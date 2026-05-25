Bạch nguyệt quang đẹp nhất Trung Quốc bị chê như bộ xương khô

Được xem như bạch nguyệt quang của hàng triệu khán giả qua bộ phim Tai Trái, Trần Đô Linh hiện là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc đẹp nhất Vbiz với khí chất thanh thuần, trong trẻo hiếm có. Tuy nhiên, mới đây, cô nàng trở thành tâm điểm tranh cãi vì 2 bức ảnh chụp trộm. Trong bộ swimsuit hồng khi đi bơi, nữ diễn viên khiến netizen vừa choáng ngợp trước visual xinh xắn qua cam thường, vừa không khỏi lo lắng vì vóc dáng mảnh mai đến mức lộ rõ xương vai, cánh tay và vòng eo nhỏ đến vô lý.

Dù không trang điểm đậm, Trần Đô Linh vẫn nổi bật với làn da trắng lạnh, ngũ quan hài hoà và vẻ ngoài thơ ngây. Góc nghiêng của cô được ví như tranh vẽ với sống mũi cao thanh tú, đôi mắt trong veo và đường nét mềm mại đầy nữ tính. Ngay cả chiếc mũ bơi đơn giản cũng không thể làm giảm đi cảm giác mong manh, thoát tục mà cô mang lại.

Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội bàn tán nhiều nhất lại là thân hình gầy báo động của nữ diễn viên. Trong ảnh chụp nghiêng, phần vai và lưng của cô mỏng đến mức bị nhiều người nhận xét “như bộ xương khô biết đi”. Không ít ý kiến cho rằng visual của Trần Đô Linh vẫn đẹp, nhưng việc theo đuổi vóc dáng siêu gầy đang khiến cô đánh mất sức sống, thậm chí tạo cảm giác thiếu khỏe khoắn trước ống kính đời thường.

Sở hữu chiều cao 1m68 cùng vóc dáng mảnh mai, Trần Đô Linh nhiều năm qua luôn duy trì mức cân nặng khoảng 42 kg kể từ khi gia nhập showbiz. Bí quyết của nữ diễn viên nằm ở chế độ ăn thanh đạm, ưu tiên thực phẩm ít dầu mỡ kết hợp cùng việc tập luyện đều đạn. Song, so với chiều cao lý tưởng đó, mức cân nặng 42kg vẫn còn quá chênh lệch để chạm tới tỷ lệ cơ thể cân đối.

Một số bình luận của netizen: - Cô này tăng thêm tầm 5-7kg là đẹp chứ ốm quá. - Gầy quá cũng không đẹp, như này khác gì bộ xương biết đi. - Bộ trưởng bộ hài cốt. - Ôi ai đã bảo cô Linh giảm cân nữa vậy, khác bộ xương khô mỗi cái tên. - Cái tiêu chuẩn sắc đẹp ở Trung Quốc vẫn là 1 thứ gì đó rất khó nói.

Đây cũng là câu chuyện quen thuộc của Cbiz, nơi tồn tại những tiêu chuẩn sắc đẹp ngày càng cực đoan. Nhiều nữ nghệ sĩ bị ám ảnh bởi việc phải duy trì cân nặng dưới 45kg, sở hữu “vai vuông góc”, “xương quai xanh đựng nước”, “eo A4”, đôi chân mảnh đến mức “một tay ôm trọn”. Chính môi trường cạnh tranh khắc nghiệt ấy khiến không ít mỹ nhân Hoa ngữ rơi vào vòng xoáy ép cân vô lý, bất chấp sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Cũng không cách đây quá lâu, Tống Tổ Nhi khiến dân tình sửng sốt khi cô nàng ở trong trạng thấy gầy báo động. Những hình ảnh mới nhất của Tống Tổ Nhi trông như chỉ còn "da bọc xương". Trong các bức ảnh do khán giả chụp, chưa qua chỉnh sửa, nữ diễn viên sinh năm 1998 lộ rõ xương quai xanh, xương ức, vóc dáng mảnh khảnh. Hình ảnh này khác xa dáng vẻ tròn đầy, rạng rỡ thường thấy do ekip của cô công bố.

Khi đóng bộ phim Khom Lưng vào năm 2023, cô từng thừa nhận đã giảm khoảng 10 kg để nhập vai. Sau biến cố đời tư, trong các lần xuất hiện hiếm hoi, nữ diễn viên bị nhận xét là ngày càng gầy hơn. Trong một số cuộc phỏng vấn trước đây, Tống Tổ Nhi từng chia sẻ về các phương pháp kiểm soát cân nặng, như thay đồ ngọt bằng thực phẩm ít năng lượng, ăn vặt bằng rau củ sấy. Tuy nhiên, cô cũng tiết lộ đã thử những cách giảm cân cực đoan, bao gồm việc nhịn ăn trong thời gian ngắn để giảm cân nhanh.

Ngô Cẩn Ngôn cũng là trường hợp đáng chú ý. 2 năm trước, khán giả theo dõi bộ phim Mặc Vũ Vân Gian và nhận thấy trong nhiều góc quay cận mặt của Ngô Cẩn Ngôn trông thiếu cân đối, một bên má có phần to và lệch rõ rệt. Ban đầu, không ít người cho rằng đó chỉ là hệ quả của việc ngủ nghiêng hoặc góc máy. Tuy nhiên, trong một buổi livestream giao lưu, người xem tiếp tục phát hiện một khối u khá rõ dưới vùng hàm của cô, khiến những đồn đoán về việc can thiệp giảm cân bằng phương pháp tiêu cực càng lan rộng.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng phần cổ của cô xuất hiện một khối u bất thường, làm dấy lên suy đoán đây có thể là "túi kích thích nôn", thủ thuật giảm cân phản khoa học từng bị cấm tại Trung Quốc vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Theo Sohu