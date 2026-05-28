Đẹp như mỹ nhân này mới xứng được khen "giai nhân như họa": Visual ngọc không tỳ vết, cần được bảo tồn suốt đời

Theo Sina, bộ phim Kiều Sở do hai diễn viên Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên đóng chỉnh chuẩn bị lên sóng vào ngày 8/6, vì vậy đoàn phim đã tung ra nhiều hình ảnh mới khiến khán giả như bước vào màn trình diễn thời trang của nữ chính Sở Triều.

Kiều Sở chuẩn bị lên sóng, khán giả được thưởng thức màn đấu trí đấu dũng chốn cung đình mãn nhãn

Với vai diễn vừa là nữ tướng quân, con gái đại thần, lại là nhiếp chính vương, phục trang của Trần Đô Linh trong phim Kiều Sở không chỉ thanh thoát sang quý mà còn mang theo cảm giác uy nghi đứng đầu thiên hạ.

Trần Đô Linh lựa chọn vai diễn mới lạ, một nữ tướng phò trợ dạy dỗ nhà vua nhỏ

Phong thái uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ được Trần Đô Linh thể hiện khá tốt

Theo Sina, điểm mạnh của Trần Đô Linh không chỉ nằm ở vóc dáng nổi bật, ngũ quan thanh tú hoàn mỹ mà còn ở khí chất dịu dàng thanh lịch tri thức của cô. Mỗi động tác cử chỉ của Trần Đô Linh đều như nhẹ nhàng thoát tục, giống như những quý cô đã được đào tạo về phong thái trong nhiều năm.

Nhiều người xem bình luận vẻ đẹp của Trần Đô Linh rất đặc biệt, với khí chất phảng phất nét tiên khí đặc biệt hiếm có trong số các nghệ sĩ trẻ hiện nay. Nét riêng của Trần Đô Linh được hun đúc từ tính cách, học thức và quan điểm sống, ngoại hình cổ điển hòa trộn với nhau.

Trần Đô Linh thanh thoát trong tạo hình áo trắng

Phong thái siêu phàm thoát tục, thêm vào đó là gương mặt trái xoan xinh đẹp giúp Trần Đô Linh luôn nổi bật trong các dự án phim cổ trang, đồng thời khiến các bạn diễn nữ đứng cạnh phải dè chừng.

Góc nghiêng của cô cũng xứng danh mỹ nhân như họa

Gương mặt trứng ngỗng, làn da trắng sáng, khí chất cổ điển giúp Trần Đô Linh nổi bật trong bất kỳ kiểu bộ cổ phục nào. Đặc biệt trong Kiều Sở, nữ diễn viên mặc nhiều bộ lễ phục tối màu càng làm tôn nên nước da trắng ngần như ngọc của Trần Đô Linh. Mỗi bức hình của cô đều giống như một bức họa mà ở đó Trần Đô Linh lả lướt lung linh như tiên nhân.

Kiều Sở được chuyển thể từ tiểu thuyết Sở Hậu của tác giả Hy Thành, trong đó, nữ chính Sở Triều là tiểu thư phủ tướng quân, nhưng lại bị thế tử Tiêu Tuần xem như quân cờ trong cuộc đấu quyền lực. Nàng không cam tâm nên đã lựa chọn chủ động thay vì bị động, để thay đổi số phận bi thảm của chính mình.

Nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1m68 cùng thân hình thon gọn mỏng manh rất hợp để mặc những bộ trang phục nhiều lớp.

Trần Đô Linh sở hữu khí chất thanh tao trang nhã, mỗi cử chỉ đều thanh lịch giống như tiểu thư gia tộc quyền quý được đào tạo lễ nghi từ khi còn nhỏ.

Có thể nói, phong thái cổ trang của Trần Đô Linh được khen ngợi đẹp nhất trong lứa diễn viên trẻ hiện tại.

Trong hành trình đấu tranh với số phận đầy trắc trở, nàng gặp gỡ Tạ Yến Lai, một người con thứ của Tạ gia, vốn sống trong bóng tối. Nhờ có Sở Triều, Tạ Yến Lai từng bước thoát khỏi ràng buộc định mệnh, từ một tiểu binh cấm quân trở thành Đại tướng quân trấn quốc. Họ cùng nhau phá tan âm mưu của Tiêu Tuấn.

Trên đường vốn định rời khỏi nơi thị phi, Sở Triều chứng kiến cảnh bách tính chìm trong đau khổ vì chiến loạn, nàng quyết định quay trở lại giúp đỡ hoàng tử Tiêu Vũ cho đến khi Tiêu Vũ lên ngôi.

Sở Triều dạy dỗ nhà vua từ khi còn nhỏ

Trong phim, cô có nhiều bộ trang phục tối màu thể hiện địa vị cao quý

Ở dự án này, Trần Đô Linh có màn tái hợp với đạo diễn Dương Long, người đứng sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim Khi Chim Nhạn Trở Về - tác phẩm cũng do mỹ nhân sinh năm 1993 đóng chính. Khi Chim Nhạn Trở Về (Quý Nữ) đạt được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ và vượt mốc nhiệt độ trên các nền tảng lớn, mà còn giúp cô được đánh giá cao hơn về khả năng diễn xuất so với trước đây.

Tiếp sau đó, Trần Đô Linh lại được yêu thích qua vai diễn hồ ly ngàn năm Vọng Vụ Ngôn trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, càng củng cố thêm danh hiệu "đệ nhất mỹ nữ cổ trang" thế hệ mới của cô.