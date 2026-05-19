"Nhìn cát-xê của IU mới thấy chẳng còn tương lai nào cho Hàn Quốc"

Theo trang New24 của Hàn Quốc, mới đây một bài đăng trên MXH đã vạch trần mức thù lao khổng lồ mà nữ nghệ sĩ IU nhận được khi tham gia bộ phim Perfect Crown (Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21) . Từ đó, nhiều người đã phản đối dữ dội vì nữ diễn viên được trả mức cát-xê quá cao so với tài năng thực sự của mình.

Cụ thể, với sự nổi tiếng vượt bậc và mức độ ảnh hưởng lớn, IU nhận được 500 triệu won cho mỗi tập phim, tổng 12 tập cô thu về 6 tỷ won (khoảng hơn 104 tỷ VNĐ). Mức thù lao này đã giúp IU trở thành một trong những diễn viên được trả lương cao nhất trong ngành giải trí, nhưng nhiều người Hàn Quốc cho rằng cô ấy không xứng đáng với số tiền đó.

Thông tin này đã trở thành một chủ đề nóng trên các trang MXH Hàn Quốc là Pann với tiêu đề: "Nếu điều này là sự thật, thì đúng là không còn tương lai nào cho Hàn Quốc. 6 tỷ won cho IU và diễn xuất tệ hại của cô ấy? "

Trong Perfect Crown , IU đóng vai tiểu thư tập đoàn tài phiệt, lựa chọn kết hôn với vị Đại quân xuất thân hoàng tộc. Seong Hee Joo là một người yêu thích kiếm tiền, có tài năng kinh doanh giỏi, mạnh mẽ dứt khoát trong công việc. Perfect Crown xây dựng hình ảnh Seong Hee Joo là người giải thoát cho cuộc sống gò bó ngột ngạt của Đại quân Lee Ahn, khiến nam chính quyết định xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến, trở thành người dân bình thường.

Chính vì nhân vật Hee Joo có bối cảnh và tính cách như vậy, nên cô thường tỏ ra chảnh chọe, dũng cảm và không sợ hãi quyền lực hoàng gia. Tuy nhiên, diễn xuất của IU cũng như nam chính Byeon Woo Seok bị khán giả đánh giá rất tệ. Cả hai không tạo được tương tác tốt với nhau khiến người xem không thể bị cuốn hút bởi chuyện tình và hành trình chữa lành đối phương của nam nữ chính.

Về phía IU, cô bị chê biểu cảm lố, nhiều phân đoạn diễn đơ, mắt thiếu cảm xúc, không đủ duyên dáng. Dù đóng thiên kim tài phiệt, trang phục và khí chất của Hee Joo bị chê kém nổi bật hơn so với nhân vật nữ phụ Thái hậu. Bộ phim có thành tích rating khá tốt, nhưng lại nhận nhiều lời chê về cách phát triển tình tiết, xây dựng hình tượng nhân vật.

Chính vì vậy, khán giả cho rằng IU không xứng với khoản thù lao hậu hĩnh cô nhận được khi tham gia bộ phim này. Thậm chí, nhiều người cho rằng nhà sản xuất quá mức o bế những diễn viên tay ngang nhưng có lượng người hâm mộ đông đảo như IU, nếu như vậy ngành giải trí Hàn Quốc sẽ sớm lụi tàn. Không những vậy, giảng viên lịch sử Hàn Quốc Choi Tae Sung còn tức giận đưa ra ý kiến: "Cát-xê của diễn viên hàng trăm triệu, còn cố vấn lịch sử chỉ vài trăm nghìn won".

Trên Pann, nhiều khán giả để lại bình luận bất bình vì thu nhập của các diễn viên quá cao trong khi năng lực kém cỏi: - "Dù sao tôi cũng nhận tiền rồi nên ổn thôi. Dư luận không tốt thì cúi đầu xin lỗi là được chứ gì". - Nếu đã vậy thì cứ thoải mái sang Trung Quốc hoạt động, tâng bốc Trung Quốc luôn đi. Sao cứ phải ở Hàn Quốc vừa thân Trung vừa bị chửi vậy? - Biên kịch, đạo diễn, chỉ đạo, diễn viên tất cả đều có vấn đề. Xem hậu trường thì thấy diễn viên cũng góp ý kiểu "đoạn này làm vậy sẽ hay hơn", rồi đạo diễn đồng ý ngay luôn mà? Vậy sao lại bảo diễn viên không có lỗi? - IU là nữ diễn viên top đầu số 1 Hàn Quốc à? Buồn cười thật sự. Đừng có gắn mác "đại minh tinh" nữa, chuyên tâm làm ca sĩ đi. - Phim này có cảnh đốt cung điện Hàn Quốc (gốc rễ của Đại Hàn Dân Quốc) tới ba lần. - Thiết lập trong phim là ngay cả bình chữa cháy đúng chuẩn ở cung điện Hàn Quốc cũng không có, nên phải dùng xô nước để dập lửa. - Nữ chính của phim từ chối mặc Hanbok Hàn Quốc. - Trong khi nữ chính từ chối hanbok, mặc đồ hiện đại và dùng trâm cài tóc kiểu Trung Quốc, thì cung nữ duy nhất mặc hanbok trước mặt nữ chính lại quỳ một mình.





