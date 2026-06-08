Cảnh khoe thân táo bạo khiến Minh Hằng không dám nhìn lại

Dù đã hơn thập kỷ trôi qua, Minh Hằng vẫn không giấu được sự ngượng ngùng khi xem lại hình ảnh này.

Mới đây, Minh Hằng đã tham gia chương trình Studio 3 với tư cách khách mời. Với chủ đề I'm the Director - Đạo Diễn Bộ Phim Cuộc Đời Mình, Minh Hằng có dịp nhìn lại hành trình hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật một cách sâu sắc. Tại đây, cô cũng trải lòng về những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, những áp lực phía sau ánh đèn sân khấu cũng như những thay đổi trong cuộc sống và tư duy qua từng giai đoạn trưởng thành.

Khi tới phần điểm lại những bộ phim làm nên tên tuổi, màn hình chiếu đến tác phẩm Vừa Đi Vừa Khóc. Ngay giây phút đó, Minh Hằng đã lộ biểu cảm xấu hổ, liên tục nói "mắc cỡ quá". Nguyên nhân là do nhân vật Đông Dương do Minh Hằng thủ vai chỉ mặc đúng bộ bikini khoe body nóng bỏng, lột xác khỏi hình tượng tomboy gắn liền xuyên suốt bộ phim. Đông Dương rón rén, ngại ngùng bước tới Hải Minh (Lương Mạnh Hải) khiến anh chàng ngẩn ngơ một lúc.

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Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến cả trường quay bật cười. Dù đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ ngày bộ phim lên sóng, Minh Hằng vẫn không giấu được sự ngượng ngùng khi xem lại phân cảnh được xem là bước ngoặt của nhân vật Đông Dương. Đây cũng là một trong những cảnh quay được khán giả nhớ nhất của Vừa Đi Vừa Khóc, bởi đánh dấu thời điểm Đông Dương từ một cô gái bị ép sống dưới thân phận con trai quyết định trở về với giới tính thật của mình.

Nhiều khán giả bày tỏ thích thú trước biểu cảm chân thật của nữ diễn viên, cho rằng dù hiện tại đã là một ngôi sao có nhiều năm kinh nghiệm nhưng cô vẫn giữ được sự đáng yêu, gần gũi khi nhắc đến những vai diễn cũ. Không ít người cũng nhân dịp này ôn lại ký ức với Vừa Đi Vừa Khóc, cho rằng đây là một trong những bộ phim truyền hình Việt để lại nhiều dấu ấn nhất giai đoạn đầu những năm 2010.

Một số bình luận của netizen: - Nhắc đến Minh Hằng là bao nhiêu bộ phim để đời. - Hồi đó nhìn chị Hằng trông ngố tàu mà trẻ măng dữ vậy. - Cái giọng cưng ghê á trời. - Cổ mắc cỡ trông dễ thương quá trời. - Xem lại vẫn thấy Đông Dương và Hải Minh quá đẹp đôi.

Vừa Đi Vừa Khóc là bộ phim truyền hình dài tập do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, phát sóng năm 2014. Tác phẩm xoay quanh Đông Dương, một cô gái bị gia đình ép cải trang thành con trai từ nhỏ để giữ bí mật về người thừa kế. Trong quá trình trưởng thành, Đông Dương gặp Hải Minh và dần nảy sinh những cảm xúc đặc biệt, từ đó dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng không kém phần cảm động. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Minh Hằng, Lương Mạnh Hải, La Quốc Hùng và Nhã Phương.

Thời điểm lên sóng, bộ phim gây sốt nhờ kịch bản mang màu sắc cổ tích hiện đại, khai thác đề tài hoán đổi giới tính và hành trình tìm kiếm bản thân theo cách nhẹ nhàng, hài hước. Vai Đông Dương cũng được xem là một trong những vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Minh Hằng, giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả truyền hình nhờ khả năng hóa thân linh hoạt giữa hình tượng tomboy cá tính và một cô gái dịu dàng, nữ tính.