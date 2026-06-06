Netizen đọc xong mà chỉ biết thở phào vì anh chàng này đã nghe lời bác sĩ.

Dương Dương vừa trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội sau khi đoạn trích từ tự truyện của anh được lan truyền rộng rãi. Theo đó, nam diễn viên thú nhận rằng chiếc mũi thẳng nổi tiếng của mình thực ra từng bị gãy xương từ hồi còn nhỏ, và anh thậm chí đã từng tính đến chuyện đi sửa mũi.

Cụ thể, trong một lần chơi bóng rổ, Dương Dương bị bóng bay thẳng vào mặt và trúng mũi. Vài ngày sau, anh phát hiện trên sống mũi xuất hiện một cục gồ nhỏ, cảm giác có gì đó không ổn. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận xương mũi đã bị gãy, tự lành nhưng hơi lệch vị trí.

Sau khi bước vào showbiz và thường xuyên xuất hiện trước ống kính, Dương Dương ngày càng để ý đến phần mũi bị lệch nhẹ, đặc biệt mỗi lần chụp hình tạp chí lại thấy chút mất tự tin. Một lần đi bệnh viện cùng bố mẹ, anh tiện thể hỏi bác sĩ liệu có thể chỉnh lại mũi không. Bác sĩ giải thích rằng muốn chỉnh thì phải bẻ lại và đặt lại xương, không thể đảm bảo sau đó mũi sẽ thẳng hay lại lệch tiếp. Và trước khi nói điều đó, vị bác sĩ còn buột miệng: "Đẹp trai thế này rồi mà vẫn muốn sửa nữa à?"

Nghe xong, Dương Dương lập tức thôi ý định, lên xe buýt về thẳng nhà.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm. Nhiều fan bình luận rằng đây là minh chứng cho thấy nhan sắc của Dương Dương hoàn toàn là "hàng thật", trong khi không ít người đùa rằng vị bác sĩ kia mới là người có công giữ lại chiếc mũi tự nhiên cho cả một thế hệ fan.

Sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải, Dương Dương là một trong những nam diễn viên thuộc thế hệ đầu 9x nổi tiếng nhất nhì Cbiz hiện nay. Từ nhỏ đã được bố mẹ cho học múa ballet, khi vào đại học, anh tiếp tục theo học khoa múa của Học viện Nghệ thuật Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vì niềm đam mê với quân phục. Có thể nói, anh là một trong số rất ít ngôi sao showbiz xuất thân từ ngôi trường danh giá bậc nhất của quân đội.

Năm 2007, anh được chọn vào vai Giả Bảo Ngọc lúc trưởng thành trong phim truyền hình Hồng Lâu Mộng phiên bản của đạo diễn Lý Thiếu Hồng, từ đó chính thức bước chân vào giới giải trí. Dù bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều, Dương Dương vẫn kiên trì và dần khẳng định tên tuổi qua các vai diễn tiếp theo.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2016 khi anh vào vai đại thần Tiêu Nại trong phim truyền hình Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên cùng Trịnh Sảng. Thành công của bộ phim đã đưa Dương Dương lên đến đỉnh cao của sự nghiệp, trở thành một trong những nam thần màn ảnh nổi tiếng nhất của showbiz Hoa ngữ.

Ngoài diễn xuất, Dương Dương còn làm người mẫu, đại diện cho các thương hiệu lớn như Guerlain, Oppo và nhiều nhãn hàng quốc tế khác. Năm 2016, anh trở thành ngôi sao Trung Quốc đầu tiên tham gia lễ rước đuốc cho Thế vận hội tại Athens, Hy Lạp. Sau đó, anh còn lọt vào danh sách "Người nổi tiếng Trung Quốc" của Forbes, xếp thứ 44.

Về nhan sắc, Dương Dương từng lọt vào bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất châu Á của TC Candler năm 2018, xếp thứ 45 trong bảng khu vực. Đây là bảng xếp hạng uy tín được tổ chức thường niên bởi trang TC Candler, nơi quy tụ các gương mặt nổi bật nhất từ khắp các nền giải trí châu Á.