Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Tin đồn xung quanh thiên kim tiểu thư lừng danh Sài Gòn đã có lời giải?

Vào dịp hè này, khán giả Việt sẽ được thưởng thức bộ phim kinh dị Lầu Chú Hỏa, lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị Oan Hồn Hứa Thị thời Sài Gòn xưa, dựa trên bi kịch có thật của tiểu thư Hứa Tiểu Lan.

Khám phá tòa biệt thự của tiểu thư họ Hứa

Câu chuyện nổi tiếng nhất xoay quanh gia tộc họ Hứa là truyền thuyết về cô con gái út xinh đẹp tên Hứa Tiểu Lan. Cha cô là Chú Hỏa (Hứa Bổn Hòa) đại phú hào nổi tiếng nhất Nam Kỳ, sở hữu khối bất động sản khổng lồ với hàng chục nghìn căn nhà tại Sài Gòn - Gia Định cuối thế kỷ 19.

Chân dung đại gia bất động sản Hứa Bổn Hòa

Căn biệt thự có 99 cửa

Hứa Bổn Hòa khởi nghiệp từ việc buôn bán ve chai. Ông đã thành lập công ty Hui Bon Hoa, có thời là công ty bất động sản lớn sở hữu trên 20.000 căn nhà ở Sài Gòn đồng thời xây dựng rất nhiều công trình có giá trị lớn ở vùng Sài Gòn-Gia Định vẫn còn tồn tại đến ngày nay: Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Khách sạn Majestic Saigon, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Khu nhà khách Chính phủ, nhiều ngân hàng, trụ sở mua bán ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, và các công trình nhà riêng, chùa chiền, bệnh viện khác. Ông cũng là chủ nhân dinh thự nổi tiếng 99 cửa tại số 97 Phó Đức Chính, công trình gắn liền với nhiều giai thoại ly kỳ cho đến tận ngày nay.

Hứa Tiểu Lan mắc bệnh phong cùi nên bị gia đình giam kín trong căn phòng trên tầng cao nhất để tránh điều tiếng. Sống cô lập, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cô qua đời trong oan khuất. Lời đồn còn kể rằng vì quá thương con, chú Hỏa không chôn cất ngay mà đặt thi hài trong quan tài đá có nắp kính, vẫn sai người mang cơm nước lên phòng như lúc còn sống. Sau đó, gia đình bí mật đem chôn cất vì phát hiện nhiều điều bất thường.

Có truyền thuyết cho rằng ông Hứa đã nhốt cô con gái bị bệnh phong vào một gian nhà, cô phải chịu đau đớn dằn vặt cho tới lúc chết

Hình ảnh Hứa tiểu thư trong trailer khiến khán giả sợ hãi

Tuy nhiên, cũng có phân tích cho rằng gia đình chú Hứa không có con gái và không có người cháu nào mắc bệnh phong. Vậy những nhân chứng khẳng định họ đã nhìn thấy ma trong biệt thự nhà họ Hứa là vì sao. Điều gì tạo nên những hiện tượng kỳ quái này? Đó là câu hỏi mà nhóm nhân vật chính trong phim cũng muốn tìm lời giải đáp.

Để khắc họa bối cảnh gia tộc giàu có Sài Thành xưa, ê-kíp sản xuất đã kỳ công phục dựng lại căn nhà của Hứa thị. Bên ngoài là một khu đất um tùm cây cỏ, bước đến căn nhà cổ biệt lập nằm giữa nơi chốn heo hút.

Không ánh đèn, không người ở đã bao năm, biệt thự chìm trong tăm tối, bụi bặm và âm trì. Những ấn tượng đầu tiên như thế giúp người xem dễ dàng nhập cuộc vào câu chuyện của Lầu Chú Hỏa. Mong muốn của đạo diễn Hùng Trần là lần đầu nhìn thấy ngôi nhà trên màn ảnh, khán giả thấy ngay được sự hoang tàn, cảm giác căn nhà có câu chuyện, có dấu tích của những bi kịch.

Đoàn phim phục dựng lại căn biệt thự của Hứa Bổn Hòa

Gần hai tháng, tổ thiết kế làm việc cật lực để hoàn thiện thi công bối cảnh, giúp mỗi căn phòng trong căn nhà trở thành một câu chuyện. Phòng sân khấu gợi lên cảm giác sung túc, là không gian đặc trưng của các gia đình giàu có. Đối lập là phòng trị bệnh bao trùm bởi sự lạnh lẽo, nơi cô Hứa trải qua những đau đớn, bất lực cho tới khi đối diện cái chết. Phòng thờ ám khói nhang, đầy ma mị. Phim quay theo phong cách thể loại found footage (giả tài liệu) càng đẩy cao không khí rùng rợn.

Lầu Chú Hỏa là bộ phim kinh dị do Hùng Trần đạo diễn, hợp tác cùng nhà sản xuất Hàn Quốc, sử dụng phong cách giả tài liệu (found footage) kể về một nhóm streamer khám phá căn biệt thự bỏ hoang tại Sài Gòn. Lầu Chú Hỏa có suất chiếu sớm vào ngày 10-11/6, khởi chiếu chính thức vào ngày 13/6.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên với diễn xuất tâm lý nặng đô là Nguyễn Minh Thời được biết tới từ MV Hongkong1, Nguyễn Công Nương từng đóng Quả Tim Máu của Victor Vũ. 4 gương mặt còn lại là Ngọc Chi Bảo, Phụng Hoàng, Dũng Hà, Trương Huỳnh Như đều là những gương mặt mới lạ để đem đến trải nghiệm mới mẻ chân thực cho người xem.

Dàn diễn viên đóng vai người tham quan ngôi nhà