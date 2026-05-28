Phim Hàn đầu tiên có toàn bộ dàn cast từng ăn cơm tù: Mặt búng ra tiền án tiền sự, phản diện all-star là đây

Dành một tràng pháo tay cho ekip phim Hàn này khi có thể cast được dàn diễn viễn toàn phản diện.

Ngay từ những tập đầu tiên, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi (My Royal Nemesis) đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mới của màn ảnh Hàn nhờ chemistry cực duyên giữa cặp chính và loạt tình huống hài hước xen giữa 2 thời đại khác nhau. Bộ phim xoay quanh Kang Dan Sim (Lim Ji Yeon), phi tần khét tiếng thời Joseon bất ngờ xuyên không tới thế kỷ 21 rồi nhập vào thân xác của nữ diễn viên vô danh Shin Seo Ri. Từ đây, cô buộc phải học cách sinh tồn giữa xã hội hiện tại, đồng thời liên tục vướng vào mối quan hệ “oan gia ngõ hẹp” với nam tài phiệt Cha Se Gye (Heo Nam Jun).

Không chỉ viral trên mạng xã hội, thành tích rating của bộ phim cũng tăng trưởng cực kỳ ấn tượng. Theo Nielsen Korea, tập mở màn của Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi ghi nhận mức rating 4.1%, nhưng tới tập 6 đã tăng vọt lên 10.3%, cao gấp 151.2% so với tập đầu. Với đà này, My Royal Nemesis nắm chắc đề cử tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất tại các lễ trao giải cuối năm.

Một sự thật không phải khán giả nào cũng biết là My Royal Nemesis tình cờ quy tụ dàn cast toàn diễn viên từng ăn cơm tù ở những dự án trước. Họ đều đã có kinh nghiệm nhập vai ác nhân, sở hữu gương mặt búng ra tiền án tiền sự. Không ít netizen đùa rằng đây là bộ phim truyền hình duy nhất xứng đáng được gọi phản diện all-star.

Trong số đó, Lim Ji Yeon chắc chắn là cái tên nổi bật nhất. Hội mọt phim hẳn chưa quên Park Yeon Jin của The Glory, ác nữ bắt nạt học đường khét tiếng bậc nhất màn ảnh Hàn những năm gần đây. Với ánh mắt lạnh lùng, nụ cười giả tạo cùng sự độc địa tới mức khiến người xem ám ảnh, Lim Ji Yeon từng khiến khán giả “sôi máu” mỗi lần xuất hiện. Thế nhưng ở My Royal Nemesis, cô lại mang đến hình tượng hoàn toàn trái ngược. Shin Seo Ri/Kang Dan Shim vừa tưng tửng, hài hước vừa liên tục tạo ra những pha xử lý vấn đề “không giống ai” khi một phi tần thời Joseon phải "nhập gia tuỳ tục" ở tương lai 700 năm sau. Sự đối lập quá lớn giữa Park Yeon Jin và Shin Seo Ri khiến nhiều khán giả phải khâm phục vì khả năng biến hóa của Lim Ji Yeon.

Trước khi tham gia My Royal Nemesis, Heo Nam Jun từng gây chú ý với vai Kim Sang Hyuk trong Your Honor, con trai của một ông trùm xã hội đen, sẵn sàng gây án và dùng quyền lực để che giấu tội ác. Nhân vật này sở hữu khí chất nguy hiểm của thiếu gia trùm mafia. Chính vì vậy nên việc Heo Nam Joon chuyển sang hình tượng tài phiệt Cha Se Gye vừa nghiêm túc, vừa nũng nịu lại càng tạo cảm giác thú vị cho khán giả.

Trong khi đó, Jang Seung Jo tiếp tục chứng minh anh là chuyên gia phản diện của làng phim Hàn. Ở As You Stood By, nam diễn viên vào vai người chồng có tâm lý thao túng cực đáng sợ. Nhân vật này bề ngoài lịch lãm, thành đạt nhưng bên trong lại đầy tính kiểm soát, điên loạn khiến người xem ngột ngạt không nguôi. Xuất hiện trong My Royal Nemesis, Jang Seung Jo tiếp tục đảm nhận một nhân vật bí ẩn, nhiều toan tính và được dự đoán sẽ gây chia rẽ cặp đôi chính.

Một trường hợp khác cũng gây chú ý là Kim Hae Sook. Vốn quen thuộc với hình tượng mẹ quốc dân, thế nhưng nữ diễn viên từng gây sốc khi vào vai tử tù Jang Hwa Sa trong Room No.9. Đây là nhân vật bị kết án vì vụ đầu độc chấn động và đã sống nhiều năm trong trại giam nữ. Vai diễn này mang đến hình ảnh vừa đáng thương vừa đáng sợ, hoàn toàn khác với vẻ hiền hậu thường thấy của Kim Hae Sook.

Ngoài những cái tên kể trên, My Royal Nemesis còn quy tụ hàng loạt gương mặt tù tội khác của màn ảnh Hàn như Kim Min Seok (Delivery Man), Lee Se Hee (Live On!), Yoon Byung Hee (Flower Of Evil), Jung Young Joo (Vincenzo), Baek Ji Won (Parole Examiner Lee), Yoon Joo Sang (City Hunter)...

Việc quy tụ quá nhiều phản diện khiến khán giả đùa rằng My Royal Nemesis giống một “đại hội hoàn lương” hơn là phim romcom thông thường. Dẫu vậy, chính điều đó lại tạo nên sức hút rất riêng cho tác phẩm, bởi các diễn viên đều sở hữu diễn xuất chắc tay và khả năng nhập vai đa dạng.