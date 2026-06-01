Xin thề đây là phim Hàn hay nhất 2026: Cặp chính yêu nhau 2 kiếp, một kiếp cười mệt nghỉ một kiếp khóc cạn nước mắt

Bộ phim Hàn này có nội dung cực kỳ hay, đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ.

Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi (tựa Anh: My Royal Nemesis) là cái tên đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ ở thời điểm hiện tại. Thậm chí với nhiều khán giả, đây có thể coi là một trong những phim Hàn hay nhất năm 2026. Tác phẩm này tạo ra sức hút cực lớn nhờ nội dung siêu hay, siêu hài.

Chuyện tình giữa nàng phi tần xuyên không...

...và chàng thiếu gia tài phiệt giỏi giang ghi điểm trong mắt khán giả.

Ban đầu, khán giả theo dõi Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi ban đầu ấn tượng mạnh vì những màn tấu hài của bộ đôi nhân vật chính Sin Seo Ri - Cha Se Gye. Một người là phi tần xuyên không trở thành nữ diễn viên vô danh, một người là người thừa kế tài phiệt lạnh lùng nhưng cũng có những nét dễ thương riêng. Số phận đưa cả hai va vào nhau mang đến một câu chuyện tình yêu với loạt tình huống khiến khiến khán giả "cười không nhặt được mồm".

Dẫu vậy theo những diễn biến phim, loạt bí ẩn về chuyện tình trong kiếp trước của cả hai dần hé lộ. Đến đây, hiện lên trước mắt người xem lại là một tình yêu nhuốm màu nước mắt giữa chốn hoàng cung. Cha Se Gye kiếp trước là Đại quân Lee Hyun, em trai của Thế tử. Dẫu vậy, Lee Hyun lại luôn sống trong nỗi lo bị Thế tử cho người ám sát, phải luôn cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh.

Không chỉ vậy, chuyện tình kiếp trước của hai nhân vật chính cũng được xây dựng rất hay.

Sin Seo Ri kiếp trước là Kang Dan Shim. Trước khi chịu một cái kết tang thương để rồi xuyên không trở thành Sin Seo Ri, cô từng là một cung nữ nhỏ bé trong phủ Đại quân. Họ thầm lặng yêu nhau. Kang Dan Shim luôn tự ti rằng mình chỉ là một cung nữ thấp hèn, không xứng đáng trở thành nữ nhân của Đại quân cao quý. Còn ở chiều ngược lại, Lee Hyun luôn lo sợ Kang Dan Shim sẽ bị liên lụy vì mình. Và rồi, điều mà anh lo sợ đã xảy đến.

Thế tử biết được tình cảm giữa hai người, lợi dụng nó để hãm hại họ. Hắn ta dùng tính mạng của Lee Hyun để ép Kang Dan Shim phải theo kế hoạch của mình. Mặt khác, hắn ta cũng ép Lee Hyun phải nhận tội nếu không sẽ giết chết người con gái chàng yêu.

Khán giả đang chờ đợi một cái kết đẹp cho cặp đôi chính phim Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi.

Hiện tại, khán giả vẫn đang rất tò mò muốn biết toàn bộ câu chuyện trong kiếp trước, cũng như kết cục nào sẽ đến với các nhân vật trong kiếp này. Chính vì vậy, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi vẫn đang duy trì được sức nóng trên mạng xã hội cũng như thành tích rating ấn tượng. Phim mở màn với rating 4.1% và đạt 10.4% ở tập 8 phát sóng ngày 30/5 vừa qua. Trong những tập kế tiếp, tác phẩm này hứa hẹn sẽ còn chạm tới những con số ấn tượng hơn. Trên trang Mydramalist, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi hiện được chấm 8.6/10 điểm.

nguồn: SBS TV, Mydramalist, Nielsen Korea