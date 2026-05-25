Thời gian gần đây, tập phim đặc biệt của Doraemon về đất nước Việt Nam khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Bên cạnh hình ảnh cảnh đẹp, văn hóa được khắc họa sắc nét, hay Shizuka trong tà áo dài dễ thương, một chi tiết khác đang được chia sẻ kịch liệt, khiến ai nấy vô cùng tự hào.

Cụ thể theo như một số netizen soi được, trên bảng hiệu cửa hàng áo dài mà Nobita, Doraemon, Shizuka và Doremi ghé thăm, ký tự S có thêm 2 chấm nhỏ cạnh bên. Chi tiết này được nhận xét là thể hiện tinh tế sự hiện diện của 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa trên bản đồ Việt Nam. Sau đó, chủ đề này trở nên viral trên khắp mạng xã hội, được nhiều khán giả chia sẻ và bình luận.

Chi tiết 2 chấm nhỏ cạnh chữ S trên bảng hiệu được netizen chú ý

Không ít người xem bày tỏ sự tự hào, thích thú khi nhiều người Việt góp công vào xây dựng tập phim đặc biệt của Doraemon dành riêng cho đất nước Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, danh tính của người đứng sau chi tiết Hoàng Sa - Trường Sa cũng đã được phát hiện, là một họa sĩ có tên là Cao Liêm. Anh chàng sở hữu vẻ ngoài điển trai, săn chắc cùng tài năng hội họa, thậm chí có một trang riêng sở hữu hàng nghìn lượt theo dõi, đồng thời tự kinh doanh shop quần áo.

Nhan sắc Cao Liêm - chàng họa sĩ góp sức tạo nên tập phim Doraemon về Việt Nam

Cao Liêm lên tiếng xác nhận bản thân đã lồng ghép chi tiết 2 chấm nhỏ cạnh chữ S

Ngoài Cao Liêm, danh sách ekip tham gia sản xuất tập phim còn có nhiều cái tên người Việt khác. Nhờ đó, những chi tiết về danh lam thắng cảnh, ẩm thực và lối sống của người Việt trong tập phim (như kẹt xe, ăn hàng...) được thể hiện tỉ mỉ, chân thực chứ không chỉ cho vui.

Danh sách ekip người Việt tham gia sản xuất tập phim

Trước đó, thông tin Doraemon làm một tập đặc biệt về Việt Nam đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Lấy tên gọi "Món quà là chuyến du lịch ở Việt Nam", tập phim kể về hành trình Nobita và Doraemon tìm cách tổ chức một chuyến ghé thăm Việt Nam dành cho Shizuka, sau khi nghe cô nàng bày tỏ sự yêu thích với đất nước. Do Cánh cửa thần kỳ đã được Doraemon mang đi bảo trì, chú mèo máy đành nhờ đến sự trợ giúp của em gái Doremi để thành công đưa cả nhóm đi du lịch.

Việc Doraemon thực hiện những tập phim đặc biệt, không có trong truyện gốc không phải chuyện hiếm. Trước tập về Việt Nam, Doraemon từng thực hiện một tập phim về Thái Lan tương tự, nhận được nhiều lời khen ngợi khi khai thác kỹ lưỡng, tinh tế yếu tố văn hóa. Điều này chứng tỏ hình ảnh chú mèo máy vẫn luôn nằm trong lòng hàng triệu khán giả, và ngược lại ekip phim luôn trân trọng, ghi nhớ những ai đã và đang ủng hộ nhân vật kinh điển này trên màn ảnh.



