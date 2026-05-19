Tháng 5: Tử địa của phim Việt

Thị trường điện ảnh Việt Nam bước vào tháng 5/2026 với bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với sự nhộn nhịp của những tháng đầu năm. Sau giai đoạn bùng nổ vào dịp đại lễ 30/4 - 1/5, phòng vé nội địa bắt đầu bước vào khúc cua sàng lọc khốc liệt. Trong khi các bom tấn hoạt hình và kinh dị ngoại liên tục hút khách, nhiều dự án Việt lại rơi vào cảnh tụt suất chiếu, doanh thu lẹt đẹt hoặc nhanh chóng mất hút khỏi bảng xếp hạng phim chiếu rạp.

Phim Việt hụt hơi chỉ sau vài ngày ra rạp

Trong tháng 5, có tới 8 dự án nội địa cạnh tranh trực diện ngoài rạp, từ hài, tâm lý đến kinh dị. Nhưng thay vì tạo nên một mùa phim Việt sôi động kéo dài thì khi hiệu ứng truyền thông của kỳ nghỉ lễ trôi qua, bức tranh doanh thu thực tế hiện ra với những gam màu xám xịt cho số đông nhà làm phim.

Heo Năm Móng là trường hợp hiếm hoi bứt phá thành công. Theo Box Office Vietnam, tính đến 17 giờ ngày 19/5, phim đã chạm đến con số hơn 122 tỷ đồng sau 3 tuần công chiếu. Nhờ chạm đúng thị hiếu khán giả đại chúng và sở hữu tốc độ truyền miệng tốt, tác phẩm này đang trở thành cái tên Việt sáng nhất nhì phòng vé hiện tại.

Bên cạnh đó, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng vẫn giữ phong độ ổn định. Đến hiện tại, dự án phim kinh dị này đã chạm mốc hơn 198 tỷ đồng. Với doanh thu ngày dao động từ 100 - 300 triệu đồng thì con số 200 tỷ nằm trong tầm tay là hoàn toàn có thể.

Ở chiều ngược lại, hàng loạt phim khác lại hụt hơi nhanh chóng.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Trùm Sò là hai ví dụ rõ ràng nhất cho tình trạng “chết chìm”. Với Trùm Sò, dù đạo diễn Đức Thịnh cùng bà xã Thanh Thúy đã nỗ lực "giải cứu" bằng cách liên tục đi cinetour và kêu gọi khán giả, phim hiện chỉ còn vỏn vẹn 57 suất chiếu mỗi ngày. Sau 3 tuần bám trụ, tác phẩm chuẩn bị rời rạp trong tiếc nuối khi tổng doanh thu đạt mức hơn 17,4 tỷ đồng, cách quá xa so với con số 80 tỷ đồng mới có thể hòa vốn.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 cũng rơi vào tình cảnh ảm đạm tương tự. Với số suất chiếu hằng chỉ còn 34 suất rải rác, tác phẩm hiện đạt tổng doanh thu hơn 32,5 tỷ đồng và gần như không còn cơ hội lội ngược dòng. Thêm vào đó, phim còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ scandal của diễn viên chính Miu Lê khiến sức mua vốn không quá mạnh càng lao dốc.

Trong khi đó, Anh Hùng vẫn giữ được lượng khán giả nhất định nhưng chỉ ở mức cầm cự. Từng có thời điểm lội ngược dòng vươn lên dẫn đầu phòng vé ngày, hiện phim chỉ còn 159 suất chiếu hàng ngày, tổng doanh thu hơn 46,1 tỷ đồng - một con số ổn định nhưng vẫn chưa thể bứt phá thành cú hit phòng vé như kỳ vọng dành cho "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa.

Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ có sự góp mặt của Ngọc Trinh chào sân với gần 10 tỷ đồng trong tuần đầu tiên, nhưng nhanh chóng lao dốc ở tuần thứ hai khi doanh thu ngày tụt sâu xuống mức 69 triệu đồng.

Hẹn Em Ngày Nhật Thực sau gần hai tháng bám trụ chỉ còn 14 suất chiếu mang tính tượng trưng mỗi ngày, nhưng vẫn bám sát sao Đại Tiệc Trăng Máu 8.

Đáng lo hơn, ngay cả phim mới ra mắt giữa tháng như Một Thời Ta Đã Yêu cũng nhanh chóng nhận phản ứng tiêu cực. Sau 4 ngày mở màn, tác phẩm ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với tổng doanh thu vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng dù vẫn có đến 476 suất chiếu mỗi ngày. Ngay cả khi sở hữu phân đoạn Quốc Trường hái hoa cho Quỳnh Thy viral, song đoạn cut này lại bị cho là đạo nhái Doraemon, khiến người xem thấy khó hiểu. Một Thời Ta Đã Yêu đang đứng trước nguy cơ trở thành một trong những bộ phim thua lỗ nặng nề nhất năm vì tư duy kịch bản cũ kỹ, lỗi thời.

Sức ép nghẹt thở từ làn sóng phim ngoại

Sự giảm nhiệt của làn sóng phim nội địa vô tình tạo ra một khoảng trống thị trường lý tưởng để các nhà phát hành phim ngoại nhập khai thác. Không còn những rào cản từ các chính sách ưu tiên phim Việt dịp lễ, các nhà rạp bắt đầu điều phối lại tần suất xuất hiện của các bom tấn quốc tế để tối ưu hóa lợi nhuận. Người xem phổ thông lúc này có xu hướng quay dịch chuyển dòng tiền sang những tác phẩm có tính giải trí cao và chất lượng kỹ xảo vượt trội.

Nửa cuối tháng 5 chứng kiến làn sóng phim tâm lý tình cảm và phim hoạt hình mùa hè tràn vào rạp với lợi thế gần như tuyệt đối ở tệp gia đình và khán giả nhỏ tuổi. Tâm điểm hiện tại là Tạm Biệt Gohan đang chiếm vị trí top 1 bảng xếp hạng doanh thu ngày và tạo nên cơn sốt "khóc lụt rạp". Tác phẩm chữa lành này đã bỏ túi hơn 14,5 tỷ đồng sau 4 ngày khởi chiếu.

Nối đuôi là Doraemon: Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển phiên bản mới. Chỉ trong hai ngày mở suất chiếu đặc biệt, chú mèo máy đến từ Nhật Bản đã nhanh chóng mang về hơn 38 tỷ đồng với tỷ lệ lấp đầy ghế kỷ lục dù có tới tận 5000 suất chiếu, sẵn sàng bùng nổ chính thức từ ngày 22/05.

Shin - Cậu Bé Bút Chì: Quậy Tung Vương Quốc Nguệch Ngoạc vẫn duy trì lượng suất chiếu ổn định nhờ sức hút bền vững với trẻ em dịp hè với doanh thu ngày là 194 triệu đồng.

Mặt khác, phân khúc hành động ghi nhận sự đổ bộ vững chắc từ bom tấn Mortal Kombat II của nhà Warner Bros với tổng doanh thu hơn 18 tỷ sau 11 ngày ra mắt. Trong khi đó, dòng kinh dị nặng đô lại chứng kiến sự lên ngôi của Ma Da Hàn Quốc: Hồ Nuốt Người với doanh thu 9,8 tỷ đồng, đứng vững ở top 2 trong ngày.

Đáng nói, cuối tháng 5 thị trường tiếp tục đón thêm loạt phim mới như Bài Trùng Phá Án hay Khách (Passenger), khiến áp lực cạnh tranh với phim Việt càng trở nên khốc liệt hơn.

Nhìn tổng thể, phòng vé phim Việt trong tháng 5 đang rơi vào tình trạng đáng báo động. Nếu như những giai đoạn thấp điểm trước đây vẫn có các hiện tượng phòng vé nổi trội để vực dậy doanh thu toàn ngành thì lúc này, điện ảnh nội địa lại thiếu một cái tên đủ sức nặng về cả chất lượng lẫn hiệu ứng truyền thông để kéo khán giả trở lại với phim nhà. Sự hụt hơi đồng loạt của các dự án tầm trung và sự quay lưng của người xem đối với những kịch bản lỗi thời là hồi chuông cảnh báo cho thấy phim Việt đang tạm thời mất đi chỗ đứng ngay trên sân nhà khi mùa phim hè quốc tế vừa chạm ngõ.

Tháng 5 - Giai đoạn sàng lọc khắc nghiệt của phim Việt

Điểm khó của tháng 5 nằm ở việc đây là giai đoạn chuyển mùa rất đặc biệt của phòng vé.

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng khán giả đại chúng bắt đầu giảm nhiệt. Mùa hè quốc tế lại khởi động, kéo theo hàng loạt bom tấn hoạt hình, kinh dị và hành động đồng loạt đổ bộ. Điều này khiến phim Việt - vốn thường yếu ở kỹ xảo, thương hiệu và fandom quốc tế - gần như lép vế nếu không đủ mạnh về truyền thông hoặc chất lượng.

Một vấn đề khác là phim Việt hiện nay vẫn phụ thuộc quá nhiều vào “tuần đầu tiên”. Nếu không tạo được hiệu ứng mạng xã hội hoặc doanh thu mở màn đủ lớn, phim sẽ lập tức bị giảm suất chiếu rất nhanh.

Thị trường hiện tại vận hành theo tốc độ cực kỳ khắc nghiệt. Một bộ phim có thể từ top đầu doanh thu rơi xuống gần như “tàng hình” chỉ sau vài ngày nếu không giữ được thảo luận. Điều đó khiến nhiều dự án chưa kịp tạo hiệu ứng truyền miệng đã bị đối thủ ngoại nuốt chửng.

Ngoài ra, việc quá nhiều phim Việt chọn ra mắt cùng thời điểm cũng khiến chính phim nội cạnh tranh lẫn nhau. Khán giả bị chia nhỏ, suất chiếu bị san sẻ và cuối cùng không phim nào đủ lực để bứt phá đường dài.

Thế nên, để nhận được sự ủng hộ của khán giả thì chỉ riêng yếu tố “phim Việt” không còn là lợi thế đảm bảo doanh thu.

Sự thành công của Heo Năm Móng hay Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng giữa một thị trường đầy biến động cho thấy khán giả vẫn sẽ ủng hộ nếu bộ phim đủ giải trí và tạo được kết nối cảm xúc. Nhưng chiều ngược lại, thất bại của nhiều dự án khác cũng chứng minh rằng phòng vé Việt giờ không còn chỗ cho những tác phẩm an toàn, cũ kỹ hoặc chỉ trông chờ vào hiệu ứng ngôi sao.

Tháng 5 vì thế đang trở thành phép thử khắc nghiệt cho điện ảnh Việt. Không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa phim nội và phim ngoại, đây còn là cuộc thanh lọc để xác định đâu là những bộ phim đủ sức sống trong một thị trường ngày càng khắc nghiệt và thay đổi chóng mặt.