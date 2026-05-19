Từng được xem là “át chủ bài” của dòng phim cổ trang võ hiệp năm 2026, nhưng những gì đang diễn ra với Dương Dương và bộ phim Vũ Lâm Linh lại khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Sở hữu tổ hợp được xem là “khủng” bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ với nhà sản xuất Chính Ngọ Dương Quang, biên kịch của Minh Lan Truyện, đạo diễn từng đứng sau Lang Nha Bảng và Sơn Hải Tình, cộng thêm sức hút đỉnh lưu của Dương Dương, ai cũng nghĩ phim sẽ là bom tấn võ hiệp tiếp theo của Cbiz.

Sức hút từ danh tiếng của ê-kíp đã lập tức tạo ra những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong ngày đầu phát sóng vào đầu năm 2026. Trên nền tảng Youku, độ nhiệt mở màn của phim đạt đỉnh 6.334, nhanh chóng phá kỷ lục mở màn của các phim mới trong năm. Chỉ sau 15 phút lên sóng, nhân vật Triển Chiêu của Dương Dương đã cán mốc 100 triệu lượt nhiệt độ, một tốc độ tăng nhiệt nhanh nhất lịch sử nhân vật trên nền tảng này. Hiệu ứng truyền hình cũng khả quan không kém khi tỷ suất người xem (rating) tập đầu tiên trên đài trung ương CCTV-8 đạt đỉnh 1,0623%, kéo khung giờ phát sóng tăng vọt hơn 45% lượng khán giả. Toàn bộ thị trường khi đó đều tin rằng, đây sẽ là bệ phóng đưa vị thế của Dương Dương lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên, "tuần trăng mật" của bộ phim kết thúc nhanh chóng khi những góc khuất về số liệu bị phơi bày. Giới chuyên môn và khán giả bắt đầu đặt dấu hỏi lớn về tính xác thực của những đỉnh cao truyền thông kia. Chỉ số tìm kiếm trên Baidu bộc lộ những điểm bất thường nghiêm trọng: trong khi mức độ quan tâm tại các đô thị lớn như Thượng Hải và Nam Kinh vượt xa thủ đô Bắc Kinh, thì các thành phố không thuộc tuyến đầu như Diêm Thành hay Hải Khẩu lại xuất hiện dày đặc một cách phi lý trên bảng xếp hạng. Sự nghi ngờ về việc "bơm số liệu", "mua thủy quân" càng lan rộng khi hệ thống của Youku liên tục gặp sự cố mất lịch sử xem của người dùng hoặc tự động "nuốt bình luận" của khán giả.

Dù chỉ số Datawin liên tục báo cáo đứng đầu bảng để duy trì thể diện, nhưng thực tế nghiệt ngã đã phơi bày qua số liệu view thực tế (Vân Hợp). Suốt một tuần phát sóng đầu tiên, bộ phim chìm sâu trong khủng hoảng tỷ suất người xem trực tuyến. Phải mất một tuần ròng rã, phim mới có vỏn vẹn đúng 1 ngày đạt được mốc 20 triệu view Vân Hợp. Đối với một dự án cấp S+ của một đỉnh lưu hàng đầu kết hợp cùng Chính Ngọ Dương Quang, con số này không chỉ dừng lại ở mức "kém cỏi" mà chính xác là một thất bại thảm hại. Đáng cay đắng hơn, dự án này nguội lạnh đến mức cư dân mạng và các antifan thậm chí còn không buồn mỉa mai hay trào phúng, một trạng thái đáng sợ nhất đối với bất kỳ sản phẩm giải trí nào: bị ngó lơ hoàn toàn.

Không ít khán giả cho rằng vấn đề lớn nhất của Vũ Lâm Linh nằm ở định hướng quảng bá thiếu nhất quán. Ban đầu, phim được giới thiệu là tác phẩm võ hiệp chính phái, tập trung vào tinh thần giang hồ và những màn hành động mãn nhãn. Tuy nhiên càng về sau, hoạt động tuyên truyền lại khiến người xem hoang mang khi liên tục đẩy mạnh tương tác “xào couple” giữa Dương Dương và Phương Dật Luân. Nhiều fan của nam diễn viên đã công khai chỉ trích Youku vì cho rằng nền tảng đang cố tình dùng chiêu trò “bán CP nam nam” để cứu nhiệt phim.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều cư dân mạng lại cho rằng nguyên nhân cốt lõi không nằm ở khâu quảng bá mà đến từ chính chất lượng phim. Dù được khen ở phần bối cảnh Bắc Tống đầu tư công phu, cảnh võ thuật chiếm gần một nửa thời lượng và Dương Dương tự thực hiện tới 95% phân đoạn hành động, kịch bản của phim vẫn bị chê thiếu hấp dẫn. Phần quyền mưu bị đánh giá rời rạc, tiết tấu chậm, nhiều cảnh slow-motion kéo dài lê thê. Đặc biệt, việc nam chính mãi 30 phút đầu mới xuất hiện khiến không ít khán giả mất kiên nhẫn và bỏ xem từ sớm.

Bạn diễn nữ Chương Nhược Nam cũng trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị nhận xét thoại yếu, khí chất chưa đủ sức gánh tuyến nhân vật quan trọng. Những phản hồi trái chiều khiến bộ phim ngày càng hụt hơi dù sở hữu ekip được xem là “bảo chứng chất lượng”.

Từ vị thế dự án được kỳ vọng bùng nổ nhất mùa hè, Vũ Lâm Linh giờ đây lại trở thành một trong những cú hụt hơi gây tiếc nuối nhất của Cbiz năm nay. Với Dương Dương, đây cũng bị xem là một trong những màn tái xuất ê chề nhất sự nghiệp khi sở hữu mọi yếu tố “thiên thời địa lợi” nhưng vẫn không thể tạo nên cơn sốt như kỳ vọng.

Phản hồi của netizen: - Không xem phim nhưng thấy nhiều Cnet nói là bộ phim xem cũng được, không xem cũng được là biết như thế nào rồi. - Hôm trước mới thấy fan cậu Dương chê sao nam khác ẻo lả, nữ tính. Nay idol vả mặt fan luôn, đại lưu lượng cũ rồi nhưng chắc cũng có vị thế trong ngành chứ, không muốn thì ai ép được? Trước khi chửi người ngoài thì xem lại idol mình trước đã. - Phận đỉnh lưu mà ngày đầu nhiệt độ trên Vân Hợp không phá được 9, view thì bết bát, phim nam tần mà cái clip viral nhất cũng của nữ chính. Chiếu 3 ngày mới phá 9k, giờ còn bán hủ hút fan. Phim lên mấy ngày rồi mà sân sau nhà ảnh im quá. - Hồi còn phim Khói Lửa của anh, khi chiếu cũng chạy bài tình anh em, huynh đệ mà, có lạ mấy đâu. - Đoàn làm phim low quá, nhưng tôi ngạc nhiên là tại sao Dương Dương lại thỏa hiệp, cậu không từ chối được luôn hả? - Sau này fan anh Dương Dương đi chê người khác bán hủ thì đập mấy cái video này vào mặt tụi nó. Idol đóng phim nào cũng xào couple cháy chảo, xào cả nam lẫn nữ (có video làm chứng chứ không phải nói miệng như fan anh). Mà fan anh thì ảo tưởng, thượng đẳng, nghĩ idol mình là đỉnh lưu đời đầu nên ra vẻ. Xin lỗi chứ giờ nhiệt của Dương Dương so ra còn thua một số lưu lượng nam mới nổi chứ đừng đòi so với đại lưu lượng. Nhìn mấy bộ phim chiếu gần đây thì biết, không một tiếng gió nên fan anh bớt bớt giùm cái. - Phim này xem thử 2 tập đầu đã thấy không ổn rồi, mà nói thì bị fan đại lưu lượng táp. Có thể do fan thiên vị chứ người qua đường như tôi thì thấy ngay bộ này không ổn, không muốn xem tiếp. Sai ngay từ phần casting rồi. Nếu là một bộ riêng có lẽ đỡ hơn, chứ với vai Triển Chiêu thì hình tượng các diễn viên cũ đóng quá thành công và in sâu trong tâm trí mọi người, nên kiểu gì khi xem cũng dễ so sánh. Mà diễn viên lần này lại không vượt qua được cái bóng trước đó nên dễ sinh thất vọng. - Nhìn Dương Dương, tôi chỉ liên tưởng tới mấy vai thư sinh, công tử, chứ vai kiếm hiệp bộ năm ngoái cậu đóng và vai này, tôi không khen được. Với lại diễn xuất cậu này vẫn đơ, chưa phim nào ok cả. Cậu này lên đỉnh lưu chắc là giống Trịnh Sảng, kiểu vibe hợp dân Tàu, chứ diễn xuất thì chưa phim nào ok cả.

nguồn: Sohu