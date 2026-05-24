Cứ mỗi tháng, làng phim Hàn lại liên tục ra mắt đủ thể loại: tình cảm lãng mạn, hồi hộp, kinh dị, hài hước... Có phim thành hit, có phim lặng lẽ chìm, có phim chỉ ở mức tạm ổn. Nhưng đâu là series xuất sắc nhất từ đầu năm 2026 đến nay?

Mới đây, trang Koreaboo đã mở cuộc bình chọn và top 5 bộ phim được khán giả yêu thích nhất đã xuất hiện.

Hạng 5: If Wishes Could Kill

Mở màn top 5 với 6% phiếu bầu là If Wishes Could Kill, bộ phim kinh dị huyền bí học đường lên sóng Netflix từ ngày 24/4/2026. Câu chuyện bắt đầu khi nhóm năm học sinh trường Seorin tình cờ phát hiện ứng dụng bí ẩn mang tên "Girigo" có khả năng thực hiện bất kỳ điều ước nào được ghi hình lại. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ, sau khi điều ước thành hiện thực, một đồng hồ đếm ngược 24 giờ sẽ bắt đầu và người đã ước sẽ chết.

Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Jeon So-young, Kang Mi-na, Baek Sun-ho và Hyun Woo-seok, trong khi yếu tố pháp thuật shaman đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện, tiếp nối làn sóng phổ biến của chủ đề mu-dang trong văn hóa đại chúng Hàn Quốc gần đây sau thành công của phim điện ảnh Exhuma năm 2024. Phim đạt điểm 8.2/10 trên MyDramaList với hơn 12.800 lượt đánh giá, cho thấy sức hút không nhỏ dù thể loại kinh dị học đường vốn kén người xem.

Hạng 4: Bloodhounds Season 2

Cũng giành được 6% phiếu bầu nhưng hơn If Wishes Could Kill đúng 10 phiếu, Bloodhounds Season 2 ra mắt trên Netflix ngày 3/4/2026. Woo Do-hwan và Lee Sang-yi trở lại với vai diễn quen thuộc Gun-woo và Woo-jin cặp đôi võ sĩ đã chinh phục khán giả từ mùa đầu tiên. Nếu mùa một họ đối đầu với băng đảng cho vay nặng lãi, thì mùa hai nâng tầm ngắm sang câu lạc bộ đấu trường ngầm quốc tế do Baek Jeong cầm đầu nhân vật phản diện được đảm nhận bởi không ai khác ngoài Rain (Bi), đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ huyền thoại thử sức với vai ác sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Mùa đầu Bloodhounds dựa trên webtoon cùng tên của tác giả Jeong Chan từng lọt Top 10 Netflix tại 83 quốc gia sau khi ra mắt vào tháng 6/2023, và mùa hai tiếp tục kế thừa thành công đó. Trên MyDramaList, Bloodhounds Season 2 đạt điểm ấn tượng 8.6/10 từ hơn 13.600 lượt đánh giá. IMDb

Hạng 3: The Art of Sarah

Với 11% phiếu bầu, The Art of Sarah đứng vững ở vị trí thứ ba. Bộ phim xoay quanh Sarah Kim người phụ nữ xây dựng danh tính giả mạo để len lỏi vào giới thượng lưu với tư cách giám đốc thương hiệu xa xỉ và cuộc điều tra của thám tử Park Mu-gyeong về vụ giết người bí ẩn mà nạn nhân chính là cô. Phim lên sóng Netflix từ ngày 13/2/2026 và nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình, đặc biệt khen ngợi màn trình diễn của Shin Hye-sun và cách xây dựng phong cách thị giác của series.

Đây là lần đầu tiên Shin Hye-sun (Welcome to Samdal-ri) và Lee Jun-hyuk (Designated Survivor: 60 Days) tái hợp kể từ Stranger năm 2017 một điểm nhấn khiến phim được kỳ vọng từ trước khi ra mắt. Hóa học diễn xuất giữa hai diễn viên chính được đánh giá cao nhờ sức căng cảm xúc tinh tế và sự hiểu ngầm nhau thay vì cường điệu hóa, trong khi dàn phụ diễn cũng được khen là có chiều sâu và phục vụ tốt cho tổng thể câu chuyện.

Hạng 2: Perfect Crown

Perfect Crown thu về 16% phiếu bầu, đứng vững ở vị trí á quân. Phim do IU và Byeon Woo-seok đóng chính cặp đôi lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh nhỏ, sau khi Byeon Woo-seok gây bão với Lovely Runner năm 2024. Seong Hui-ju (IU thủ vai) là tiểu thư tài phiệt có tất cả ngoại trừ địa vị quý tộc, còn Đại vương tử Yi An (Byeon Woo-seok) lại là người sở hữu dòng máu hoàng gia nhưng không có gì khác cả hai chọn kết hôn hợp đồng để bù đắp cho những gì mình thiếu.

Phim lên sóng MBC từ ngày 10/4/2026, phát sóng hai tập mỗi tuần vào thứ Sáu và thứ Bảy, đồng thời phát trực tuyến trên Disney+ cho khán giả quốc tế. Sự kết hợp giữa bối cảnh quân chủ lập hiến độc đáo và cặp diễn viên đình đám khiến phim trở thành một trong những cái tên được trông chờ nhất năm nay.

Hạng 1: Can This Love Be Translated?

Quán quân của cuộc bình chọn với 18% phiếu bầu là Can This Love Be Translated? và không có gì bất ngờ. Ra mắt trên Netflix ngày 16/1/2026, phim liên tục thống trị bảng xếp hạng buzz tích hợp TV-OTT trong ba tuần liên tiếp theo thống kê của Good Data Corporation, trong khi hai diễn viên chính Go Youn-jung và Kim Seon-ho lần lượt giữ vị trí số 1 và số 2 trong bảng xếp hạng mức độ được quan tâm.

Phim theo chân thông dịch viên đa ngữ Ju Ho-jin và ngôi sao hàng đầu Cha Mu-hui hai người có cách biểu đạt và tiếp nhận tình cảm hoàn toàn đối lập nhau. Được chấp bút bởi chị em nhà Hong tác giả của Alchemy of Souls phim trải dài 12 tập với bối cảnh quay tại Nhật Bản, Canada và Ý, mang đến tầm vóc quốc tế hiếm thấy trong phim Hàn thông thường.

Sức ảnh hưởng của phim còn lan rộng đến mức kênh YouTube của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã mượn nguyên bộ nhận diện hình ảnh của series để thực hiện video truyền thông chính sách một hiện tượng hiếm có trong lịch sử phim truyền hình Hàn.