Tình huống gây tranh cãi giữa Anh Phạm và Yên Đan tại buổi giao lưu:

- Tinh tế là không chỉ ra lỗi sai của người khác, nhất là trước mặt rất nhiều người

- Thay vì nói trước mặt làm người khác sượng vậy thì nhéo nhẹ tay hay nhắc khéo người ta đó mới là tinh tế.

- Có những trường hợp mình phải thảo mai và có những trường hợp không cần. Tuỳ vào vấn đề gặp phải mà sống theo nó. Thời bây giờ không phải cứ thẳng thắn là tốt.

- Làm người ta sượng trân luôn vậy mà tinh tế hả? Đó là vô duyên.

- Thiệt ấy, có những cái tốt nhất không nên đụng vô, cứ im im lơ lơ để không làm quê đồng nghiệp. Đôi khi người ta không tính chị Yên Đan là vô duyên đâu, mà do Anh Phạm nhắc nên tất cả mới chú ý, giọng bà Yên Đan nhỏ xíu chưa lấn giọng gì mà nhắc vậy thấy hơi kỳ.

- Muốn góp ý chân thành thì nói lúc có hai người. Làm bẽ mặt người khác ngầm thể hiện mình tinh tế hơn người.

- Tôn trọng người khác để rồi mất tôn trọng với một người khác nữa, vậy là tinh tế dữ chưa

- Tinh tế phần mình thôi,làm người sượng kìa

- Thấy tội Yên Đan luôn ấy!

- Sao đợt này thấy báo về bạn này nhiều nhỉ? 1, 2 lần thấy khéo nhưng nhiều quá lại thấy hơi thảo mai

- Có thấy nói xong nhỏ Yên Đan sượng trân luôn không?

- Làm vậy thì người đối diện bị sượng, là chưa phải tinh tế

- Thấy khen cái làm mãi, vô duyên chứ tinh tế gì

- Vấn đề nằm ở người chen ngang không biết đọc tình huống mà chen vào, người bị cắt ngang có quyền được nhắc và nói thẳng với người mới cắt ngang mình. Chứ vợ anh Đức trong tình huống này thì không nên đứng ra nói như vậy có thể chọn góp ý với chị cắt ngang kia sau. Có hai loại nhé: nhắc nhở mà họ sửa được ngay lúc đó gọi lại tinh tế còn ngược lại nhắc nhở mà họ bị sượng không kịp xoay xở hay sửa ngay gọi là vô duyên đó bạn. Ra ngoài xã hội nhiều thì những việc này gặp như cơm bữa thôi.

- Kiểu tạo điểm nhấn cho mình.

- Riêng mình thấy Anh Phạm tôn trọng khán giả vì chưa nói hết, để họ nói hết rồi hãy phát biểu thêm á.