Chỉ bằng một khoảnh khắc diện crop-top khoe eo tại buổi họp báo phim mới, người đẹp đã chiếm trọn spotlight của truyền thông xứ Trung.

Những ngày gần đây, loạt hình ảnh tại lễ khai máy bộ phim Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà đang trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc.

Bên cạnh sự mong đợi dành cho màn kết hợp màn ảnh mới mẻ, nữ diễn viên sinh năm 2001 Thẩm Vũ Khiết đã chiếm trọn spotlight, khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" trước vóc dáng chuẩn chỉnh cùng tỷ lệ cơ thể điểm 10 của mình.

Thẩm Vũ Khiết sinh năm 2001, quê Chiết Giang, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2023. Dù chỉ mới chính thức bước chân vào nghề được vài năm, cô đã để lại dấu ấn đủ mạnh qua loạt vai phụ ấn tượng trong Dĩ Ái Vi Doanh, Triều Tuyết Lục rồi tiến lên vai chính trong Khó Tìm, trước khi được giao đảm nhận nữ chính trong Bề Tôi Trung Thành - dự án trọng điểm mùa hè 2026 đang được chờ đợi. Khán giả Trung Quốc gọi cô là "thiên kim tiểu thư đẹp nhất màn ảnh" vì khí chất hào môn tự nhiên khó người nào bắt chước được.

Thẩm Vũ Khiết cao 1m73 nhưng điều khiến người xem chú ý không đơn thuần là chiều cao. Cô thuộc kiểu gầy có cơ - eo thon rõ rệt nhưng phần vai, lưng và tay đều săn chắc. Chiếc áo ôm xám không tha thứ cho bất kỳ điểm nào, thế mà phần bụng lộ ra lại phẳng và có đường nét tự nhiên, không lõm bất thường như kiểu gầy do nhịn ăn vốn từng bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích ở nhiều diễn viên khác.

Người hâm mộ lâu năm của cô cho biết Thẩm Vũ Khiết duy trì thói quen tập luyện thể thao đều đặn thay vì kiểm soát cân nặng theo hướng cực đoan. Kết quả thể hiện rõ nhất khi cô chuyển động: Bước đi linh hoạt, có sức sống thứ mà nhiều đồng nghiệp cùng chiều cao nhưng quá gầy khó có được khi lên hình.

Trong Dĩ Ái Vi Doanh đóng cùng Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, Thẩm Vũ Khiết chỉ đảm nhận vai nữ phụ nhưng lại là cái tên được nhắc nhiều nhất sau khi phim kết thúc. Phần lớn vì cô sở hữu thứ khó giả khí chất thiên kim tiểu thư tự nhiên, đài các mà không cứng nhắc. Vóc dáng cân đối góp phần không nhỏ vào cảm giác đó, cô mặc trang phục nào cũng "đứng", dù là y phục hào môn trong phim hay áo khoác giản dị ngoài đời thực.

Gần đây nhất, cô đang được kỳ vọng lớn với vai nữ chính Quý Minh Thư trong Bề Tôi Trung Thành bộ phim ngôn tình đô thị đóng cùng Ngao Thụy Bằng, dự kiến phát sóng mùa hè 2026. Đoàn phim đầu tư mạnh tay cho trang phục nhân vật với các thiết kế từ những thương hiệu xa xỉ hàng đầu, và theo nhận xét của khán giả theo dõi hậu trường, Thẩm Vũ Khiết là người mà trang phục cao cấp cần hơn là cô cần chúng.

Trong Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà, Thẩm Vũ Khiết vào vai Vân Dã, nữ đội trưởng dẫn đoàn xinh đẹp, mạnh mẽ. Thừa Lỗi đảm nhận vai Điêu Trác, đội trưởng đội cứu hộ cứng rắn, thẳng thắn như thép. Hai người gặp nhau giữa những tình huống sinh tồn nơi hoang dã và các nhiệm vụ cứu hộ cực hạn, từ đó trở thành người bạn đồng hành gắn bó về cả tâm hồn. Thế nhưng đằng sau mối tình ấy lại ẩn giấu một bí mật đã bị chôn vùi suốt mười sáu năm.

Ngô Lỗi và Thẩm Vũ Khiết trên phim trường Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà

Phim được quay tại Cam Túc và Tân Cương - hai vùng đất ở cực Tây Bắc Trung Quốc với cảnh quan sa mạc, thảo nguyên và núi tuyết hùng vĩ. Đây vừa là lợi thế lớn về mặt hình ảnh, vừa đặt ra thử thách diễn xuất không nhỏ cho cả đoàn phim khi phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt của vùng cao nguyên.

Với một nữ diễn viên vốn quen với hình ảnh tiểu thư đài các như Thẩm Vũ Khiết, vai một nữ đội trưởng dẫn đoàn nơi hoang dã rõ ràng là bước thử nghiệm đáng kể. Khán giả đang chờ xem liệu cô có thể bứt ra khỏi hình tượng quen thuộc hay không.

Không ngoa khi nói rằng Thẩm Vũ Khiết đang là một trong những đại diện tiêu biểu cho thế hệ tiểu hoa sau 2000 (Gen Z) của màn ảnh Hoa ngữ: Đẹp, khỏe, tài năng và có gu.

Việc vóc dáng của cô nàng "gây bão" qua một bức ảnh họp báo không đơn thuần là câu chuyện về nhan sắc, mà nó còn góp phần định hình lại tư duy thẩm mỹ của thế hệ mới. Khán giả dần quay lưng với trào lưu nhịn ăn tiêu cực, chuyển sang yêu thích những vẻ đẹp được xây dựng từ lối sống lành mạnh, trân trọng sức khỏe cốt lõi từ bên trong.

Với nhan sắc ngày càng thăng hạng, vóc dáng chuẩn mực cùng thái độ làm nghề nghiêm túc – sẵn sàng dấn thân vào bối cảnh Tân Cương, Cam Túc khắc nghiệt cho phim mới, Thẩm Vũ Khiết chắc chắn sẽ còn tiến xa và trở thành biểu tượng phong cách thế hệ mới của C-biz.