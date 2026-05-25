Ra mắt thị trường Việt Nam từ ngày 15/5, bộ phim Thái Lan Tạm Biệt Gohan đã gây bất ngờ với khán giả khi chiếm top 1 phòng vé, chấm dứt chuỗi thống trị của phim Việt kể từ dịp Tết Nguyên đán. Sau tuần đầu tiên, dự án về chú chó trắng đáng yêu thu về hơn 25 tỷ đồng cùng nhiều lời khen về nội dung gây xúc động mạnh mẽ. Trong đó, màn góp mặt của sao nữ đình đám xứ chùa vàng Tu Tontawan gây chú ý, trở thành đề tài bàn tán.

Tạm Biệt Gohan đứng đầu phòng vé, chấm dứt chuỗi 87 ngày thống trị của phim Việt

Tu Tontawan đóng nữ chính trong phim

Trong Tạm Biệt Gohan , Tu Tontawan đóng vai chính trong tuyến câu chuyện thứ 3, là một nữ sinh viên tên Jaidee. Cô làm thân với Gohan (khi này đã già) tại trạm tàu lửa, kể từ khi còn đi học đến lúc tốt nghiệp. Về sau, Jaidee trở thành tiếp viên hàng không, cùng bạn trai cũ là Pelé chăm Gohan ở những ngày cuối đời của chú cún. Jaidee đặt tên mới cho Gohan là Hime, hi vọng tình thương của mình có thể giúp chú sống lâu hơn chẩn đoán của bác sĩ.

Diễn xuất tự nhiên của Tu Tontawan, cùng những tương tác nhịp nhàng với Jinjett Wattanasin và nhất là bạn diễn 4 chân thành công lấy nước mắt người xem, góp phần đưa Tạm Biệt Gohan lên top 1 phòng vé Việt và đạt doanh thu ấn tượng.

Tu Tontawan gây ấn tượng cạnh chú chó trắng Gohan

Trước đó, Tu Tontawan là cái tên liên tục rơi vào vòng xoáy tranh cãi, kể từ khi cô ra mắt dưới trướng GMM vào năm 2020. Nữ diễn viên sinh năm 2000 liên tiếp được nhà đài cho đóng chính nhiều siêu phẩm trọng điểm, như Vườn Sao Băng, Bộ Bộ Kinh Tâm ... từ đó làm dấy lên làn sóng bất bình từ khán giả. Nhiều ý kiến lúc bấy giờ cho rằng Tu được ưu ái quá mức, thậm chí nhan sắc và diễn xuất không xứng đáng để thủ vai nàng Cỏ.

Tu Tontawan gây tranh cãi khi đóng Vườn Sao Băng bản Thái

Ngoài ra, những tranh cãi xoay quanh việc Tu xen vào các cặp đôi BL đình đám như BrightWin, OhmNanon... càng thổi bùng làn sóng ghét bỏ mà công chúng Thái Lan dành cho cô. Thậm chí, có những đề tài cho rằng Tu Tontawan là ngôi sao "thở thôi cũng bị ghét", "bị ghét thậm chí vì không làm gì". Chỉ trong vài năm trở lại đây, nữ diễn viên mới được đón nhận nồng nhiệt hơn, đặc biệt sau dự án Gia Tài Của Ngoại đóng cùng Billkin.

Gia Tài Của Ngoại giúp cô lấy lại thiện cảm từ khán giả

Hiện tại, Tu là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của GMMTV. Cô không ngại đối đầu với những bình luận tiêu cực từ anti-fan, liên tục được chọn đóng các dự án trọng điểm trong lẫn ngoài công ty. Bên cạnh diễn xuất, Tu Tontawan còn được chọn làm đại sứ thương hiệu của Dior Thái Lan vào năm 2023, cho thấy danh tiếng ngày càng nâng tầm của cô bất chấp tranh cãi.