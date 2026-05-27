Khán giả lóa mắt trước dàn trai đẹp đồ sộ của bộ phim. Nhưng nhan sắc nữ chính cũng không khác gì nữ thần.

Ngày 27/5, bộ phim truyền hình Thế Giới Vạn Hoa do Cúc Tịnh Y đóng chính khai máy và công bố dàn khách mời cực khủng. Có thể nói, trong vài năm trở lại đây, chưa có dự án phim nào sở hữu nhiều nam thần điển trai như vậy. Mỗi nam chính trong một phần của Thế Giới Vạn Hoa đều từng đảm nhận vai chính trong các tác phẩm khác, nhưng vẫn chấp nhận làm khách mời trong dự án này.

Cúc Tịnh Y khai máy phim mới tạo hình ấn tượng

Nữ diễn viên sẽ xuyên qua nhiều thế giới khác nhau

Theo đó, Thế Giới Vạn Hoa được giới thiệu là dự án cấp S+ (quy mô sản xuất lớn, kinh phí cao) do Tencent Video và công ty Hằng Tinh Dẫn Lực bắt tay sản xuất. Phim sẽ có nội dung mới mẻ khi nữ chính xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, vì vậy trong tác phẩm này, chỉ có một nữ chính là Cúc Tịnh Y nhưng có tới 12 nam chính trong mỗi nơi cô đi tới.

Phim được cải biên từ truyện tranh nổi tiếng của Tencent Animation mang tên Vạn Tra Triều Hoàng. Cúc Tịnh Y vào vai Tô Lục Hạ là người "Chấp hành kim bài" thuộc hệ thống "Nữ phụ lội ngược dòng". Cô liên tục xuyên qua 12 thế giới song song để sửa lại vận mệnh của các nhân vật nữ phụ, giúp họ vạch trần cái ác và nghịch chuyển kết cục, từ đó duy trì sự vận hành ổn định của từng tiểu thế giới.

Ngay trong ngày đầu tiên khán giả đã choáng ngợp trước tạo hình của Cúc Tịnh Y

Trong số các nhân vật nam chính có thể kể đến những cái tên như : Quách Phẩm Siêu, Trần Hâm Hải, Ngao Thụy Bằng, Lý Vấn Hàn, Lại Vỹ Minh, Đặng Hiếu Từ, Trần Hạc Nhất, Lý Xuyên, Dưỡng Sĩ Trạch, Lâm Tử Diệp, Trương Lỗ Nhất, Cổ Tử Thành...

Dàn diễn viên đồ sộ trong phim. Ngay cả các diễn viên nữ phụ cũng rất xinh đẹp

Trong các thế giới mà Tô Lục Hạ sẽ trải qua, chỉ nghe tên cũng khiến khán giả cảm thấy thú vị chờ mong như Hậu Cung Thật Phiền, Phong Hoa Danh Viện, Tinh Đồ Rực Rỡ, Phượng Hoàng Vô Song, Ác Nữ Tội Điển, Gian Phi Rất Bận, Sơn Thôn Tĩnh Lặng, Tổng Tài Muốn Nghỉ Việc, Nghe Nói Ma Tôn Trọng Sinh, Những Năm Tháng Tôi Làm Quốc Sư, Tôi Vốn Là Mùa Hè Rực Rỡ...

Nhan sắc của Cúc Tịnh Y ngày càng mặn mà

Theo Sina, phim sẽ có bối cảnh cổ trang, dân quốc, hiện đại, cung đấu, tiên hiệp, hiện đại... đáp ứng được mọi yêu cầu thưởng thức của khán giả. Đồng thời, việc xuyên qua những thế giới khác nhau cũng là cơ hội để Cúc Tịnh Y tha hồ "bung lụa" với hàng chục tạo hình lộng lẫy lung linh trong 12 thân phận khác biệt. Chính vì vậy, Thế Giới Vạn Hoa vừa khai máy đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Hiện tại, Cúc Tịnh Y là ngôi sao được các nhà sản xuất săn đón sau thành công của phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Năm 2026, trong số các nhân vật nữ xuất hiện trên màn ảnh, chỉ có Lộ Vu Y của Cúc Tịnh Y đạt được thành tích khủng này. Thực tế, trước khi phim lên sóng, mức độ quan tâm của khán giả và người hâm mộ dành cho Nguyệt Lân Ỷ Kỷ và Cúc Tịnh Y đã cực khủng với gần 5 tỷ lượt xem. Ngoài ra, Lộ Vu Y còn đạt hơn 100 triệu lượt quan tâm chỉ sau 1 ngày, lập kỷ lục nhân vật hot nhất năm.

Cúc Tịnh Y đang được săn đón. Dự án này vốn thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng sau đó Cúc Tịnh Y giành được

Trong phim, mỗi tạo hình của Cúc Tịnh Y đều được thiết kế tỉ mỉ làm nổi bật vẻ đẹp như tranh vẽ của nữ diễn viên. Lộ Vu Y hiện lên với vẻ trong trẻo như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Đặc biệt, khoảnh khắc nàng cửu vĩ hồ ngoái đầu dưới ánh hoàng hôn đã nhanh chóng viral khắp các nền tảng, kéo theo hàng trăm triệu lượt đọc với những mỹ từ như "Vẻ đẹp thoát tục như sương mai" hay "tiểu hoa tiên".

Thực tế, Cúc Tịnh Y chỉ cao 1m45, và thường gây tranh cãi vì cho rằng cô đã chỉnh sửa ngoại hình trước khi nổi tiếng. Nhưng điều này cũng không thể làm giảm sức hút của nữ diễn viên sinh năm 1994.

Vóc dáng nhỏ bé giúp cô trở nên thanh thoát hơn trong các bộ đồ cổ trang. Đồng thời, quá khứ làm ca sĩ thần tượng giúp nữ diễn viên thướt tha khi di chuyển, tạo cảm giác thoát tục.

Để ủng hộ buổi lễ khai máy của Cúc Tịnh Y, người hâm mộ đã thiết kế bức tường hoa chủ đề “Hoa Khai Vạn Cảnh” dài 40m.

Cùng với đó là 200 chiếc cờ nước, 20 lẵng hoa lớn, xe đồ ăn, đồ lưu niệm. Hàng nghìn người hâm mộ đã tới phim trường Hoàng Điếm để chúc mừng nữ diễn viên.

Cúc Tịnh Y còn tự bỏ tiền chuẩn bị sandwich, đồ uống, quà lưu niệm cùng bộ mỹ phẩm du lịch để “support ngược” người hâm mộ.

Nguồn: Sina