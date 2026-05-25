Màn ảnh Hoa ngữ năm 2026 đúng nghĩa là “thiên đường visual”. Từ phim cổ trang quyền mưu, ngôn tình hiện đại đến tiên hiệp, trinh thám… hàng loạt nam thần thế hệ mới liên tục gây sốt nhờ ngoại hình nổi bật cùng sức hút màn ảnh mạnh mẽ. Dù là vị hầu gia si tình trong Trục Ngọc hay đội trưởng cảnh sát vừa ngầu vừa phong trần ở Lời Thú Tội Trong Đêm, mỗi nhân vật đều trở thành “cỗ máy hút fan”. Dưới đây là bảng xếp hạng 10 mỹ nam đẹp nhất Trung Quốc năm 2026 do trang 163 tổ chức bình chọn.

1. Dương Dương

Xuất thân từ trường nghệ thuật quân đội, Dương Dương sở hữu đường nét cực kỳ chuẩn chỉnh, được xem là đại diện của kiểu mỹ nam truyền thống.

Từ Tiêu Nại đến Vu Đồ, anh gần như là biểu tượng nam thần ngôn tình. Tạo hình cổ trang trong Phàm Nhân Tu Tiên và Vũ Lâm Linh gần đây cũng nhận nhiều lời khen nhờ khí chất lạnh lùng nhưng vẫn cuốn

2. Tiêu Chiến

Dù đã 35 tuổi, Tiêu Chiến vẫn là đỉnh lưu quốc dân hàng đầu Cbiz. Từ Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh đến Thịnh Dương của Nắng Gắt Bên Tôi, anh luôn để lại dấu ấn sâu đậm.

Tiêu Chiến sở hữu đường nét chuẩn mỹ nam Á Đông với đôi mắt trong trẻo, dịu dàng khi cười nhưng lại sâu hút khi nghiêm túc. Ngoại hình thanh nhã cùng sức hút ổn định giúp anh luôn góp mặt trong mọi BXH nhan sắc.

3. Trương Lăng Hách

Sở hữu chiều cao 1m90, làn da trắng cùng gương mặt thư sinh, Trương Lăng Hách mang cảm giác thiếu niên rất đặc trưng. Vai Tạ Chinh trong Trục Ngọc giúp nam diễn viên bùng nổ độ thảo luận. Từ hình tượng công tử sa cơ đầy thương tích đến vị hầu gia lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, anh đều thể hiện cực kỳ cuốn hút. Cảnh quỳ giữa trời tuyết với bông tuyết đọng trên hàng mi từng viral khắp MXH. Nhờ khí chất “mỹ nam thanh lãnh”, Trương Lăng Hách được nhiều người gọi là “trần nhà nhan sắc hệ nhạt”.

4. Vương Hạc Đệ

Vương Hạc Đệ nổi tiếng với khả năng chuyển đổi giữa vẻ nổi loạn và cảm giác thiếu niên. Nếu ở Thương Lan Quyết, anh là Đông Phương Thanh Thương bá đạo, thì trong phim hình sự Lời Thú Tội Trong Đêm, anh lại hóa thân thành cảnh sát ngầm cực ngầu. Nam diễn viên còn chủ động làm rám da để phù hợp vai diễn. Với visual đậm chất nam tính và khí chất bad boy, Vương Hạc Đệ luôn nằm top đầu các cuộc bình chọn mỹ nam sinh sau năm 1995.

5. Tống Uy Long

Nhắc đến “mỹ nam nhìn một lần là nhớ”, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Tống Uy Long. Anh sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng visual cực kỳ nổi bật.

Sau thời gian khá im ắng vì tranh chấp hợp đồng, Tống Uy Long tái xuất mạnh mẽ với Kiêu Dương Tự Ngã, khiến fan đồng loạt gọi anh là “trần nhà nhan sắc Cbiz”.

6. Vương Nhất Bác

Dù không hoạt động quá nhiều, Vương Nhất Bác vẫn giữ độ nổi tiếng đáng nể. Tại Xuân Vãn 2026, màn kết hợp với Quách Phú Thành tạo hiệu ứng bùng nổ, kéo lượt xem video vượt mốc trăm triệu chỉ sau 48 giờ.

Từ Lam Vong Cơ đến vai doanh nhân thời dân quốc trong Truy Phong Giả, anh ngày càng mở rộng hình tượng diễn xuất. Khí chất lạnh lùng và phong cách “cool ngầu” chính là thương hiệu riêng của Vương Nhất Bác.

7. Ngô Lỗi

Từng là “em trai quốc dân”, Ngô Lỗi nay đã trưởng thành thành mỹ nam đầy nam tính. Vai Lăng Bất Nghi trong Tinh Hán Xán Lạn giúp anh chuyển mình từ hình tượng đáng yêu sang quyến rũ, trưởng thành. Thân hình săn chắc nhờ tập luyện lâu năm cũng khiến nam diễn viên ngày càng hút fan nữ.

8. Hứa Khải

Hứa Khải được đánh giá có cấu trúc xương cực đẹp, đặc biệt phần sống mũi và chân mày mang cảm giác như tượng Hy Lạp. Xuất thân là người mẫu nên anh sở hữu tỷ lệ cơ thể cực chuẩn. Tạo hình cảnh sát đầu đinh trong Phương Viên 800 Mét năm 2026 từng gây sốt vì quá nam tính.

9. Đặng Vi

Đặng Vi là một trong những “hắc mã” nổi bật nhất vài năm gần đây. Vai Đồ Sơn Cảnh trong Trường Tương Tư giúp anh vụt sáng nhờ visual cổ trang quá nổi bật.

Tỷ lệ cơ thể, đường nét nghiêng cùng khí chất thanh lịch của Đặng Vi được fan ví như “được AI tính toán hoàn hảo”. Chỉ cần xuất hiện trong cổ trang, anh gần như lập tức trở thành tâm điểm.

10. Hầu Minh Hạo

Hầu Minh Hạo là đại diện tiêu biểu cho kiểu mỹ nam truyện tranh. Dù sở hữu đường nét đậm, anh lại không mang cảm giác sắc lạnh mà khá đáng yêu nhờ ánh mắt đáng yêu. Làn da trắng mịn và gương mặt trẻ trung giúp anh đặc biệt hợp với dòng phim tiên hiệp. Tạo hình trong Ngọc Minh Trà Cốt và Nhập Thanh Vân thậm chí còn được khen “đẹp hơn cả nữ chính”.