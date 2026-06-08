Câu chuyện được kể trong phim Teach You a Lesson xây dựng từ vụ việc gây chấn động Hàn Quốc hồi 2023.

Thời điểm hiện tại, bộ phim Teach You a Lesson đang tạo ra cơn sốt lớn trên màn ảnh nhỏ. Tác phẩm này khai thác chủ đề chống bạo lực học đường, gây ấn tượng mạnh vì nội dung cực kỳ cuốn hút.

Khán giả xem Teach You a Lesson nhận xét phim có những cảnh hành động đã mắt, nội dung mang lại cảm giác sảng khoái khi những kẻ gây ra tội lỗi bị trừng trị một cách thích đáng. Thế nhưng bên cạnh đó, điều tạo nên sức hút của tác phẩm còn là việc khắc họa những vấn nạn học đường một cách chân thật vô cùng, khiến người xem đồng cảm sâu sắc cũng như mang đến lời nhắc nhở thực sự có sức nặng cho toàn xã hội.

Câu chuyện được kể trong tập 5 phim Teach You a Lesson được xây dựng từ vụ việc đau lòng có thật.

Có thể bạn chưa biết, câu chuyện được kể ở tập 5 của bộ phim được xây dựng từ sự kiện có thật ngoài đời. Cụ thể, đó là vụ việc một nữ giáo viên tiểu học tự tử ở tuổi 20 từng gây chấn động Hàn Quốc xảy ra hồi năm 2023.

Được biết, giáo viên này công tác tại trường tiểu học Seoi, quận Seocho, Seoul. Cô được phát hiện qua đời tại trường học vào ngày 18/7/2023. Nhiều tổ chức giáo viên yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện phải được thực hiện. Còn trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng lý do nạn tự tử là vì áp lực từ khiếu nại của phụ huynh, cũng như áp lực từ việc kỷ luật học sinh, cũng như xử lý xung đột của học sinh trong lớp.

Về phía nhà trường, họ khẳng định nạn nhân không phải cán bộ chuyên việc xử lý bạo lực học đường, cũng như tuyên bố trong năm đó cũng không hề có vụ bạo lực học đường nào cả. Dẫu vậy, tuyên bố này chỉ khiến tranh cãi ngày một lớn hơn, khi mà công chúng cho rằng những dấu hỏi mà xã hội đang quan tâm không được giải thích thỏa đáng.

Vụ việc nữ giáo viên trường tiểu học Seoi tự sát vào năm 2023 từng gây chấn động dư luận Hàn Quốc.

Ngày 21/7/2023, Công đoàn Giáo viên Seoul công bố một loạt chứng thực từ các giáo viên quen biết nạn nhân. Trong thời gian còn sống và công tác, nạn nhân từng phải xử lý một vụ việc nghiêm trọng là "Vụ bút chì", khi mà một học sinh đã dùng bút chì cào vào trán một học sinh khác. Vụ việc khiến rất nhiều phụ huynh gọi điện khiếu nại, khiến nạn nhân phải chịu áp lực lớn. Họ liên tục gọi vào số điện thọa cá nhân, đến cả phòng giáo viên để có những lời lẽ không đúng mực với nạn nhân.

Ngoài ra, cũng có người cho biết rằng lớp học nạn nhân phụ trách có những học sinh có hành vi hung hăng, một học sinh còn quát mắng cả giáo viên. Nạn nhân cũng từng than phiền về việc phải đảm đương khối lượng công việc nặng hơn trước.

Ngày 22/7/2023, đã có hàng nghìn giáo viên mặc đồ đen, tập trung tổ chức tưởng niệm nạn nhân cũng như thực hiện biểu tình đòi cải thiện điều kiện làm việc, cũng như tăng cường bảo vệ quyền lợi của giáo viên.

Tháng 8/2023, xuất hiện nghi vấn một trong các phụ huynh liên quan đến "Vụ bút chì" có xuất thân từ lực lượng thực thi pháp luật khiến câu chuyện về cái chết của nạn nhân càng được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, sau đó phía cảnh sát đã tuyên bố không có đủ bằng chứng cho thấy phía phụ huynh học sinh có hành động vi phạm pháp luật.

Dù cảnh sát đã đưa ra tuyên bố chính thực, vụ việc vẫn chưa thể khép lại. Một làn sóng biểu tình lớn khủng khiếp đã xảy ra, khi mà vào mỗi cuối tuần sẽ có hàng chục nghìn giáo viên đi biểu tình đề nghị tăng cường bảo vệ quyền lợi cho giáo viên.

Một nữ giáo viên tham gia cuộc biểu tình ở Gwanghwamun, Seoul. Cô đã rơi nước mắt khi nghe những lời đau lòng từ gia đình nạn nhân.

Ngày 2/9/2023, có tới 350.000 người bao gồm giáo viên, sinh viên sư phạm và người dân tham gia vào một cuộc biểu tình quy mô lớn trước Quốc hội Hàn Quốc. Sau đó 2 ngày, cũng là ngày 49 kể từ khi nạn nhân qua đời, sự kiện "Ngày Tạm Dừng Giáo Dục Công" được tổ chức khi nhiều giáo viên xin nghỉ phép, tham gia hoạt động tưởng niệm và yêu cầu cải cách ngành giáo dục.

Tháng 11/2023, cuộc điều tra của cảnh sát chính thức khép lại. Không có bất cứ bằng chứng nào được tìm ra để truy cứu trách nhiệm với cá nhân nào. Việc không thể mở khóa điện thoại của nạn nhân là lý do lớn khiến cuộc điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, họ thừa nhận nạn nhân phải chịu áp lực lớn từ các vấn đề liên quan tới công việc.

Trong phim nhân vật đã có kết thúc có hậu nhưng ngoài đời, đó lại là một vụ việc thương tâm.

Về phía gia đình nạn nhân, họ không hài lòng với kết quả này. Cuộc đấu tranh của họ và các giáo viên vẫn chưa dừng lại. Mọi thứ lắng xuống vào ngày 27/2/2024 khi Chính phủ Hàn Quốc công nhận nạn nhân tử vong trong khi thi hành công vụ. Đây là quyết định lịch sử chưa từng có tiền lệ, khi lần đầu tiên nhà nước phải thừa nhận điều kiện và áp lực công việc góp phần dẫn tới cái chết của nữ giáo viên. Không chỉ vậy, nó còn là nguyên nhân dẫn đến việc Chính phủ Hàn Quốc phải thực hiện nhiều sửa đổi chính sách, được gọi là "Đạo luật đặc biệt về nâng cao địa vị giáo viên và bảo vệ hoạt động giáo dục".

Trong phim, nữ giáo viên cũng đã treo cổ tự tử ngay trong trường học. Rất may là nhờ sự xuất hiện kịp thời của Im Han Rim cùng các thành viên của Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm, nhân vật đã có một kết thúc có hậu. Còn ở ngoài đời, nạn nhân lại không được may mắn như thế. Dẫu vậy, gia đình và cộng đồng giáo viên, cũng như những trái tim đứng về lẽ phải đã đồng lòng để khiến cái chết của cô không trở nên vô nghĩa, khiến cho một bước ngoặt lịch sử được tạo ra.

nguồn: Yonhap News, Tin tức giải trí SBS, Seoul Shinmun, SBS News

dựa trên bài tổng hợp của fanpage Villainland VN - House Of Villains