Hình ảnh không phải ai cũng biết của Long Nhật

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam đối với 71 bị can để điều tra về các tội "mua bán trái phép chất ma túy","tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong số các bị can trên có ông Đinh Long Nhật (59 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh). Cả hai bị can bị khởi tố tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Thông tin Long Nhật vướng vòng lao lý khiến quá khứ của nam nghệ sĩ bị "đào" lại. MXH nhanh chóng lan truyền tạo hình Long Nhật trong bộ phim Hùng Ali do Ưng Hoàng Phúc sản xuất. Trong Hùng Ali, Long Nhật góp vui bằng vai dì Bông, một nhân vật đồng tính có số phận vừa bi vừa hài. Dù trước đó khán giả đã được thông báo nam ca sĩ sẽ tiếp tục giả gái trên màn ảnh, nhưng khi tạo hình chính thức được hé lộ, nhiều người vẫn không khỏi đứng hình vì quá lòe loẹt và khó đỡ.

Xuất hiện trong bộ áo dài đỏ rực ôm sát, đội khăn voan cô dâu ren trắng cùng mái tóc xoăn ngắn đậm chất sân khấu, Long Nhật khiến nhân vật dì Bông trông vừa sến súa, công kềnh nhưng cũng cực kỳ nổi bật. Gương mặt trang điểm đậm, son đỏ chót, vòng hoa đeo kín người và bó hoa cưới trên tay càng làm tổng thể tạo hình thêm phần kịch tính, đúng kiểu nhân vật bước ra từ một vở hài bình dân miền Tây.

Một số bình luận của netizen: - Ôi trời ơi, lần đầu thấy Long Nhật đóng phim đó. - Tôi cứ nghĩ ổng chỉ ca hát thôi cơ. - Cái tạo hình sến súa dữ. - Ê hình như tui nhớ phim này nhưng flop lắm. - Phim này phải chục năm rồi, ít người nhớ lắm.

Hùng Ali là phim điện ảnh hành động - hài do Ưng Hoàng Phúc đầu tư sản xuất và đóng chính, ra mắt vào năm 2015. Bộ phim được đạo diễn bởi Quang Huy, xoay quanh nhân vật Hùng Ali – một thanh niên mê võ thuật, sống nghĩa khí nhưng liên tục rơi vào những tình huống oái oăm vì hoàn cảnh nghèo khó và các khoản nợ chồng chất. Tác phẩm mang màu sắc khá đặc trưng của dòng phim bình dân miền Nam giai đoạn đó: pha trộn giữa hành động, hài hước, tình cảm gia đình và nhiều mảng miếng đời sống lao động.

Ngoài Ưng Hoàng Phúc, phim còn quy tụ dàn diễn viên quen mặt như Chí Tài, Long Nhật, Kim Cương, Tấn Beo, Hiếu Hiền… Theo đó, dì Bông là một người đồng tính sống dưới hình hài người phụ nữ lam lũ, si tình và giàu tình cảm. Dì đem lòng yêu ông Sáu do cố nghệ sĩ Chí Tài thủ vai, chấp nhận làm lụng cực khổ để phụ ông trả nợ và nuôi Hùng Ali. Tuy nhiên, cuộc đời dì Bông lại liên tục rơi vào chuỗi bi kịch dở khóc dở cười do cha con Hùng gây ra: từ đổi nghề, trốn nợ cho đến chuyển nhà liên tục mà vẫn không thoát cảnh khốn khó.

Xuyên suốt bộ phim, nhân vật của Long Nhật bị đánh lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần, trở thành “cây hài chịu trận” đúng nghĩa. Dẫu mang màu sắc gây cười, dì Bông vẫn được xây dựng là nhân vật có trái tim tử tế, luôn hy sinh và yêu thương người khác một cách chân thành.