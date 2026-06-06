Đây là tác phẩm rất đáng chờ đợi với những khán giả yêu thích thể loại phim lãng mạn công sở Hàn Quốc.

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có một bộ phim rất đáng chờ đợi mang tên See You At Work Tomorrow!. Đây là tác phẩm rất đáng chờ đợi với những khán giả thích motip tình yêu chốn công sở. Bộ phim có sự tham gia của cặp đôi Seo In Guk - Park Ji Hyun, hai gương mặt tài sắc vẹn toàn của màn ảnh nhỏ xứ Kim Chi.

Màn kết hợp của Seo In Guk và Park Ji Hyun trong See You At Work Tomorrow! thực sự rất đáng mong chờ.

Câu chuyện phim See You At Work Tomorrow! xoay quanh 2 nhân vật chính Kang Si Woo và Cha Ji Yoon. Anh chàng Kang Si Woo hiện lên với dáng vẻ của một người đàn ông hoàn hảo, đẹp trai với lối sống kỷ luật. Tuy nhiên, do tính cách lạnh lùng và thẳng thắn, anh ta được biết đến là người khó tính nhất ở nơi làm việc.

Kang Si Woo đảm nhận vị trí trưởng phòng ở công ty. Các nhân viên dưới trướng bị anh giám sát, trong đó bao gồm nữ chính Cha Ji Yoon. Cô đã làm việc ở đây 7 năm, có năng lực và được đồng nghiệp công nhận. Dẫu vậy hiện tại, cô đang trải qua giai đoạn chán nản trong cuộc sống thường nhận và không có mối quan hệ tình cảm nào. Thế nhưng bằng một cách nào đó, Kang Si Woo lại bước vào cuộc đời cô, để rồi khiến mọi thứ thay đổi.

Bộ phim See You At Work Tomorrow! sẽ ra mắt khán giả vào ngày 22/6 tới và nhằm quảng bá cho tác phẩm này, đài tvN đã hé lộ những hình ảnh đẹp như mơ của cặp đôi chính. Hiện lên trước mắt khán giả là một cặp trai tài gái sắc. Park Ji Hyun xinh đẹp vô cùng, đúng chuẩn nữ chính ngôn tình Hàn Quốc. Hồi năm ngoái, cô từng có màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim You and Everything Else. Chính vì thế, khán giả càng mong chờ màn tái xuất màn ảnh nhỏ của mỹ nhân sinh năm 1994.

Trong khi đó, Seo In Guk lại là gương mặt vừa điển trai, vừa diễn xuất tốt lại còn là bảo chứng phim hay. Anh từng để lại dấu ấn khi đóng vai nam chính trong các tác phẩm rất đáng xem như Death's Game, Café Minamdang, Doom at Your Service, The Smile Has Left Your Eyes hay Reply 1997.

Khán giả bày tỏ sự kỳ vọng dành cho See You At Work Tomorrow! của Seo In Guk và Park Ji Hyun: - Mong phim này lắm ấy. Seo In Guk và Park Ji Hyun, cả hai đều là những diễn viên tuyệt vời. - Hoàn toàn không nhận ra Park Ji Hyun trong poster. Nhân vật này khác hẳn với những gì tôi thường thấy ở cô ấy. Hẳn là sẽ rất thú vị đây. Nhân tiện, hình như Flex X Cop sắp có phần 2 phải không? - Trông có vẻ triển vọng đấy. - Chưa gì mà phản ứng hóa học đã dâng trào rồi, huhu. - Đây là webtoon yêu thích nhất của mình. Hóng phim quá trời luôn. - Miễn là phim không thay đổi quá nhiều so với cốt truyện gốc thì sẽ tuyệt vời lắm...Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

nguồn: Mydramalist