Cặp đôi Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng được khán giả yêu thích sau thành công của phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay . Sự kết hợp ăn ý trên phim và những cử chỉ quan tâm của hai nghệ sĩ dành cho nhau tại hậu trường khiến người xem tin rằng họ đã bước sang giai đoạn "phim giả tình thật".

Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy thân thiết tại hậu trường





Mới đây, một đoạn clip hậu trường cho thấy Tam Triều Dâng đang chụp ảnh cho Võ Điền Gia Huy. Nữ diễn viên tận tâm hướng dẫn anh tạo dáng và còn chỉnh quần áo cho Gia Huy. Tuy nhiên, vị trí mà nữ diễn viên đặt tay có phần nhạy cảm, khiến người hâm mộ của cả hai cho rằng họ phải vượt mức đồng nghiệp mới có thể tự nhiên ở bên nhau như thế.

Mặt khác, chính Võ Điền Gia Huy thừa nhận có những rung động nhất định với bạn diễn. Nam diễn viên cho biết Tam Triều Dâng là người chủ động kết nối, quan tâm và tạo năng lượng tích cực trong suốt quá trình làm việc.

Tình huống nhạy cảm khiến cả hai diễn viên đều ngượng ngùng

Tam Triều Dâng luôn chăm sóc Điền Gia Huy chu đáo

Khán giả thích thú bình luận: - Không ấy mai mình đi lên phường đăng ký kết hôn được không chứ em sắp khùng rồi - Ê sờ sờ gì vậy ta - Đúng là có Tâm quá chỉn chu cái nếp quần giống tôi chỉnh cho chồng tôi quá - 1 là người yêu, hai là vợ chồng, chứ nhìn vào hint này là đủ hiểu, giống ngồi quen chồng tôi cũng chăm ổng như vậy nè - 1 là chị chị em em, 2 đã là người yêu của nhau, chứ sao lại thế này. Mà kinh nghiệm chồng con đầy đủ của tôi thì là 2 nha - Không gần gũi thân thiết ai làm vậy - Bạn bè sẽ không vậy, đồng nghiệp càng không tự nhiên như thế, chỉ có thể là vợ chồng. - Phim đã hết rồi, không cần tạo nhiệt nhưng cả hai vẫn thân thiết - Đồng nghiệp giờ mình cỡ vậy luôn hả - Yêu cũng được không yêu cũng được nhưng ở bên nhau hạnh phúc là được. Tui thích lắm, cảm ơn bạn vì đã cho chúng tôi nhìn thấy những thước phim này - Trời ảnh ngại thấy mắc cười quá - Có hay gì đâu coi nãy giờ chưa thoát được - Thông báo cưới đi chớ, tôi sắp điên tới nơi rồi - Thấy họ hạnh phúc vui vẻ bên nhau, tôi cũng bị lây cái sự vui vẻ này.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay là một trong những phim ngôn tình Việt đầu tiên khai thác niềm tin tâm linh như mấu chốt kịch tính của chuyện đôi lứa. Nam chính Phú (Võ Điền Gia Huy) vì muốn trốn tránh việc ly hôn nên đã lừa gia đình rằng anh bị liệt. Ai ngờ hộ lý được mời đến giúp đỡ là "oan gia lâu năm" Tâm (Tam Triều Dâng). Tâm được trả 30 triệu để chăm sóc Phú. Từ những va chạm mâu thuẫn, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau, cùng vượt qua định kiến số phận lẫn hiểm nguy để chứng minh tình yêu đích thực còn mạnh mẽ hơn mọi lời đoán định mê tín.

Phim ngắn gây sốt đạt hơn 1,5 tỷ view

Bộ đôi Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy đang được khán giả rất yêu thích và "đẩy thuyền" mạnh mẽ vì có nhiều tương tác ngọt ngào trước và sau ống kính.

Trước đó, khi tham gia một chương trình giải trí, cặp đôi Vì Mẹ Anh Phán Chia Ta y đã khiến khán giả sốc khi có cử chỉ rất thân mật. Trong lúc chỉnh sửa trang phục, Lê Tam Triều Dâng không ngại tô son cho bạn diễn. Khoảnh khắc tay của nữ diễn viên chạm môi Võ Điền Gia Huy khiến khán giả vừa thích thú vừa đặt nghi vấn về mối quan hệ của cả hai.

Khán giả đẩy thuyền hai diễn viên chính