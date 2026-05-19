Ngoại hình không tin nổi của Nguyễn Văn Chung

Giữa lúc đường đua phim Việt hè 2026 bắt đầu nóng dần lên với hàng loạt dự án nối nhau ra rạp, Ốc Mượn Hồn đang là một trong những cái tên thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Dù chưa bước vào giai đoạn quảng bá cao điểm, bộ phim đã sớm tạo ra lượng thảo luận đáng kể nhờ câu chuyện khai thác mối quan hệ chính thất - tiểu tam đậm mùi drama và nhiều plot twist. Không chỉ gây tò mò bởi nội dung, dự án của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ còn quy tụ dàn gương mặt quen thuộc như Quốc Trường, Trần Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, Xuân An... cùng sự xuất hiện đặc biệt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong lần đầu lấn sân điện ảnh.

Đây cũng là lần đầu tiên chủ nhân loạt hit đình đám chính thức thử sức với điện ảnh, sánh đôi cùng nữ diễn viên Anh Phạm trong tuyến nhân vật cha - con. Trên poster vừa được tung ra, Nguyễn Văn Chung gây chú ý với diện mạo già dặn khác hẳn hình ảnh quen thuộc ngoài đời. Mái tóc hoa râm bạc màu cùng ánh mắt nghiêm túc tạo nên hình tượng một người đàn ông từng trải, quyền lực nhưng cũng vô cùng bí ẩn. Tạo hình này được đánh giá là màn lột xác ấn tượng của Nguyễn Văn Chung khi anh vào vai Ông Mạnh, cha của Diễm Quỳnh do Anh Phạm thủ vai.

Theo nội dung được hé lộ, Ông Mạnh là một doanh nhân khét tiếng trên thương trường, sở hữu khối tài sản khổng lồ và quyền lực đủ để thao túng nhiều thứ phía sau hậu trường. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài cứng rắn ấy lại là một người cha hết mực yêu thương con gái. Vì muốn bảo vệ sự vô tư và niềm tin của Diễm Quỳnh vào khả năng của chính mình, ông âm thầm dùng tiền để mở đường cho con theo đuổi nghệ thuật, đồng thời giấu kín mọi sự thật phía sau.

Được biết, ê-kíp đã mất khá nhiều thời gian để thuyết phục Nguyễn Văn Chung nhận lời tham gia dự án. Vốn quen thuộc với vai trò nhạc sĩ đứng sau hàng loạt bản hit ballad, các ca khúc thiếu nhi đình đám hay gần đây là hiện tượng Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, việc lấn sân sang diễn xuất với một vai nặng tâm lý là thử thách không nhỏ với anh. Tuy nhiên, chính câu chuyện về tình cha con đã khiến nam nhạc sĩ thay đổi quyết định.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả cho biết họ gần như không nhận ra Nguyễn Văn Chung trong poster đầu tiên của Ốc Mượn Hồn. Không còn vẻ điềm đạm quen thuộc của một nhạc sĩ, Nguyễn Văn Chung trên poster mang dáng dấp của một người đàn ông quyền lực, từng trải và có phần bí hiểm. Chính sự thay đổi ngoại hình quá khác biệt ấy khiến không ít khán giả tò mò về khả năng diễn xuất của Nguyễn Văn Chung, đặc biệt khi đây là lần đầu anh bước sang lĩnh vực điện ảnh với một vai nặng tâm lý.

Chia sẻ về lần đầu bén duyên điện ảnh, Nguyễn Văn Chung cho biết: “Ban đầu tôi từ chối vì diễn xuất hoàn toàn không phải là thế mạnh của mình, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả một ê-kíp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự kiên trì thuyết phục của nhà sản xuất và đặc biệt là chiều sâu tâm lý của nhân vật Ông Mạnh đã giữ tôi lại. Ông ấy là một tài phiệt có thể dùng tiền mua mọi thứ, nhưng đằng sau đó lại là tình yêu thương da diết của một người cha muốn bảo bọc con gái khỏi những tổn thương. Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, tôi mong muốn được thể hiện một nhân vật thật thú vị, mang chính tâm lý bảo vệ con cái của một người cha ngoài đời thực vào nhân vật, hy vọng sẽ mang đến cho khán giả một góc nhìn chân thật nhất".

Trong khi đó, Anh Phạm cũng tỏ ra thích thú khi có cơ hội kết hợp cùng một “tân binh” đặc biệt của màn ảnh Việt. Dù lần đầu đóng phim điện ảnh, Nguyễn Văn Chung được nhận xét hòa nhập khá nhanh với nhịp làm việc của đoàn phim, đặc biệt ở những phân đoạn cảm xúc giữa hai cha con.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Đóng chung với anh Nguyễn Văn Chung mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Dù anh luôn tự nhận mình là 'tân binh' trên màn ảnh rộng, nhưng thực tế anh Chung có bản năng rất nhạy bén trong diễn xuất và vô cùng tình cảm. Anh ấy bắt nhịp cực kỳ nhanh không chỉ với tôi mà còn với các bạn diễn khác”.

Anh Phạm cũng tiết lộ thêm nhiều khoảnh khắc đời thường thú vị của đàn anh trên phim trường: “Anh Chung là một người rất hướng về gia đình. Có lần dù đang bận rộn trên trường quay, anh ấy vẫn không quên gọi điện đặt gà cho con trai ở nhà. Trái ngược với vai diễn trên phim, ngoài đời anh vô cùng hài hước, luôn biết cách trêu đùa và tạo không khí thoải mái cho tất cả mọi người trong đoàn".

Sau những tác phẩm ghi dấu ấn trước đó, Ốc Mượn Hồn tiếp tục cho thấy sự biến hóa của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ ở dòng phim tâm lý pha màu sắc bí ẩn. Việc lựa chọn Nguyễn Văn Chung cho một vai diễn mang màu sắc gai góc nhưng giàu nội tâm được xem là nước đi bất ngờ của ê-kíp, đồng thời tạo thêm tò mò cho khán giả trước khi phim ra mắt.