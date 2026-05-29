Bộ phim có nội dung hấp dẫn, chân thực, giàu tính nhân văn. Dàn nghệ sĩ diễn như không diễn nhận được vô số lời khen.

Bộ phim Phía Bên Kia Thành Phố tiếp sóng trên kênh VTV1 vào lúc 21 giờ hàng ngày kể về hai cậu học sinh cấp ba Khuê (Thái Vũ) và Cương (Võ Hoài Vũ) là bạn thân nhưng có tính cách hoàn toàn khác nhau.

Khuê được mệnh danh là "thiên tài toán học" của trường - tiếp tục giành được giải Nhất Olympic Toán học Châu Á tại Việt Nam. Tuy nhiên, do thầy cô khen ngợi Khuê quá mức, yêu cầu các bạn noi theo cậu nên vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách giữa Khuê và các bạn. Không ít bạn học tỏ ra ganh ghét, đố kỵ, bắt nạt Khuê, miệt thị chuyện Khuê không có bố.

Thái Vũ vào vai học sinh giỏi tính cách hiền lành bị bắt nạt

Khuê không dám phản kháng lại những kẻ đầu gấu trong trường

Trong khi đó, Cương là cậu bạn học kém nhưng chính trực mạnh mẽ, luôn đứng ra bảo vệ Khuê trước những kẻ chuyên bắt nạt ở trường. Khuê lại không muốn Cương phải vì mình mà đánh nhau, dẫn đến nguy cơ bị kỷ luật hay đuổi học như chuyện từng xảy ra vào mùa hè năm ngoái. Sự bất đồng trong cách giải quyết vấn đề đôi lúc khiến cả hai rơi vào trạng thái căng thẳng. Cương cũng chịu áp lực vì bạn thân học giỏi, khiến mẹ luôn mang ra so sánh với cậu.

Sau khi lên sóng 2 tập đầu, khán giả khen ngợi bộ phim có nội dung rất thực tế, đề cập đến nạn bạo lực học được, phản ánh hiện thực xã hội khá tốt. Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn nghệ sĩ chân thực, giàu cảm xúc, dễ dàng lấy đi nước mắt người xem.

Cương luôn ở bên bảo vệ bạn

Tình bạn học trò đẹp của hai nhân vật chính thu hút khán giả

Trong tập 2, Cương có màn "chống lưng" cho mẹ được khen ngợi vì đã giải quyết vấn đề nhanh, sảng khoáng. Theo đó, hội trưởng hội phụ huynh chỉ trích Cương vì đã đánh con trai họ. Tuy nhiên, Cương nhanh chóng đưa ra bằng chứng cho thấy Thái mới là người chuyên bắt nạt bạn học và đã bị quay video lại cảnh đánh Khuê.

Cương không hề nhường bước khẳng định: "Dạ thưa hai bác, đây không phải lần đầu thằng con nhà hai bác bắt nạt Khuê bạn cháu về cả thể xác lẫn tinh thần. Khuê hiền nên không chống trả được, con trai bác lại càng dở chứng. Nếu cháu cũng đăng clip này lên mạng, thì bạn thái nhà mình có còn giữ được hình ảnh con nhà có giáo dục nữa không ạ. Còn vụ bác gái, nếu cháu cũng đăng lên luôn, biết được rằng con trai làm hỏng váy của mẹ rồi vu vạ tống tiền người lương thiện thì cháy nhà luôn ấy ạ".

Cương có màn đáp trả hội trưởng hội phụ huynh để bảo vệ mẹ và bản thân

Cảnh "ăn miếng trả miếng", không ngại đứng lên để bảo vệ bản thân của Cương nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Tình tiết không cần gồng, kéo dài tạo sự kịch tính mà vẫn hấp dẫn". Lời thoại phim cũng đầy sức nặng, thuyết phục người xem, tạp cảm giác sảng khoái.

Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho bộ phim chỉ sau 2 tập:

- Kịch bản phim này quá hay

- Kết quả hay quá nhờ

- Phim hay thế. Cái bạn Cương này thoại hay ghê

- Tự nhiên coi đoạn này thấy thích xem phim

- Lại có phim hay để xem rồi

- Thích tính cách bạn Cương này quá ạ. Diễn rất hay tự nhiên

- Kết thúc tập 2 xem hay quá, hả cái dạ

- Chọn vào vai 3 bà mẹ cũng rất hợp

- Mãi mới có bộ phim hay

- Thích xem đoạn phim này! Cương hay quá trời luôn

- 2 tập đã thấy hay rồi.

- Đúng như này giải quyết nhanh

- Đấy mấy phim mọi vấn đề phải giải quyết nhanh rõ ràng như này chứ

- Phim phản ánh đúng sự thật của học đường. Việc mang con ra so sánh với càng làm con ghét bạn hơn.

- Cậu bé Cương đóng hay, hiếu nghĩa, thương bạn, phim hay

- Đoạn này rất vừa lòng khán giả Cương ơi

- Phim hay thế nhỉ, rất chân thực diễn ra ngoài đời hiện nay.

Đảm nhận nhân vật chính của phim Phía Bên Kia Thành Phố là hai diễn viên trẻ khá quen thuộc với khán giả. Võ Hoài Vũ sinh năm 2000, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, lớp diễn viên kịch - điện ảnh và lựa chọn nối tiếp sự nghiệp diễn xuất của bố là diễn viên Võ Hoài Nam.

Thái Vũ cũng sinh năm 2000 từng được khán giả yêu thích với vai Việt trong Cha Tôi, Người Ở Lại, phiên bản Việt hoa của phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.

Phim được khen có nội dung chân thực sâu sắc

Các bài học dạy con được thể hiện tự nhiên, không giáo điều

Dàn diễn viên kỳ cựu cũng thể hiện sống động nhân vật

