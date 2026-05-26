Theo QQ, bất chấp những tranh cãi, năm 2026 có thể nói là năm bước ngoặt với danh tiếng và địa vị trong giới giải trí của Trương Lăng Hách. Từ một ngôi sao gây tranh cãi không có khả năng gánh phim, từng thất bại trong nhiều dự án, chỉ cần một tác phẩm cổ trang Trục Ngọc, Trương Lăng Hách đã vươn lên mạnh mẽ, đứng Top 1 nhiều bảng xếp hạng, thậm chí bằng các đồng nghiệp khác cố gắng trong suốt 5-7 năm qua.

Nhờ đó, Trương Lăng Hách thu hút hơn 10 tỷ lượt xem. Anh nắm trong tay nhân vật nam hot nhất năm 2026

Theo đó, Trương Lăng Hách là nam diễn viên duy nhất có chỉ số nhân vật đạt trên 10 tỷ view năm 2026 với vai diễn Tạ Chinh trong Trục Ngọc. Từ năm 2020 đến nay, chỉ số nhân vật Tạ Chinh đứng top 1 cao nhất trong số các nam diễn viên. Điều này chứng minh sự bùng nổ mạnh mẽ của nhân vật này. Sức ảnh hưởng này đã vượt qua vòng người hâm mộ nhỏ, trở thành nhân vật được khán giả đại chúng biết tới.

Bộ phim Trục Ngọc còn lọt vào top 8 tác phẩm có khả năng thu hút khán giả mới đến với nền tảng Tencent Video. Bên cạnh đó, lượt xem trung bình của phim đã lên tới gần 82 triệu view/tập, là phim truyền hình có lượt xem cao nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Trương Lăng Hách được mệnh danh là "thần nhan thế hệ mới". Bỏ qua những tranh cãi, nam diễn viên có gương mặt nổi trội nhất lứa tài tử 9X. Bộ ảnh tạo hình nào của anh cũng gây sốt khắp các trang mạng xã hội. Nam diễn viên luôn toát ra khí chất rất riêng, vừa thanh tú vừa cao ráo, tạo cảm giác nổi bật giữa khung hình đông người. Chiều cao lên tới 1m90 càng giúp anh ghi điểm mạnh về mặt thị giác, nhất là trong những phân cảnh cần thần thái hoặc dáng đứng.

Trên MXH Weibo, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho Trương Lăng Hách như "thần nhan", "đỉnh cao của vẻ đẹp quyến rũ chết người", "vẻ đẹp hoàn hảo như tượng", "sự kết hợp hoàn hảo giữa quý phái và hoang dã", "Đôi chân dài và dáng đi tự tin của anh ấy toát lên vẻ cuốn hút, cùng với sức hút độc đáo khiến người ta không thể rời mắt", "đồ án xuất sắc nhất của Nữ Oa nương nương"...

Anh gây ấn tượng với khán giả qua các tác phẩm như Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Anh Đào Hổ Phách, Yêu Em, Trục Ngọc ... Sắp tới khán giả sẽ gặp lại Trương Lăng Hách trong tác phẩm Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn nên duyên cùng Vương Sở Nhiên. Loạt ảnh hậu trường của Trương Lăng Hách trên phim trường luôn thu hút người xem nhờ ngoại hình quá xuất sắc.

Nhan sắc không góc chết giúp Trương Lăng Hách thoải mái tạo dáng. Nam diễn viên có thể "cân" mọi phong cách nhờ gương mặt sắc nét