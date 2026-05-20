Mỹ nhân Việt duy nhất tự nhận mình giống Song Hye Kyo có nhan sắc đỉnh cỡ nào?

Sau gần 6 ngày ra rạp, Một Thời Ta Đã Yêu vẫn chưa cho thấy tín hiệu khả quan tại phòng vé. Riêng trong ngày 20/5, tác phẩm chỉ mang về khoảng 134 triệu đồng doanh thu, tương đương 1.823 vé được bán ra trên tổng số 465 suất chiếu toàn quốc. Con số khá khiêm tốn này khiến tổng doanh thu hiện tại của bộ phim thậm chí mới chỉ cán mốc hơn 1 tỷ đồng. Với tốc độ tăng trưởng chậm này, nhiều dự đoán cho rằng Một Thời Ta Đã Yêu có nguy cơ sớm rút khỏi rạp và đối mặt khoản thất thu nặng nề.

Dù ế ẩm ở các rạp chiếu, Một Thời Ta Đã Yêu lại rất viral trên MXH nhờ loạt câu thoại "chuông xe tăng" đến mức buồn cười. Hiệu ứng này phần nào giúp Một Thời Ta Đã Yêu tăng độ thảo luận, đồng thời mọi thông tin xoay quanh bộ phim cũng nhận được sự quan tâm đáng kể. Gần đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Dương Cẩm Lynh xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt Một Thời Ta Đã Yêu với tư cách khách mời, thu hút lượng tương tác lớn.

Đoạn clip hút triệu view nhờ nhan sắc của Dương Cẩm Lynh

Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm chú ý nhờ nhan sắc vừa sang trọng vừa đằm thắm đúng chuẩn “chị đẹp” của màn ảnh Việt. Nữ diễn viên chọn thiết kế váy đen dài ôm dáng với phần voan xuyên thấu nhẹ ở thân trên, toát lên vẻ thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Lối trang điểm trung tính kết hợp kiểu tóc búi gọn càng làm nổi bật ngũ quan hài hoà trên gương mặt: dáng mặt trái xoan, sống mũi thanh thoát, đôi mắt cười hiền và nụ cười tươi rói gây thiện cảm.

Mỹ nhân 8x được khen ngợi nhờ phong độ visual mãi không đổi sau nhiều năm trong nghề. Ở cô mang đến cảm giác quý phái, nền nã và rất sang đậm chất Á Đông. Chính góc nghiêng thanh tú cùng khí chất dịu dàng này khiến người hâm mộ cũng phải tấm tắc công nhận Dương Cẩm Lynh có những đường nét giống Song Hye Kyo.

Cho ai chưa biết, khoảng 6 năm trước, khi được hỏi về việc cảm thấy bản thân giống với Song Hye Kyo như thế nào, Dương Cẩm Lynh cũng vui vẻ cho biết: "Tôi nghĩ khoảng chừng 50%, về nét mặt, dáng vóc, thần thái, phong cách, thời trang và cả độ tuổi nữa" . Loạt ảnh cô nàng đăng tải trên trang cá nhân lúc đó nhận về nhiều lời khen cho gu thời trang thanh lịch và nhan sắc ngày càng mặn mà. Đông đảo cư dân mạng cũng nhận xét có nhiều nét hao hao Song Hye Kyo.

Người đẹp 8X cho biết cô cảm thấy vui khi được khán giả liên tưởng đến một mỹ nhân nổi tiếng khắp châu Á như Song Hye Kyo, dù đi kèm với đó cũng là áp lực phải hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. “Tôi thấy vui khi cư dân mạng so sánh mình với một nghệ sĩ nổi tiếng khắp châu Á như Song Hye Kyo. Nhưng khi đã so sánh thì phần nào đó cũng là một áp lực, khiến mình phải cố gắng hơn nữa, không chỉ trong việc gìn giữ nét đẹp bên ngoài, mà cả nội lực bên trong” , Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Một số bình luận của netizen: - Góc nghiêng giống Song Hye Kyo phết nhỉ. - Dương Cẩm Lynh cái nét bả nhìn sang quá ta. - Gặp Dương Cẩm Lynh ở phim trường, chị đẹp mê hồn luôn á trời, mà không dám xin chụp ảnh. - Bạn này xinh đẹp, duyên dáng. Cái đầm thanh lịch, tôn dáng. Không chỗ nào chê được luôn. - Nhìn diễn viên nữ 8x đi sự kiện ra mắt phim, ăn mặt đơn giản mà chặt đẹp hết nguyên dàn hoa hậu luôn.

Dương Cẩm Lynh là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt suốt hơn 15 năm qua. Sinh năm 1982 tại Đồng Nai, cô từng giành danh hiệu Á hậu Điện ảnh 1999 trước khi bén duyên với nghệ thuật chuyên nghiệp. Ban đầu, Dương Cẩm Lynh không định theo đuổi diễn xuất lâu dài mà từng sang Mỹ du học ngành Quản trị kinh doanh trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi trở về Việt Nam, cô quyết định rẽ hướng sang điện ảnh - truyền hình và nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ ngoại hình đậm chất Á Đông cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc.

Từ cuối thập niên 2000 đến giữa những năm 2010, Dương Cẩm Lynh là gương mặt phủ sóng dày đặc trên màn ảnh nhỏ. Cô ghi dấu qua hàng loạt bộ phim như Sóng Đời, Ngõ Vắng, Cocktail Cho Tình Yêu, Pha Lê Không Dễ Vỡ, Lòng Dạ Đàn Bà, Oan Nghiệt, Ải Mỹ Nhân, Kẻ Thù Phụ Nữ, Tiệm ăn dì ghẻ… Với lợi thế nhan sắc sắc sảo nhưng vẫn dịu dàng, nữ diễn viên thường được giao những vai phụ nữ nhiều nội tâm, số phận bi kịch hoặc nhân vật phản diện có chiều sâu tâm lý. Giới chuyên môn từng đánh giá cô là một trong những mỹ nhân truyền hình nổi bật của thế hệ 8X.

Không chỉ hoạt động ở mảng truyền hình, Dương Cẩm Lynh còn góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Gia Sư Nữ Quái, Cuộc Chiến Với Chằn Tinh, Mặt Nạ Máu... Dù không phải “ngôi sao phòng vé”, cô vẫn được nhớ đến nhờ hình tượng nữ tính, sang trọng và phong cách diễn tự nhiên. Trong giai đoạn đỉnh cao, nữ diễn viên từng xuất hiện liên tục tại các sự kiện giải trí, gameshow và hoạt động thiện nguyện, đồng thời xây dựng hình ảnh “mỹ nhân màn ảnh” khá kín tiếng đời tư.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Dương Cẩm Lynh trải qua không ít biến động khi cô vướng ồn ào đời tư và vấn đề tài chính. Điều này khiến nữ diễn viên có khoảng thời gian gần như biến mất khỏi màn ảnh. Tuy nhiên đến năm 2026, cô bắt đầu tái xuất với các hoạt động nghệ thuật, xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí và trở lại phim ảnh qua dự án truyền hình Nợ Đời Vay Trả. Ở thời điểm hiện tại, Dương Cẩm Lynh vẫn được nhiều khán giả quan tâm nhờ visual trẻ trung ở tuổi ngoài 40.

