Diễn viên là phải có fan, qua rồi cái thời chỉ đóng phim xong về ngủ

Điện ảnh và truyền hình Việt đang chứng kiến một cuộc chuyển giao thế hệ rõ rệt. Khái niệm diễn viên thuần túy đang dần trở nên lỗi thời trong bối cảnh ngành giải trí vận hành theo logic hoàn toàn khác. Một gương mặt muốn bật lên bây giờ không chỉ cần năng lực diễn xuất mà còn phải có ngoại hình đủ hút mắt, sức hút đủ lớn và quan trọng nhất: có fandom riêng.

Nói cách khác, diễn viên Việt giờ không chỉ là người đóng phim. Họ đang dần trở thành những "celebrity" đúng nghĩa.

Qua rồi thời "đóng phim rồi về ngủ"

Dễ nhận ra ở showbiz Việt trong thời gian gần đây là khán giả không còn chỉ yêu thích nhân vật trên màn ảnh mà muốn quan tâm luôn cả con người phía sau vai diễn. Họ follow Instagram diễn viên, xem fancam, đi cinetour, cắt clip reaction, "đẩy thuyền" couple, theo dõi hậu trường và thậm chí sẵn sàng đứng chờ hàng tiếng ở trung tâm thương mại chỉ để nhìn thần tượng bước qua vài giây. Điều đó khiến định nghĩa về một ngôi sao màn ảnh thay đổi hoàn toàn.

Ngày trước, diễn viên thường hoạt động theo mô hình khép kín. Họ ít xuất hiện ngoài đời, hiếm tương tác trực tiếp với fan và giữ khoảng cách tương đối với công chúng. Nhưng trong thời đại TikTok, Threads và Instagram trở thành trung tâm của văn hóa đại chúng, khoảng cách ấy gần như bị xóa bỏ.

Một diễn viên giờ không thể chỉ sống trong phim. Họ còn phải tồn tại trên mạng xã hội, ở sự kiện, trong các clip viral và cả những cuộc thảo luận fandom. Bởi khán giả hiện không còn muốn một người diễn hay nhưng nhạt nhòa, lặng lẽ. Họ muốn một người vừa có năng lực, vừa có cá tính, vừa có visual và khiến họ cảm thấy muốn đồng hành lâu dài. Chính nền kinh tế fandom đang thay đổi toàn bộ cuộc chơi của điện ảnh Việt.

Điện ảnh Việt bắt đầu xuất hiện thế hệ ngôi sao fandom

Những ai từng đến các buổi cinetour hay meeting phim Việt thời gian gần đây đều có thể cảm nhận rất rõ sự thay đổi này.

Cảnh fan xếp hàng dài, mang banner, màn hình LED, đứng kín rạp chiếu hay vây chặt khu vực sự kiện từng là hình ảnh chỉ quen thuộc với idol Kpop hoặc các diễn viên lưu lượng châu Á. Nhưng hiện tại, điều đó đang xuất hiện ngày càng nhiều ở điện ảnh Việt.

Sự thay đổi này phản ánh rằng diễn viên Việt hiện nay không chỉ cạnh tranh bằng diễn xuất. Trong thị trường giải trí vận hành theo logic của mạng xã hội và fandom, một gương mặt muốn bật lên còn cần ngoại hình sáng, cá tính đủ thu hút và khả năng tạo kết nối mạnh với công chúng. Đó cũng là lý do nhiều diễn viên trẻ đang chủ động xây dựng hình ảnh như những "ngôi sao giải trí" thực thụ. Họ chăm chút visual, xuất hiện dày đặc trên TikTok, Instagram, tham gia cinetour, giao lưu fan và tạo dấu ấn cá nhân thay vì chỉ xuất hiện khi phim ra mắt.

Cứ nhìn vào thực tế từ các nam diễn viên hiện là "thỏi nam châm" hút fan dữ dội. Đó là Trần Ngọc Vàng, nam diễn viên sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh. Sau Tử Chiến Trên Không, anh đã có riêng một fandom mang tên FC Vitamins. Bất cứ nơi nào anh xuất hiện đều có bóng lưng người hâm mộ ủng hộ hùng hậu phía sau.

Bên cạnh đó là Gia Huy với fandom riêng mang tên KArrots được đặt theo nickname Huyka của anh. Nam diễn viên hiện đang là nam thần có ánh mắt "nhìn cột điện cũng tình" luôn khiến các buổi fan-meeting chật kín người hâm mộ đứng chờ từ sớm.

Steven Nguyễn lại là một hiện tượng màn ảnh khác. Ở anh dung hòa được nét phong trần, gai góc của mọt tài tử trưởng thành với lối trò chuyện duyên dáng ngoài đời, giúp anh sở hữu fandom STEAM cuồng nhiệt và có độ gắn kết rất cao.

Các mỹ nhân màn ảnh Việt cũng không hề kém cạnh. Một trong những gương mặt mới và nổi bật nhất hiện nay phải kể đến Lê Tam Triều Dâng. Sau sự bùng nổ của bộ phim gây bão Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đóng cặp cùng Võ Điền Gia Huy, nữ diễn viên liên tục phủ sóng diện rộng và trở thành cái tên hút fan thế hệ mới. Thậm chí Gia Huy - Triều Dâng còn có fandom riêng với tên Coconut Couple để "đẩy thuyền" cho đôi trẻ. Với Triều Dâng, khán giả cũng liên tục thấy biển người hâm mộ rầm rộ mang màn hình LED, banner đứng vây kín các sự kiện chiếu rạp dự án mới của cô như Trùm Sò hay Bẫy Tiền để cổ vũ.

Bên cạnh Tam Triều Dâng, những gương mặt đang ngày càng nổi hiện nay như Phương Anh Đào, Lê Hạ Anh cũng chứng minh sức hút khủng khiếp đối với phái nữ. Hai nàng mỹ nhân này còn từng viral với khoảnh khắc "Hạ Anh Đào", khiến khán giả mê mẩn không chỉ vì họ diễn tốt, mà còn vì khí chất đại mỹ nhân khi đứng cạnh nhau.

Ngoài ra, thế hệ đàn chị như Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, Diệu Nhi... vẫn giữ vững phong độ khi chỉ cần nhắc đến tên là lên hot search, xuất hiện tại sự kiện là không gian xung quanh lập tức bị lấp đầy bởi tiếng hô vang của hàng ngàn fan trung thành.

Điện ảnh Việt đang dần hiểu sức mạnh của ngôi sao

Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà sản xuất hiện nay đầu tư mạnh vào cinetour, fan meeting, hậu trường hay nội dung TikTok xoay quanh diễn viên. Họ hiểu rằng khán giả hiện đại không còn tiêu thụ phim theo kiểu một chiều nữa. Một diễn viên có fandom mạnh sẽ giúp bộ phim được bàn luận lâu hơn, viral mạnh hơn và kéo khán giả trẻ đến rạp tốt hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do fandom đang trở thành tài sản cực lớn của điện ảnh Việt, vì họ giúp phim vượt khỏi phạm vi chuyên môn để bước sang địa hạt văn hóa đại chúng.

Song, khán giả hiện đại cũng không còn dễ tính như trước. Visual đẹp, vóc dáng sáng sân khấu và thần thái camera giờ gần như trở thành yêu cầu bắt buộc với diễn viên trẻ nếu muốn bật lên nhanh chóng. Để ở lại lâu dài, diễn viên vẫn phải chứng minh được năng lực thật sự.

Điều này tạo nên áp lực rất lớn cho lớp diễn viên trẻ hiện nay. Họ phải cùng lúc đáp ứng nhiều vai trò từ diễn viên, người nổi tiếng, fashion icon, nhân vật giải trí và cả "content creator" trên mạng xã hội. Một vai diễn thành công bây giờ không chỉ được đo bằng lời khen chuyên môn mà còn bằng số fancam viral, lượng follow tăng thêm, số clip TikTok được cắt lại hay mức độ thảo luận trên Threads.

Sâu hơn, sự thay đổi này cho thấy điện ảnh Việt đang bắt đầu hình thành hệ thống ngôi sao đúng nghĩa mà các nền công nghiệp giải trí lớn luôn sở hữu. Bởi điện ảnh hiện đại không chỉ bán nội dung phim mà còn bán cảm xúc gắn bó với ngôi sao. Thực tế là điện ảnh châu Á phát triển mạnh nhất cũng nhờ sự kết hợp của cả hai yếu tố: có năng lực và có sức hút ngôi sao.

Suy cho cùng, khán giả vẫn cần những người đủ sức khiến họ rung động, muốn theo dõi và muốn đồng hành. Rõ ràng, quan niệm "diễn viên là phải có fan" không phải là một sự hạ thấp giá trị nghệ thuật mà là sự thích nghi bắt buộc với thời cuộc. Việc các diễn viên Việt ngày càng đẹp lên, diễn xuất tốt hơn và biết cách chiều lòng người hâm mộ đang tạo ra một diện mạo mới cực kỳ chuyên nghiệp và sôi động cho nền điện ảnh nước nhà. Thời của những ngôi sao xa vời đã hết, đây chính là thời hoàng kim của những thần tượng màn ảnh thế hệ mới.