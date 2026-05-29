Dưới đây là 10 cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất của làng phim Hàn hiện nay.

Mới đây, Forbes Korea đã tung ra danh sách Power Celebrity 40 - 40 nghệ sĩ Hàn Quốc quyền lực nhất 2026. Theo đó, bước sang năm 2026, cuộc chơi trong ngành giải trí Hàn Quốc đã thay đổi rõ rệt. Một ngôi sao giờ đây không chỉ cần độ nổi tiếng mà còn phải sở hữu sức ảnh hưởng kinh tế đủ lớn, từ khả năng huy động fandom, tạo hiệu ứng truyền thông đến mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bảng xếp hạng Power Celebrity 40 vì thế không đơn thuần đo mức độ được yêu thích, mà tập trung vào giá trị thương mại của người nổi tiếng. Forbes Korea đánh giá dựa trên thu nhập thường niên, độ phủ truyền thông, mức độ thảo luận trên mạng xã hội và sức ảnh hưởng với công chúng.

Từ danh sách 40 nhân vật quyền lực nhất năm nay, cư dân mạng đặc biệt chú ý đến top 10 diễn viên có sức ảnh hưởng mạnh nhất Hàn Quốc hiện tại. Điều gây bất ngờ là nhiều tượng đài quen thuộc như Song Hye Kyo hay Lee Min Ho hoàn toàn vắng bóng. Thay vào đó, bảng xếp hạng bị thống trị bởi dàn sao thế hệ mới cùng những gương mặt đang sở hữu fandom cực mạnh.

1. Park Bo Gum

Dẫu đầu đường đua Hallyu về lĩnh vực phim ảnh chính là Park Bo Gum. Sau nhiều năm hoạt động, nam diễn viên gây sựng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ cùng sức ảnh hưởng thương mại lớn. Thành công liên tiếp từ phim ảnh, quảng cáo đến các hoạt động quốc tế giúp tên tuổi Park Bo Gum phủ sóng rộng khắp châu Á. Đặc biệt, hình ảnh sạch scandal, đời tư kín tiếng cùng hình tượng chuẩn “chồng quốc dân” giúp anh duy trì lượng fan trung thành hùng hậu. Không thể không kể đến cơn sốt When Life Gives You Tangerines và Good Boys đã giúp Park Bo Gum trở thành cái tên hàng đầu showbiz Hàn hiện nay.

2. Byeon Woo Seok

Xếp ở vị trí thứ 2 là Byeon Woo Seok, nam diễn viên được xem như hiện tượng bùng nổ nhất màn ảnh Hàn vài năm gần đây. Hậu Lovely Runner, tên tuổi anh gần như vụt lên hàng sao hạng A nhờ lượng fandom khổng lồ cùng sức hút mạng xã hội mạnh mẽ. Bước sang 2026, Byeon Woo Seok tiếp tục giữ nhiệt với Perfect Crown đóng cùng IU, dự án được xem là một trong những drama lớn nhất năm nhờ mô-típ hoàng gia hiện đại và visual “đỉnh của chóp” của cặp đôi chính. Tuy vướng tranh cãi lớn về sai lệch lịch sử khó phủ nhận Byeon Woo Seok hiện là một trong những nam diễn viên có độ phủ sóng mạnh nhất Hàn Quốc, đặc biệt ở nhóm khán giả trẻ và khán giả quốc tế.

3. IU

Đứng thứ 3 là IU, trường hợp hiếm hoi vừa thành công ở âm nhạc vừa duy trì vị thế hàng đầu trong lĩnh vực diễn xuất. Năm 2025 được xem là bước ngoặt của cô khi When Life Gives You Tangerines thắng lớn cả về rating lẫn danh tiếng. Vai diễn của IU trong bộ phim này giúp cô nhận hàng loạt lời khen về diễn xuất trưởng thành, đồng thời củng cố vị thế "em gái quốc dân". Không chỉ thống trị phim ảnh, IU còn duy trì sức ảnh hưởng khổng lồ ở mảng âm nhạc, quảng cáo và thời trang, khiến cô trở thành một trong những nghệ sĩ có giá trị thương mại mạnh nhất Hàn Quốc hiện nay. Bước sang 2026, IU tiếp tục gây chú ý với dự án Perfect Crown đóng cùng Byeon Woo Seok, song tác phẩm đang đối mặt với tình thế bị xoá sổ khỏi các nền tảng chiếu mạng.

4. Cha Eun Woo

Ở vị trí thứ 4, Cha Eun Woo tiếp tục chứng minh đẳng cấp “thiên tài gương mặt” của showbiz Hàn khi sức hút gần như không suy giảm suốt nhiều năm. Dù không hoạt động quá dày đặc, mỗi lần xuất hiện anh đều tạo hiệu ứng truyền thông lớn nhờ visual nức tiếng thuộc hàng biểu tượng Kbiz. Giai đoạn 2025 - 2026, Cha Eun Woo vẫn phủ sóng mạnh ở cả phim ảnh, thời trang lẫn quảng cáo cao cấp, đặc biệt sau thành công của Wonderful World. Không chỉ sở hữu độ nhận diện cao, nam diễn viên còn là một trong những nghệ sĩ có giá trị thương mại lớn nhất hiện nay khi liên tục được các thương hiệu xa xỉ săn đón.

5. Jisoo

Jisoo giữ vị trí thứ 5 nhờ sức ảnh hưởng ngày càng mạnh trong lĩnh vực giải trí lẫn thời trang. Sau bước tiến lớn với Snowdrop, nữ idol tiếp tục mở rộng hoạt động diễn xuất bằng các dự án mới trong giai đoạn 2025 - 2026, nổi bật là Newtopia và Boyfriend on Demand. Dù vẫn gây tranh cãi về thực lực, không thể phủ nhận mỗi lần Jisoo trở lại đều tạo ra độ thảo luận cực lớn trên mạng xã hội. Ngoài phim ảnh, cô còn là gương mặt được hàng loạt nhà mốt ưu ái nhờ hình ảnh sang trọng, thanh lịch và độ nổi tiếng toàn cầu từ BLACKPINK. Ở thời điểm hiện tại, Jisoo được xem là một trong những nữ nghệ sĩ Hàn có khả năng “bảo chứng truyền thông” mạnh nhất.

6. Lee Byung Hun

Đứng ở vị trí thứ 6, Lee Byung Hun là đại diện hiếm hoi của thế hệ diễn viên kỳ cựu trong thời đại streaming và mạng xã hội. Năm 2025, nam tài tử tiếp tục phủ sóng địa cầu nhờ Squid Game mùa cuối và bộ phim điện ảnh No Other Choice. Lee Byung Hun còn có thứ mà rất ít người chạm tới được: sự công nhận gần như tuyệt đối từ giới chuyên môn lẫn công chúng. Sau hơn 20 năm hoạt động, anh vẫn là cái tên đủ sức bảo chứng chất lượng cho cả phim truyền hình lẫn điện ảnh

7. Suzy

Hạ cánh ở thứ hạng 7 là Suzy. Sau nhiều năm chuyển hướng từ idol sang diễn viên, Suzy ngày càng được công nhận về diễn xuất thông qua loạt dự án như Doona!, Genie, Make A Wish hay Portraits of Delusion sắp tới. Cô cũng là một trong số ít ngôi sao nữ có khả năng cân bằng hoàn hảo giữa phim ảnh, thời trang và quảng cáo khi liên tục nằm trong nhóm nghệ sĩ được các thương hiệu săn đón nhất Hàn Quốc.

8. Yoona

Yoona là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng idol chuyển hướng diễn xuất thành công nhất Kpop thế hệ 2. Xuất thân từ SNSD, cô xây dựng được lợi thế hiếm có: hình ảnh nữ thần quốc dân, độ phủ thương hiệu lớn và khả năng duy trì sức hút bền bỉ suốt gần 2 thập kỷ. Tuy nhiên, nếu đặt trong danh sách “10 diễn viên Hàn quyền lực nhất”, việc Yoona dừng ở vị trí khoảng top 8 bị cho là kém thuyết phục, đặc biệt khi đóv là một diễn viên có bề dày giải thưởng hoặc vai diễn nặng ký mang tính đột phá. Dù đã có những bước tiến rõ rệt qua các phim rom-com và chính kịch, các vai diễn của cô nhìn chung vẫn an toàn. Vì vậy, Yoona được đánh giá cao về độ nổi tiếng, thương hiệu và sự ổn định, nhưng chưa hoàn toàn áp đảo về diễn xuất.

9. Go Youn Jung

Năm 2026, Go Youn Jung góp mặt trong 2 tác phẩm là Can This Love Be Translated? và We Are All Trying Here. Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong một drama của đài JTBC khác khai thác tâm lý - công sở, tiếp tục củng cố hình ảnh diễn viên thực lực thay vì chỉ đóng khung visual. Nhờ liên tục được chọn vào các dự án lớn, có cả rom-com lẫn chính kịch, Go Youn-jung được đánh giá là đang ở giai đoạn hoàng kim của sư nghiệp, khi vừa có độ nhận diện đại chúng, vừa bắt đầu bước vào nhóm diễn viên được kỳ vọng nâng tầm diễn xuất dài hạn trong thế hệ mới.

10. Park Bo Young

Park Bo Young hiện đang trong giai đoạn 2025–2026 khá rõ ràng với hai dự án lớn: Our Unwritten Seoul và Gold Land. Nhìn tổng thể, đây là bước chuyển quan trọng khi Park Bo Young không còn chỉ gắn với hình tượng rom-com “bé nhỏ đáng yêu” mà đang mở rộng sang các tuyến nhân vật nặng tâm lý và kịch tính hơn, cho thấy nỗ lực làm mới mình và giữ vị thế vững trong nhóm diễn viên hạng đầu Hàn Quốc. Đặc biệt, vai nữ chính trong Our Unwritten Seoul đã giúp Park Bo Young có được giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất.