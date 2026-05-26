Cảnh nóng xấu hổ nhất cuộc đời Ninh Dương Lan Ngọc

Thời gian gần đây, trên MXH khán giả chia sẻ lại các cảnh quay trong phim Gái Già Lắm Chiêu 2 do Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền đóng chính. Cả hai đang là những cái tên gây nhiều chú ý khi Lê Xuân Tiền vừa xác nhận tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa mới, còn Lan Ngọc cũng có màn quay lại điện ảnh với dự án Mật Mã Đông Dương.

Lê Xuân Tiền được đánh giá là bạn diễn ăn ý bậc nhất của Ninh Dương Lan Ngọc. Dù nữ diễn viên hơn đàn em 6 tuổi, cả hai dường như không có khoảng cách tuổi tác. Sự nam tính của Lê Xuân Tiền kết hợp hoàn hảo với nét đẹp nữ tính nhưng vẫn sắc sảo của Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền hợp tác trong phim Gái Già Lắm Chiêu 2

Cả hai có nhiều cảnh tình cảm, nhưng hậu trường thực hiện lại khá bốc mùi

Trong số các tác phẩm cả hai đóng chung, Gái Già Lắm Chiêu 2 thường được khán giả nhắc tới với nội dung hài hước vui nhộn và đặc biệt là có cảnh nóng của Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền. Tuy nhiên, hậu trường phim không lãng mạn và tạo cảm xúc lãng mạn như trên màn ảnh. Thực tế, đây là cảnh nóng xấu hổ nhất của đời của nàng ngọc nữ màn ảnh Việt.

Theo chia sẻ của Ninh Dương Lan Ngọc vì lịch trình bận rộn, nữ diễn viên đã có đến vài ngày không gội đầu. Tuy nhiên, cảnh quay yêu cầu cô phải dựa vào mặt Lê Xuân Tiền vô tư diễn cảnh mùi mẫn.

Trước máy quay, Lê Xuân Tiền chịu đựng không bày tỏ thái độ khó chịu, nhưng sau khi kết thúc nam diễn viên thú nhận anh muốn ói ngay khi Ninh Dương Lan Ngọc sát lại. Song vì lịch sự và không muốn gián đoạn cảnh quay, Lê Xuân Tiền phải cố chịu. Lời chia sẻ thật lòng của bạn diễn khiến Lan Ngọc vô cùng xấu hổ.

Ninh Dương Lan Ngọc không gội đầu nhiều ngày khiến Lê Xuân Tiền muốn ói

Nam diễn viên cũng rất giữ mình trong cảnh tình giường chiếu

Không những vậy, Ninh Dương Lan Ngọc còn cho biết lúc đầu cô không dám đụng vào Lê Xuân Tiền vì sợ nam diễn viên còn nhỏ, có thể phải đi tù: "Tôi nhớ lúc quay cảnh cả hai ngủ cùng nhau trên giường, Tiền phải lấy chăn chèn ở giữa vì ngại đụng chạm. Mặc dù thường diễn chung nhưng tôi khá buồn vì chỉ được nhìn hình thể sáu múi của Lê Xuân Tiền chứ không được đụng chạm nhiều, phần vì đạo diễn bảo vệ Tiền dữ quá".

Ninh Dương Lan Ngọc cũng bật mí rằng lúc mới diễn, Lê Xuân Tiền còn một chút bối rối khi gần gũi cô. Tuy nhiên, sau đó cả hai đã hoàn thành tốt cảnh hôn ngọt ngào và cảnh giường chiếu táo bạo.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi trở lại với điện ảnh thông qua dự án Mật Mã Đông Dương . Trước đó, nữ diễn viên thừa nhận từng cảm thấy bản thân có dấu hiệu chững lại nên chủ động giảm bớt dự án để học hỏi, trau dồi thêm. Với cô, đó không phải khoảng thời gian lùi bước mà là "khoảng lặng cần thiết" trước khi trở lại mạnh mẽ hơn. Và Mật Mã Đông Dương chính là dự án khiến Lan Ngọc cảm thấy "đã đến lúc nở hoa" sau 4 năm.

Ninh Dương Lan Ngọc thường được khán giả ca ngợi là "ngọc nữ của màn ảnh Việt Nam". Mỹ nhân sinh năm 1990 sở hữu nhiều vai diễn gây tiếng vang, thành công cả về mặt doanh thu lẫn nghệ thuật. Thậm chí, kỷ lục giải thưởng mà cô đạt được suốt 16 năm qua vẫn chưa có người vượt qua.

Ninh Dương Lan Ngọc sắp trở lại màn ảnh lớn sau 4 năm vắng bóng

Ninh Dương Lan Ngọc được khán giả yêu thích qua các tác phẩm như Cánh Đồng Bất Tận,Vừa Đi Vừa Khóc, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu ... Với bộ phim Trúng Số , Lan Ngọc tiếp tục giành thêm một giải Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Nữ diễn viên còn ghi dấu tại đấu trường quốc tế như LHP Quốc tế Busan, Diễn đàn Doanh nhân Trẻ Châu Á - Thái Bình Dương (APEA).

Khán giả chờ mong diễn xuất bùng nổ của Ninh Dương Lan Ngọc