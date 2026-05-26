Đã đủ 50.000 kiến nghị xoá sổ Perfect Crown vì xuyên tạc lịch sử

Tính đến ngày 26/05, bản kiến nghị quốc dân mang tên “Yêu cầu dừng phát sóng bộ phim gây tranh cãi vì bóp méo lịch sử và yếu tố Đông Bắc, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ nội dung khỏi các nền tảng truyền thông” đã vượt mốc 50.000 chữ ký chỉ sau 4 ngày đăng tải. Đối tượng bị nhắm tới là bộ phim Perfect Crown. Theo quy định của Luật Quốc hội Hàn Quốc, khi một kiến nghị đạt đủ số lượng đồng thuận trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm công bố, nội dung đó sẽ chính thức được chuyển tới ủy ban thường trực có thẩm quyền để xem xét.

Trong đơn kiến nghị, người khởi xướng yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn Perfect Crown với lý do tác phẩm dù lấy bối cảnh một phiên bản Đại Hàn Dân Quốc hư cấu nhưng lại sử dụng hàng loạt yếu tố mang đậm màu sắc Trung Quốc, từ phục trang, nghi lễ cho đến ngôn ngữ, dẫn tới cáo buộc “chiếm dụng văn hóa” và xuyên tạc lịch sử Hàn Quốc.

Đặc biệt, người kiến nghị nhấn mạnh việc Perfect Crown dùng cụm từ "Thiên tuế" như cách xưng hô chính thức trong hoàng thất. Theo quan điểm của họ, đây là cách gọi từng mang hàm ý hạ thấp vị thế của Đại Hàn Dân Quốc xuống hàng chư hầu trong lịch sử. Không chỉ vậy, phim còn bị chỉ trích vì đưa nghi thức trà đạo kiểu Trung Quốc vào bối cảnh hoàng gia Hàn Quốc thay vì sử dụng trà lễ truyền thống của xứ kim chi mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Perfect Crown có nhiều chi tiết sai lệch lịch sử

Một điểm gây tranh cãi khác là việc bộ phim bị cho đã pha trộn sai lệch giữa phục sức của vua triều Joseon với hệ thống biểu tượng dành cho hoàng đế, từ đó có nguy cơ khiến khán giả hiểu sai về lịch sử và văn hóa Hàn Quốc.

Người đứng tên kiến nghị cho rằng phía sản xuất chỉ đưa ra thông báo sẽ chỉnh sửa phần âm thanh và phụ đề sau khi phim lên sóng nhưng vẫn tiếp tục phát hành tác phẩm. Theo họ, điều này không chỉ làm tổn thương tình cảm công chúng mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh văn hóa Hàn Quốc trên phạm vi quốc tế.

50.000 người đã gửi đơn kiến nghị đòi xoá sổ phim

Vì vậy, nhóm kiến nghị không đơn thuần yêu cầu chỉnh sửa hậu kỳ mà còn đề nghị ngừng phát sóng ngay lập tức Perfect Crown, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ nội dung khỏi các nền tảng OTT và VOD. Họ cũng thúc giục xây dựng cơ chế pháp lý mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn các sản phẩm truyền thông bị cho là xuyên tạc văn hóa trong tương lai.

Theo quy trình hiện hành, kiến nghị liên quan tới Perfect Crown sẽ được chuyển tới ủy ban chuyên trách của Quốc hội để thẩm tra. Tùy theo kết quả đánh giá, vụ việc có thể tiếp tục được đưa ra phiên họp toàn thể Quốc hội hoặc chuyển sang Chính phủ xử lý.

Ekip phim còn đối mặt với nguy cơ hoàn trả khoản kinh phí hỗ trợ kèm lãi suất của KOCCA

Ngoài làn sóng phản đối từ công chúng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc hiện cũng đã bắt đầu vào cuộc sau khi nhận được đơn yêu cầu kiểm tra việc Perfect Crown từng nhận hỗ trợ kinh phí sản xuất từ Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) với khoản kinh phí 2 tỷ won (gần 35 tỷ đồng). Theo truyền thông Hàn Quốc, nếu không vượt qua vòng đánh giá cuối cùng, ekip có thể phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ kèm lãi suất.

Theo Soompi