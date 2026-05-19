Mới đây, Sophie Thatcher đang là cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Lý do là bởi cô vừa có màn tỏa sáng rực rỡ tại thảm đỏ Cannes 2026. Xuất hiện trong trang phục xuyên thấu lấy màu đen làm chủ đạo, mỹ nhân sinh năm 2000 thu hút mọi ánh nhìn nhờ vẻ đẹp độc nhất vô nhị, khí chất minh tinh, cùng với đó là vóc dáng bốc lửa đầy gợi cảm. Đáng chú ý, kiểu tóc của cô cũng được đánh giá là cầu kỳ, lạ mắt, góp phần tôn thêm nhan sắc cho nữ diễn viên.

Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp độc lạ, vóc dáng quyến rũ và khí chất đầy tự tin.

Được biết, Sophie Thatcher đến Cannes để quảng bá cho tác phẩm Her Private Hell đóng cùng các diễn viên Charles Melton, Havana Rose Liu, Diego Calva, Kristine Froseth, Kutsuna Shiori, Aoi Yamada và Hidetoshi Nishijima. Đây là tác phẩm thuộc thể loại kinh dị - khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh tại một đô thị tương lai. Khi làn sương mù bí ẩn xuất hiện, một thế lực khó nắm bắt theo đó xuất hiện.

Tại đây, một cô gái trẻ đang gặp rắc rối đã bước lên hành trình tìm kiếm cha mình. Ở chiều ngược lại, một người lính đang tuyệt vọng trên con đường giải cứu con gái anh khỏi địa ngục. Và rồi, số phận của họ đã giao nhau.

Một số hình ảnh trong phim Her Private Hell (ảnh: fanpage Cinema Feels)

Mỹ nhân sinh năm 2000 xúc động khi Her Private Hell nhận tràng pháo tay dài 7 phút (ảnh: TikTok phantasmagpress)

Được công chiếu tại Cannes 2026, bộ phim đã nhận được tràng pháo tay dài tới 7 phút. Đây là sự công nhận của những người có mặt tại sự kiện, và nó khiến cho Sophie Thatcher xúc động rơi nước mắt.

Bình luận của netizen về màn xuất hiện của Sophie Thatcher tại Cannes 2026: - Cô ấy dễ thương quá đi mất. - Sophie đẹp quá đi mất thôi, thực sự là tui sắp phát điên lên rồi. - Vẻ đẹp ngoại hạng là đây. - Kiểu tóc mái lệch là yếu tố lớn giúp cô ấy tỏa sáng.

Nói thêm về Sophie Thatcher, cô là một trong những gương mặt đang lên của làng điện ảnh thế giới, được xem như ngôi sao mới trong dòng phim kinh dị - giật gân - khoa học viễn tưởng. Sự nghiệp của cô bùng nổ nhờ vai Natalie thời trẻ trong series Yellowjackets. Bên cạnh đó, cô cũng góp mặt trong loạt dự án điện ảnh được đánh giá cao như The Boogeyman (2023), Heretic (2024) và Companion (2025).

Bên cạnh diễn xuất, Sophie Thatcher còn được biết đến với tư cách một nghệ sĩ âm nhạc. Hồi tháng 11/2024, cô cho ra mắt EP đầu tay với tựa đề Pivot & Scrape, sau khi phát hành 2 đĩa đơn trước đó. Cô cũng từng cover ca khúc Knockin' on Heaven's Door của Bob Dylan cho bộ phim Heretic của mình.