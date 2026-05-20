Ngay lúc này, bộ phim 18+ Obsession do Curry Barker làm đạo diễn kiêm biên kịch đang tạo ra một bất ngờ lớn ngoài phòng vé. Được sản xuất chỉ với kinh phí khoảng 750.000 USD, thế nhưng đến giờ phim đã thu về 27.7 triệu USD trên toàn cầu. Đây là một thành công vang dội, khi mà doanh thu của Obsession cao gấp khoảng 37 lần chi phí sản xuất và với sức nóng hiện tại, thành tích này hứa hẹn sẽ còn tăng thêm nhiều nữa.

Obsession được gắn mác 18+ vì những cảnh bạo lực nặng đô và cả cảnh nóng. Dẫu vậy, điều khiến phim 18+ này thu hút khán giả chính là câu chuyện đầy hấp dẫn mà Curry Barker mang đến, cũng như diễn xuất ấn tượng từ dàn diễn viên. Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật Baron "Bear" Bailey, anh chàng nhân viên cửa hàng nhạc cụ. Bear thầm cảm mến cô bạn thời thơ ấu Nikki và đã thành công biến cô trở thành bạn gái của mình. Dẫu vậy, Bear có được Nikki nhờ một món đồ chơi siêu nhiên ban cho anh ta điều ước. Và rồi, mọi chuyện dần trở nên đáng sợ khi mà Bear phát hiện ra, Nikki đang dần trở thành một thứ gì đó khác.

Đảm nhận vai nam chính là Michael Johnston, từng thể hiện vai Corey Bryant trong loạt phim Teen Wolf. Thực tế, Michael Johnston là gương mặt còn khá mới mẻ, thế nhưng với thành công bất ngờ của phim 18+ Obsession, anh đã tiến gần hơn với công chúng. Trong phim, Michael Johnston thể hiện rõ từng cung bậc cảm xúc của nhân vật Bear, từ sự hạnh phúc khi có được Nikki cho đến cảm giác khó hiểu, sợ hãi khi chứng kiến cô thay đổi.

Inde Navarrette diện trang phục khoe được vòng 1 đầy nóng bỏng. Nhưng ở phân cảnh này, thứ thu hút trọn sự chú ý của khán giả là diễn xuất và vẻ mặt mang đến sự rùng rợn bí ẩn mà nữ diễn viên thể hiện.

Trong khi đó, vai nữ chính Nikki do mỹ nhân Inde Navarrette khắc họa. Cô gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng bốc lửa cùng với diễn xuất tốt. Trong đoạn trailer được phát hành, Inde có một phân cảnh thể hiện sự quyến rũ của mình, nhưng cái cách cô thể hiện những biểu cảm đáng sợ mới là điều đáng chú ý. Dù chỉ là những lát cắt thoáng qua, khán giả vẫn cảm thấy rùng mình, đồng thời mong chờ được ra rạp theo dõi.

Ở thời điểm hiện tại, phim 18+ Obsession không chỉ thành công về doanh thu thương mại mà còn được đánh giá cao bởi giới phê bình. Trên trang Rotten Tomatoes, phim nhận điểm số 95% cà chua tươi và 94% Popcornmeter (từ người dùng). Cây viết Benjamin Lee ở bài viết đăng lên tờ The Guardian khi phim được giới thiệu tại LHP Sundance hồi năm ngoái đã khẳng định: "Đạo diễn kiêm biên kịch Curry Barker tiếp nối thành công vang dội của Milk & Serial trên YouTube với giá 800 USD bằng một câu chuyện đầy ám ảnh và đẫm máu đến rợn người".

nguồn: Box Office Mojo, The Guardian, Rotten Tomatoes