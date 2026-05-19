Bộ phim Gia Nghiệp do Dương Tử và Hàn Đông Quân đóng chính vừa lên sóng đã gây sốt không chỉ trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung Quốc mà ở cả Việt Nam. Theo đó, từ khóa của phim lọt top chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên Tik tok. Nội dung hấp dẫn của phim Gia Nghiệp, việc đoàn phim sử dụng bộ lọc làm mịn da quá mức hay diễn xuất của Dương Tử đều được khán giả quan tâm. Hiện tại, Gia Nghiệp là phim Trung Quốc hot nhất tại Việt Nam chứng minh sức hút của cái tên Dương Tử.

Với khán giả Việt Nam, Dương Tử là ngôi sao 9X có lượng người hâm mộ đông đảo nhất, nhiều phim chiếu đã gây bão tại Việt Nam với thành tích cực tốt. Nữ diễn viên từng có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Trường Tương Tư, Quốc Sắc Phương Hoa, Trầm Vụn Hương Phai, Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Hoan Lạc Tụng...

Tại quê nhà Trung Quốc, Gia Nghiệp cũng ngày càng tăng trưởng danh tiếng. Chỉ trong vòng 2 tiếng sau khi công chiếu, nhân vật Lý Trinh do Dương Tử thủ vai đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem, đứng đầu bảng xếp hạng độ ảnh hưởng của diễn viên trên Weibo và lập kỷ lục mới về độ nổi tiếng của nhân vật nữ trong năm 2026.

Trên iQiyi, độ phổ biến của phim tăng vọt từ 12,9 triệu lên 81,13 triệu lượt xem, lọt vào top ba phim truyền hình mới hay nhất năm trên nền tảng này. Bộ phim truyền hình này đã đứng đầu bảng xếp hạng độ phổ biến trên Weibo với 78,05 triệu lượt theo dõi. Rating trên kênh CCTV8 đã tăng vọt từ 0,6% trong tập đầu tiên lên mức cao nhất là 1,6%, tiếp tục tăng vào ngày hôm sau.

Với sự quảng bá trước khi phát sóng và hiệu ứng cộng hưởng Gia nghiệp đã thu hút hơn 2,16 triệu lượt đặt trước trên iQiyi. Trailer phim đạt hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong 42 phút, dẫn đến lượng tìm kiếm du lịch đến Khu thắng cảnh Tây Đệ ở Hoàng Sơn, An Huy tăng 20%.

Bộ phim cổ trang Gia Nghiệp do Huệ Giai Đống đạo diễn. Đây cũng là đạo diễn của các phim nổi tiếng như: Diên Hi công lược, Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Học Viện Quân Sự… Gia Nghiệp là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Phan Phạn.

Phim kể về câu chuyện của Lý Trinh (Dương Tử), con gái út của một gia đình làm mực truyền thống tại Huy Châu. Do một biến cố lớn, gia tộc họ Lý rơi vào cảnh suy tàn, bị đối thủ cạnh tranh là nhà họ La vượt mặt. Không chịu khuất phục, Lý Trinh quyết tâm vực dậy sự nghiệp của gia đình, phá vỡ định kiến "phụ nữ không được làm mực". Với tài năng và sự nỗ lực không ngừng, cô đã trở thành một nhân vật quan trọng trong ngành mực Huy Châu. Cùng với La Văn Khiêm (Hàn Đông Quân), con trai của gia tộc đối địch, cả hai đã hợp tác để đưa mực nhà Lý trở lại vị trí số một, đồng thời phải đối mặt với nhiều thử thách từ các đối thủ khác.

Cuối cùng, Lý Trinh và La Văn Khiêm không chỉ thành công trong việc khôi phục sự nghiệp gia đình mà còn đưa ngành mực Huy Châu lên một tầm cao mới, góp phần làm rạng danh quê hương.

Sau những tập đầu tiên, Dương Tử được đánh giá là có diễn xuất ổn định, giàu cảm xúc. Đài CCTV bình luận rằng cảnh khóc của Dương Tử "thể hiện ngàn tầng nỗi buồn chỉ bằng một giọt nước mắt". Để tái hiện các kỹ thuật di sản văn hóa phi vật thể, cô đã học 36 bước làm mực Huy Châu trước đó ba tháng.

Một điểm mạnh khác thu hút khán giả là bối cảnh phim chân thực, mỗi khung hình đều đẹp như một bức tranh. Trang phục trong Gia Nghiệp không lộng lẫy xa hoa nhưng mang nét cổ điển, như đưa khán giả về không gian cổ đại cách hàng trăm năm trước.

Nguồn: Sohu