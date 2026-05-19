Gần đây, những hình ảnh của Dương Lệ Bình được chia sẻ lại, thu hút được sự chú ý từ netizen. Lý do là bởi khi xem Dương Lệ Bình thể hiện vai Mai Siêu Phong trong bộ phim kinh điển Anh Hùng Xạ Điêu 2003, nhiều người vẫn ngỡ rằng đó là một cô gái tuổi đôi mươi. Tuy nhiên thực tế, thời điểm đó nàng "chim công làng múa Trung Quốc" đã 45 tuổi.

Mai Siêu Phong của Dương Lệ Bình được xem là đẹp nhất màn ảnh Trung Quốc.

Đối với những ai lần đầu biết đến thông tin này, họ không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Thế nhưng nếu như những hình ảnh trên phim khiến người xem choáng 1, thì có lẽ những hình ảnh của bà ngoài đời lại khiến nhiều người phải choáng 10.

Ở thời điểm hiện tại, Dương Lệ Bình đã 68 tuổi. Tuy nhiên, nữ ngôi sao vẫn duy trì được sự trẻ trung và vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Điều này được thể hiện rõ khi Dương Lệ Bình sang Việt Nam biểu diễn hồi tháng 3 năm nay. Nếu là một người ít quan tâm đến giải trí Trung Quốc và chưa từng biết đến cái tên Dương Lệ Bình, chắc chắn họ không thể đoán đây là một người phụ nữ 67 tuổi.

Ở tuổi 67, Dương Lệ Bình vẫn hết mình với nghệ thuật.

Quá khó để tin đây là nhan sắc của Dương Lệ Bình ở tuổi U70.

Bình luận của netizen về tuổi tác và nhan sắc của Dương Lệ Bình: - Mai Siêu Phong đẹp nhất màn ảnh. Ma mị, liêu trai. - Ùi. Lúc đó 45 tuổi á. Không thể tin nổi luôn. Đẹp như gái 20. Mai Siêu Phong đẹp nhất màn ảnh. - 68 mà xoay cỡ đó. - Thích nhất phiên bản Mai Siêu Phong chị này đóng, không ai vượt qua được. - Bà đẹp thật. Mà 68 tuổi vẫn múa được thế kia á.

Cho những ai chưa biết, Dương Lệ Bình sinh ngày 10/11/1958, là vũ công kiêm biên đạo múa. Bà thành danh vào năm 1986 nhờ màn biểu diễn tiết mục múa đơn Tước Chi Linh. Đây là tiết mục mà Dương Lệ Bình không chỉ biểu diễn mà còn tự biên đạo. Nhờ vậy, bà đạt Giải thưởng vũ đạo toàn Trung Quốc lần thứ 2 - giải đặc biệt cho biên đạo và giải nhất cho biểu diễn. Bà được xem là một trong những "quốc bảo" của làng múa nói riêng và nghệ thuật Trung Quốc nói chung, đạt được vô số những giải thưởng, nhiều lần được vinh danh bởi các tổ chức uy tín.

Dương Lệ Bình tham gia đóng Anh Hùng Xạ Điêu dưới sự giám chế của đạo diễn Trương Kỷ Trung, nhận được vô số lời khen ngợi. Qua diễn xuất cùng khả năng múa điêu luyện của ngôi sao sinh năm 1958, Mai Siêu Phong với tuyệt kỹ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo khiến giang hồ khiếp sợ như xé truyện bước ra, góp phần biến Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản 2003 trở thành kiệt tác võ hiệp kinh điển.

