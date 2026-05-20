Biệt Đội Siêu Khờ (tựa Anh: The Wonderfools ) đã chính thức đổ bộ trên Netflix từ ngày 15/5 và nhanh chóng leo lên vị trí Top 1 tác phẩm được yêu thích nhất. Trên khắp các trang MXH, khán giả Việt chia sẻ nội dung phim từ những đoạn hài hước, kỹ xảo mãn nhãn tới chuyện tình dễ thương của cặp đôi chính Eun Chae Ni (Park Eun Bin) và Lee Un Jeong (Cha Eun Woo).

Khai thác yếu tố siêu anh hùng ở khía cạnh hài hước vui nhộn, Biệt Đội Siêu Khờ làm rất tốt việc xây dựng hình tượng cho mỗi nhân vật, dù là phản diện hay vai phụ đều có phân cảnh tỏa sáng và khiến khán giả cười ngặt nghẽo. Bộ tứ tạo nên phản ứng hóa học đầy hỗn loạn nhưng cũng rất đáng yêu, mang đến cảm giác khác biệt so với các phim siêu anh hùng thông thường.

The Wonderfools lọt top 1 phim được yêu thích nhất tại Việt Nam

The Wonderfools khai thác cảm giác cô độc và tự ti của những con người bị coi là thành phần yếu xem bạc nhược trong xã hội. Tuy nhiên, khi sát cánh và đoàn kết với nhau, ngay cả những kẻ nhỏ bé tầm thường cũng trở nên vĩ đại.

Nội dung sâu sắc nhân văn nhưng điều khiến bộ phim níu chân khán giả là những tình tiết hài hước duyên dáng liên tục diễn ra khiến khán giả "không có thời gian để khóc". Thậm chí, cả trong những cảnh thất tình hay bị zombie rượt đuổi gay cấn, The wonderfools cũng khiến người xem cười như được mùa. Chính vì vậy, khán giả còn rỉ tai nhau: "Đừng xem phim này ở chỗ công cộng, nếu không sẽ thành kẻ quái dị vì cười liên tục".

Biệt đội "báo thủ" khiến khán giả thích mê

Tình tiết hài hước ai xem cũng phải cười

Các nhân vật phụ cũng có nhiều cảnh hay

So với những tác phẩm đã lên sóng thời gian qua, Biệt Đội Siêu Khờ rõ ràng là đã tạo ra được sự mới mẻ. Nội dung phim không quá khó đoán, nhưng cách dẫn dắt câu chuyện, các tình huống hài hước cực duyên được tạo ra khiến khán giả xem mà cười "thắt ruột". Với những ai đang tìm kiếm một bộ phim để giải trí sau những giờ phút làm việc căng thẳng, Biệt Đôi Siêu Khờ là sự lựa chọn rất tốt.

Biệt Đội Siêu Khờ thuộc thể loại hành động - hài hước - siêu nhiên, lấy bối cảnh năm 1999 tại khu phố Haesong. Tại đây, 3 kẻ "lập dị" của khu phố là cô nàng Eun Chae Ni, chàng khờ Kang Ro Bin cùng với ống chú sợ vợ Son Gyeong Un bất ngờ có được sức mạnh đặc biệt. Cùng với anh chàng công chức tiếp dân bí ẩn Lee Un Jeong, họ tạo thành "bộ tứ siêu đẳng" chống lại những kẻ độc ác đáng sợ đang đe dọa sự an toàn của thành phố.

Cha Eun Woo đẹp trai quên lối về