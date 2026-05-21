Trong thời gian qua, khán giả Việt liên tục bày tỏ sự thích thú trước tập đặc biệt mới của Doraemon, lấy chủ đề về Việt Nam. Tập anime mang tên "Món quà là chuyến du lịch ở Việt Nam" gây chú ý với hàng loạt hình ảnh thú vị, độc đáo về danh lam thắng cảnh và yếu tố văn hóa trong nước, được khắc họa trong thương hiệu kinh điển đến từ Nhật Bản.

Trong "Món quà là chuyến du lịch ở Việt Nam", Shizuka bày tỏ sự yêu thích đối với đất nước Việt Nam và mong muốn đến du lịch một ngày nào đó. Để chiều lòng cô bạn, Nobita đã quyết định tặng Shizuka chuyến du lịch đến Việt Nam bằng bảo bối cánh cửa thần kỳ. Tuy nhiên, khi nhờ đến Doraemon, Nobita mới biết được cánh cửa đã được mang đi sửa chữa, không sử dụng được. Thế là cùng với sự trợ giúp của Doremi, Nobita cùng Shizuka có hành trình đáng nhớ đến với Việt Nam, cùng với nhiều món bảo bối thú vị khác.

Tập phim nhanh chóng trở thành tâm điểm của fan khi vừa tung ra trailer. Những chi tiết địa danh nổi tiếng của Việt Nam liên tục xuất hiện trong phim, như Cầu Rồng ở Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long, Bưu điện Sài Gòn, phố cổ Hội An...

Nhiều địa danh Việt Nam xuất hiện trong tập phim Doraemon

Bên cạnh đó, hình ảnh áo dài thướt tha được Shizuka và Doremi mặc cũng trở thành đề tài gây sốt với người xem. Nhiều netizen bày tỏ "sĩ cực độ" khi quê hương được một anime kinh điển như Doraemon khắc họa, dành hằn một tập phim riêng.

Shizuka mặc áo dài, Doraemon đội nón lá

Phía truyền thông Nhật Bản cũng nhanh chóng đưa tin về tập Việt Nam đặc biệt này của Doraemon. Theo trang Dora World nổi tiếng, nhiều hoạt động, cuộc thi đã được tổ chức để tri ân, quảng bá tập anime này, như tô màu sáng tao trên hình tượng dàn nhân vật Doraemon mặc áo dài, hay đăng tải ảnh check-in tại Việt Nam trùng khớp với các địa danh xuất hiện trong phim.

Nhiều cuộc thi sáng tạo góp phần quảng bá tập phim

Tại thị trường Việt Nam, Doraemon được xem là "anime quốc dân" và là tuổi thơ của hàng triệu người thuộc nhiều thế hệ khán giả. Câu chuyện chú mèo máy đến từ tương lai, giúp cậu bạn hậu đậu của mình trưởng thành đã ra mắt nhiều phiên bản anime dài tập lẫn điện ảnh, dựa trên di sản truyện tranh của cố tác giả Fujiko F. Fujio. Riêng với mảng chiếu rạp, không ít dự án đã đạt doanh thu khủng, thậm chí cán mốc trăm tỷ khi chiếu tại Việt Nam. Phần Doraemon: Nobita Và Cuộc Phiêu Lưu Vào Thế Giới Trong Tranh đã đạt 148 tỷ đồng, giữ ngôi top 1 doanh thu anime mọi thời đại tại Việt Nam trước khi nhường lại cho Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn. Hoặc gần đây nhất, phiên bản "làm mới" của Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển đã chiếm top 1 phòng vé ngay ngày ra mắt, kết thúc chuỗi thống trị của phim Việt từ Tết Nguyên đán và thu về hơn 42 tỷ đồng trong tuần chiếu đầu tiên.