp nữ diễn viên luôn tạo cảm giác gần gũi, nền nã mỗi khi xuất hiện. Không theo đuổi vẻ đẹp sắc sảo hay quá thời thượng, Thanh Trúc ghi dấu bằng nét nữ tính, đằm thắm và phúc hậu. Chính điều này giúp cô nhiều lần được các đạo diễn lựa chọn cho những vai diễn giàu nội tâm trên màn ảnh nhỏ.

Bước sang tuổi 40, Thanh Trúc vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung và thần thái mặn mà. Sau khi lập gia đình và sinh con, nữ diễn viên ngày càng toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, điềm tĩnh và viên mãn. Không còn hình ảnh cô gái mong manh của những năm đầu sự nghiệp, Thanh Trúc hiện mang đến cảm giác sang trọng, đằm thắm nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào từng làm nên thương hiệu của cô trên màn ảnh truyền hình miền Nam.

Phạm Lương Thanh Trúc sinh ngày 11/9/1986 tại TP.HCM. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ đầu những năm 2000 với vai trò ca sĩ, từng là thành viên nhóm nhạc nữ J8687 cùng Minh Hằng trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Bước ngoặt sự nghiệp đến khi Thanh Trúc liên tiếp xuất hiện trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Hướng Nghiệp, Mộng Phù Du, Tình Án, Hạnh Phúc Muộn Màng, Trà Táo Đỏ, Bụi Đời Chợ Lớn... Với lối diễn tự nhiên cùng ngoại hình sáng, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ khu vực phía Nam.

Năm 2009 được xem là giai đoạn đỉnh cao khi Thanh Trúc liên tiếp giành giải thưởng lớn về diễn xuất. Trong đời tư, Thanh Trúc từng có mối tình kéo dài nhiều năm với diễn viên Khương Ngọc trước khi chia tay. Đầu năm 2023, cô đăng ký kết hôn nhưng giữ kín danh tính chồng. Đến năm 2024, nữ diễn viên xác nhận mang thai con đầu lòng và tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình.

Giữa năm 2025, Thanh Trúc lần đầu công khai chồng là ca sĩ Châu Khải Phong sau thời gian dài giữ kín. Cặp đôi hiện có một con trai. Sau giai đoạn lui về chăm sóc gia đình, cô bắt đầu xuất hiện trở lại tại các sự kiện giải trí, chương trình truyền hình và bày tỏ mong muốn tiếp tục theo đuổi diễn xuất.

Tính đến năm 2026, Thanh Trúc được xem là một trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình miền Nam, sở hữu hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật với xuất phát điểm là ca sĩ, sau đó thành công ở lĩnh vực diễn xuất và vẫn giữ được sự yêu mến của khán giả nhờ hình ảnh sạch scandal, kín tiếng và bền bỉ với nghề.