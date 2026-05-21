Năm 2026, màn ảnh Hàn Quốc tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt dự án đình đám, kéo theo cuộc cạnh tranh khốc liệt không chỉ ở diễn xuất mà còn ở “đấu trường nhan sắc” của dàn nam thần xứ kim chi. Giữa thời điểm làn sóng Hallyu vẫn phủ sóng mạnh mẽ toàn cầu, bảng xếp hạng “Nam diễn viên Hàn Quốc đẹp trai nhất 2026” do trang bình chọn quốc tế KingChoice công bố nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng châu Á. Đáng chú ý, vị trí số 1 gần như tạo nên khoảng cách áp đảo tuyệt đối với phần còn lại, cho thấy sức hút khó thay thế của mỹ nam này trong lòng khán giả quốc tế.

1. Kim Taehyung: 38.122 Votes

Kim Taehyung (V của BTS) xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng với số phiếu kỷ lục, chứng minh vị thế "vương giả" cả đời khó ai có thể lật đổ trong lòng người hâm mộ toàn cầu. Sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng không góc chết cùng thần thái điện ảnh cuốn hút, nam nghệ sĩ luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng, visual đỉnh cao mang tính biểu tượng này giúp anh tiếp tục là cái tên được các đạo diễn và khán giả yêu phim ảnh săn đón bậc nhất năm 2026.

2. Park Seo Joon: 5.433 Votes

Park Seo Joon khẳng định đẳng cấp vững vàng khi chiếm giữ vị trí Á quân của bảng xếp hạng. Không chỉ sở hữu chiều cao lý tưởng và vóc dáng chuẩn mẫu, nam tài tử còn mê hoặc khán giả bằng vẻ đẹp nam tính, phong trần và lịch lãm. Sự biến hóa đa dạng từ phong cách tổng tài đến những vai diễn gai góc trong năm 2026 giúp Park Seo Joon duy trì sức hút mãnh liệt đối với công chúng ở cả trong và ngoài nước.

3. Cha Eun Woo: 3.722 Votes

"Thiên tài gương mặt" Cha Eun Woo tiếp tục giữ vững phong độ trong top đầu với nhan sắc siêu thực chuẩn nam thần bước ra từ truyện tranh. Vẻ đẹp không tì vết kết hợp cùng khí chất thư sinh, ngọt ngào là "vũ khí" giúp anh luôn là lựa chọn hàng đầu cho các dự án phim chuyển thể từ webtoon. Trong năm 2026, Cha Eun Woo được đánh giá là ngày càng trưởng thành và hoàn thiện hơn về cả ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất.

4. Park Hyung Sik: 2.538 Votes

Park Hyung Sik ghi danh ở vị trí thứ 4 nhờ vẻ ngoài điển trai, ấm áp cùng nụ cười tỏa nắng thương hiệu. Xuất thân là thần tượng lấn sân diễn xuất, anh đã hoàn toàn chinh phục khán giả bằng thực lực và gia tài tác phẩm chất lượng. Sang năm 2026, nét đẹp trưởng thành, nam tính mang đậm khí chất quý tộc tiếp tục giúp Park Hyung Sik nhận được lượng bình chọn lớn từ người hâm mộ quốc tế.

5. Choi Woo Shik: 1.750 Votes

Choi Woo Shik gây ấn tượng mạnh mẽ khi vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để lọt vào top 5. Khác với vẻ ngoài sắc sảo chuẩn mực, nam diễn viên sở hữu nét đẹp độc lạ, gần gũi, vừa mang nét tinh nghịch, đáng yêu lại vừa có chiều sâu điện ảnh. Sự duyên dáng trong lối diễn xuất cùng ngoại hình "hack tuổi" giúp Choi Woo Shik duy trì một lượng fan trung thành và có chỗ đứng vô cùng đặc biệt.

6. Lee Min Ho: 1.560 Votes

Một bất ngờ lớn khi "ông hoàng Hallyu" Lee Min Ho ngậm ngùi dừng chân ở vị trí thứ 6 trong cuộc đua nhan sắc năm nay. Dù gương mặt góc cạnh quyền lực, phong thái tổng tài đẳng cấp cùng danh tiếng vang dội suốt hơn một thập kỷ qua là điều không ai có thể phủ nhận, nhưng sự vươn lên mạnh mẽ của dàn nam thần thế hệ mới đã khiến vị thế vốn có của ngôi sao Vườn Sao Băng có sự xáo trộn đáng kể trong năm 2026.

7. Park Bo Gum: 1.438 Votes

Park Bo Gum chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ để đứng ở vị trí thứ 7 nhờ vẻ đẹp thánh thiện, tử tế chuẩn "bạn trai quốc dân". Gương mặt hiền hòa cùng đôi mắt biết nói là điểm mạnh giúp anh dễ dàng hóa thân vào các dạng vai chính diện, giàu cảm xúc. Trở lại mạnh mẽ trong năm 2026, visual rạng rỡ và năng lượng tích cực của Park Bo Gum vẫn là thỏi nam châm thu hút khán giả toàn cầu.

8. Kim Woo Bin: 964 Votes

Kim Woo Bin lọt vào top 8 với vẻ đẹp gai góc, cá tính và độc nhất vô nhị của màn ảnh Hàn. Dù không theo đuổi hình tượng mỹ nam thư sinh, nam diễn viên vẫn sở hữu sức hút rất riêng nhờ thần thái mạnh mẽ và ngoại hình đậm chất điện ảnh. Sự kiên cường trong cuộc sống và phong độ diễn xuất ổn định trong năm 2026 giúp anh tiếp tục nhận được sự yêu mến lớn từ công chúng.

9. Song Kang: 945 Votes

"Chàng bướm" Song Kang giữ vị trí thứ 9 trong danh sách những mỹ nam đẹp nhất năm nay. Sở hữu sự đối lập hoàn hảo giữa gương mặt baby, ngây thơ và thân hình cơ bắp, quyến rũ, Song Kang là hình mẫu lý tưởng của thế hệ khán giả trẻ. Sức hút từ các vai diễn lãng mạn giúp nam tài tử duy trì được độ phủ sóng cao trên các nền tảng trực tuyến toàn cầu.

10. Nam Joo Hyuk: 874 Votes

Nam Joo Hyuk là cái tên chốt sổ top 10 mỹ nam của KingChoice năm 2026. Xuất thân từ người mẫu, anh luôn khiến khán giả trầm trồ bởi chiều cao nổi bật cùng gu thời trang ấn tượng. Vẻ đẹp thanh xuân mang hơi thở của "mối tình đầu" dịu dàng nhưng không kém phần nam tính giúp Nam Joo Hyuk luôn giữ được vị trí vững chắc trong lòng các mọt phim Hàn.

Nguồn: KingChoice