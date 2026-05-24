Ngày 24/5, khán giả Việt bất ngờ khi Lưu Thi Thi xuất hiện rạng ngời tại hoạt động giới thiệu giao lưu văn hoá với chủ đề "Văn hóa nghe nhìn Trung Quốc - Việt Nam", tại trường Đại Học Hà Nội. Sự kiện do Trung tâm Văn hóa Trung Quốc kết hợp với nền tảng Tiểu Hồng Thư tổ chức, bao gồm chương trình giao lưu văn hóa kín và các buổi gặp gỡ mở dành cho người hâm mộ.

Lưu Thi Thi bất ngờ tới Việt Nam

Nữ diễn viên thanh lịch, đẹp rạng ngời khi giao lưu với khán giả

Đây là lần đầu Lưu Thi Thi tới Việt Nam, sự hiện diện của ngôi sao hạng A Trung Quốc cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nhiều người tiếc nuối vì không biết trước thông tin để tới tham gia sự kiện, muốn được tận mắt nhìn thấy Lưu Thi Thi ngoài đời thực. Tại Việt Nam, Lưu Thi Thi cũng là ngôi sao lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 nổi bật nhất. Nhiều khán giả trẻ từng mê đắm các tác phẩm do cô thể hiện như Bộ Bộ Kinh Tâm, Hiên Viên Kiếm, Nữ Y Minh Phi Truyện và gần đây là Nhất Niệm Quan Sơn, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên.

Bên cạnh đó, không ít khán giả lo lắng cho sức khỏe của Lưu Thi Thi khi cô phải tham gia sự kiện ngoài trời dưới cái nắng gần 40 độ, là ngày nắng nóng kỷ lục từ đầu năm 2026 tới nay. Hiện tại, Hà Nội là trung tâm của đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm miền Bắc, một chảo lửa đúng nghĩa khi có mức nhiệt cao nhất cả nước với trung bình 38.7 độ, có nơi hơn 40 độ.

Thời tiết Hà Nội nóng kỷ lục vẫn không rạng ngời bằng nhan sắc của Lưu Thi Thi

Nữ diễn viên mời khán giả uống nước

Tuy thời tiết khắc nghiệt, với sự chuyên nghiệp của mình, Lưu Thi Thi luôn mỉm cười nhẹ nhàng, thân thiện giao lưu với người hâm mộ. Nữ diễn viên còn mời các bạn fan có mặt tại sự kiện nước uống.

Trên MXH, nhiều khán giả xuýt xoa trước nhan sắc của Lưu Thi Thi: - Thi gia đến Việt Nam rồi idol của tôi đến Việt Nam rồi. Nhưng hôm nay nóng lắm - Dáng người diễn viên múa có khác đẹp quá - Vừa xinh vừa sang - Xưa coi Bộ Bộ Kinh Tâm tôi mê cô ấy như điếu đổ. Tới giờ Lưu Thi Thi vẫn đẹp quá - Dáng đứng và thần thái đúng đỉnh cao, cô Thi vẫn trẻ đẹp - Đẹp quá, cổ vẫn còn trẻ lắm. - Nắng nóng vẫn rạng rỡ xinh đẹp - Nóng quá mà làm sự kiện ngoài trời, chuyến này qua Việt Nam chắc cô ấy sợ không dám quay lại - Sao không tổ chức trong nhà hay chờ mát rồi tổ chức. Sài Gòn đang mưa mà nhìn nắng thế kia nóng online luôn. - Fan Bộ Bộ Kinh Tâm chắc vui dữ lắm đây - Ôi Lưu Thi Thi ở Hà Nội hả, nay nóng lắm lắm luôn đó, hơn 40 độ nãy xuống nhận đơn ship thôi mà tưởng thành thịt tái luôn rồi á. - Hic sao không tổ chức buổi tối thời tiết này cực quá! Cô ấy đẹp quá - Ôi nay nóng điên luôn đó nhìn ảnh là biết mà cô ấy ở Hà Nội. - Nóng lắm chị ơi, sự kiện gì về ngồi điều hoà giùm em - Ui trời Hà Nội hôm nay như chảo lửa mà cô ấy còn đứng ngoài trời thế này thì chỉ có thành than đen.

Lưu Thi Thi được cư dân mạng khen ngợi là "cổ nhân trời chọn", người định nghĩa lại bốn chữ cốt cách mỹ nhân: thanh tú - mềm mại - an tĩnh - quý phái. Không cần phải cố gắng, không cần tạo dáng khoa trương, từng bước chân, từng cử chỉ của cô đã toát lên khí chất tao nhã hiếm người có được. Khán giả từng khen ngợi Lưu Thi Thi là một chuẩn mực của mỹ nhân cổ điển, giống như khí chất quý tộc bẩm sinh.

Ở Lưu Thi Thi là sự kết hợp giữa nét mềm mại của một cô gái xuất thân từ trường múa và nét cứng cỏi toát ra từ cốt cách của một diễn viên có khả năng võ thuật cực tốt. Chính vì vậy, nữ diễn viên thường xuyên được mời tham gia các dự án cổ trang bởi cô rất hợp với tạo hình cổ đại, khí chất thanh thoát như bước ra từ những bức tranh cổ.

Góc nghiêng tuyệt mỹ của Lưu Thi Thi

Nữ diễn viên là tuổi thơ của nhiều khán giả

Trong giới giải trí Hoa ngữ, khi nhiều ngôi sao đẹp theo kiểu hiện đại, sắc bén, thì Lưu Thi Thi lại là một "dị bản cổ điển", thuần khiết và thanh tao đến mức người ta cảm thấy cô không thuộc về ồn ào của thế giới này.



