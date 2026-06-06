Trao luôn danh hiệu đỉnh nhất 2026 cho mỹ nam này đi: Giơ tay nhấc chân đều chất khủng khiếp, xem mà "wow" khản cổ

Mỹ nam này có lẽ là một trong những diễn viên gây ấn tượng nhất màn ảnh Hàn 2026.

Thời điểm hiện tại, Kim Mu Yeol đang khiến cư dân mạng phát sốt với bộ phim Teach You A Lesson (tựa Việt: Bài Học Đáng Đời) mới lên sóng. Đây là một tác phẩm khai thác đề tài chống bạo lực học đường và trong phim, Kim Mu Yeol đảm nhận vai Na Hwa Jin, một trong 4 nhân vật chính.

Kim Mu Yeol được fan nguyên tác khen là Na Hwa Jin xé truyện bước ra.

Teach You A Lesson xoay quanh việc các giáo viên hiện đại bị tước đoạt đi quyền trừng phạt những học sinh làm sai, vì thế mà tình trạng bạo lực học đường diễn ra vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí, đã có những học sinh và cả giáo viên phải chết một cách oan ức.

Kim Mu Yeol thực hiện những cảnh hành động cực kỳ mượt.

Để giải quyết tình trạng này, một tổ chức đặc biệt được thành lập để lập lại trật tự. Tổ chức này được phép dùng bất cứ biện pháp nào, kể cả việc lấy bạo lực trị bạo lực. Nhân vật Na Hwa Jin là người được giao nhiệm vụ dẫn dắt tổ chức đặc biệt ấy. Anh từng là quân nhân, sở hữu kỹ năng chiến đấu thượng thừa và từng trải qua những mất mát to lớn.

Khi thưởng thức Teach You A Lesson, điều đầu tiên khiến khán giả ấn tượng về Kim Mu Yeol hẳn là những cảnh hành động đỉnh nóc kịch trần. Từng động tác, mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh đều toát lên dáng vẻ cực kỳ "chất". Thế nhưng bên cạnh đó, tài tử 44 tuổi còn khiến người xem phải khen ngợi khi diễn những phân đoạn mang cảm giác hài hước, cũng như cả những khoảnh khắc cao trào cảm xúc khi nhân vật Na Hwa Jin chịu bi kịch.

Những cảnh cao trào cảm xúc anh diễn cũng rất hay.

Trên mạng xã hội, nhiều người dành những lời ngợi khen cho màn thể hiện của Kim Mu Yeol trong Teach You A Lesson. Thậm chí, họ còn khẳng định Kim Mu Yeol chắc chắn là một trong những sao nam đỉnh nhất mùa phim Hàn 2026.

Netizen khen ngợi diễn xuất của Kim Mu Yeol: - Trời ơi Teach You A Lesson hay xuất sắc, còn Kim Mu Yeol vẫn đỉnh như thế. - Mọi người ơi phải xem Teach You A Lesson ngay đi. Phim vừa hài mà vừa thấm ấy, chuyển thể từ webtoon cùng tên cùng vũ trụ với Study Group á. Tui thấy series này Netflix làm tốt ghê. Xem xong có động lực học tập như lên dây cót luôn. Mà đoàn làm phim chọn anh nam chính chuẩn chỉ thực sự, y hệt nguyên tác. Quá xuất sắc shout out to Kim Mu Yeol. - Coi hay dã man, mà nam chính cuốn điên. Kiểu men men, điềm đạm mà vẫn có lực ấy. - Kim Mu Yeol ngầu điên lên được. - Tui quý ảnh vì cái chuyện tình siêu cute với vợ, xong coi Round Up thì hết nước chấm luôn, qua cày thử tập 1 hài lòng ghê gớm. Diễn vầy mới là diễn chứ. - Đỉnh đến từng cái giơ tay nhấc chân.

nguồn: Mydramalist, Netflix