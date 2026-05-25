Quyết định sống còn giúp Lưu Diệc Phi thoát phong sát

Sắc, Giới là tác phẩm điện ảnh nổi tiếng nhất Hoa ngữ năm 2007 khi càn quét một loạt giải thưởng cho đạo diễn Lý An với 7 cúp vàng tại giải Kim Mã 2007, được đề cử tại giải Quả cầu vàng, Giải thưởng Điện ảnh của Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA) và đoạt giải Sư tử vàng tại LHP Venice lần thứ 64. Đây cũng là bộ phim để đời của hai diễn viên chính Lương Triều Vỹ và Thang Duy.

Theo chia sẻ từ đạo diễn Lý An, ông muốn tìm một cô gái có khí chất cổ điển, dáng người chuẩn, chiều cao khoảng từ 1m64 đến 1m68 để vào vai nữ chính Vương Giai Chi. Độ tuổi của nhân vật tầm 19-23. Vương Giai Chi là điệp viên nên phải ngoại hình đẹp quyến rũ. Chính vì vậy, đạo diễn Lý An cho rằng "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi rất phù hợp với nhân vật. Lý An còn chủ động tới Bắc Kinh, Trung Quốc, hẹn gặp Lưu Diệc Phi ba lần để bàn luận về vai diễn.

Tuy nhiên, sau khi bàn luận chi tiết về kịch bản, mẹ của Lưu Diệc Phi cảm thấy nữ diễn viên khi đó mới 19 tuổi, quá trẻ để đảm đương những cảnh phức tạp và giàu cảm xúc trong phim, nên đã quyết định từ chối. Mặt khác, trong Sắc, Giới có rất nhiều cảnh nóng được thực hiện. Đạo diễn Lý An cũng cho rằng diễn xuất, cảm xúc và nội tâm của Lưu Diệc Phi không thuyết phục được ông.

Thực tế, quyết định từ chối một đạo diễn lớn như Lý An chắc chắn sẽ mang lại tiếc nuối cho Lưu Diệc Phi. Nhưng vai diễn 18+ này không phù hợp với hình ảnh thần tiên tỷ tỷ của nữ diễn viên.

Nữ diễn viên Chương Tử Di cũng muốn thể hiện vai nữ chính trong dự án này nhưng sau khi thử tạo hình, đạo diễn Lý An cho rằng khí chất của cô không phù hợp. Ông cũng từ chối Từ Hy Viên vì cô đã "cứng tuổi" so với nhân vật Vương Giai Chi.

Sau khi ra mắt, Sắc, Giới trở thành là một cú sốc điện ảnh với loạt cảnh nóng kéo dài, trần trụi, táo bạo đến nghẹt thở. Phim kể về cuộc đời của một nữ điệp viên (Thang Duy) được giao nhiệm vụ quyến rũ và thủ tiêu một tên Hán gian quyền lực (Lương Triều Vỹ). Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ lại dần biến thành trò chơi quyền lực và cảm xúc đầy hiểm độc. Đây là tác phẩm 18+ táo bạo chưa từng có của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau khi bộ phim Sắc, Giới lên sóng, Thang Duy đã bị cấm sóng vài năm tại Trung Quốc vì những cảnh quay táo bạo trong phim và bị khán giả chỉ trích làm xấu hình ảnh phụ nữ Á Đông. Các phương tiện truyền thông khi gây tranh cãi kịch liệt về giá trị nghệ thuật cũng như sự cần thiết của các cảnh nóng đối với việc truyền tải nội dung bộ phim. Thang Duy cũng bị bạn trai đề nghị chia tay ngay sau khi phim ra mắt.

Có thể nói, sự rụt rè lúc đầu đã cứu Lưu Diệc Phi thoát khỏi một lần bị phong sát. Hiện tại, bộ phim Sắc, Giới cũng bị cấm phát sóng tại Trung Quốc do cảnh nóng quá mức. Người khen cho rằng Sắc Giới là biểu tượng của điện ảnh gợi cảm nghệ thuật châu Á, người chê thì lên án phim "dùng cảnh nóng để mua giải".

Việc từ chối Sắc, Giới cũng giúp Lưu Diệc Phi giữ được hình tượng đẹp để sau này tạo tiền đề cho việc nhận vai nữ tướng Hoa Mộc Lan trong phim Mulan , trở thành một trong những nàng công chúa Disney nổi tiếng.

