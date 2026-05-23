Mới đây, nam diễn viên Lãnh Thanh, bạn diễn của Võ Điền Gia Huy trong phim Thưa Mẹ Con Đi đã có buổi livestream. Thay vì chia sẻ về bản thân, nam diễn viên lại đưa ra đánh giá về đồng nghiệp. Tuy nhiên, những lời nhận xét của Lãnh Thanh bị chỉ trích là nói xấu đồng nghiệp, kém duyên.

Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh gần như nổi tiếng cùng lúc sau phim Thưa Mẹ Con Đi (2019)

Cụ thể, nam diễn viên Lãnh Thanh cho biết: "Võ Điền Gia Huy chỉ tập gym thế thôi chứ bụng rất mỡ, mỗi lần đi tập vậy là để lòe mọi người đó, trông mặt gầy gầy vậy thôi chứ bụng toàn mỡ không đấy. Ngày xưa mọi người nói anh thật thà, chính trực, chính chắn, thẳng thắn rồi nói Huy cứ xạo xạo, thảo mai, điêu điêu không thật lòng, còn bây giờ thì mọi người nói lại rồi, mọi người nói Thanh khó tính, khó gần, Thanh ngôi sao".

Lãnh Thanh chia sẻ về Võ Điền Gia Huy trong một lần livestream

Không dừng lại ở đó, Lãnh Thanh chia sẻ cả chuyện riêng tư của Võ Điền Gia Huy: "Huy thì ai nó chả yêu, tình yêu rất mở rộng, rất là rộng lượng. Nhưng mà không sao, một người đàn ông có trái tim bao la bát ngát như thế rất đáng khen. Nó yêu tất cả mọi người mà, các em không biết điều đấy hả, trong mắt Huy thì ai chả giống ai, ai nó cũng yêu cả... Anh không có cái kiểu yêu thương vô bờ bến giống Huy đâu".

Nhiều câu nói của Lãnh Thanh bị đánh giá kém duyên, hạ thấp đồng nghiệp

Lãnh Thanh còn nhận xét Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng hoạt động nghệ thuật lâu nhưng đến giờ mới nổi tiếng: "Anh với Huy vào nghề gần như cùng nhau. Tại sao gần 10 năm Huy mới nổi thế này. Có ai đang support cho Huy đặt câu hỏi không? Các bạn biết Dâng vào nghề bao năm rồi không? Các bạn phải hiểu sâu sắc chuyện đó".

Tuy nhiên, những lời chia sẻ của Lãnh Thanh nhận về nhiều phản ứng khó chịu, chỉ trích của khán giả, đặc biệt là fan Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng. Người xem cho rằng nam diễn viên không nên lấy bạn bè ra làm chủ đề câu chuyện để cười cợt.

Thêm vào đó, nhiều người cho rằng Lãnh Thanh chia sẻ với giọng điệu thiếu thân thiện, cố tình dìm Võ Điền Gia Huy để tự nâng bản thân. Khi nam diễn viên tiết lộ Võ Điền Gia Huy "ai nó chả yêu" thì anh tự nhận mình là người kỹ tính và biết giữ khoảng cách. Chính vì vậy khán giả gọi Lãnh Thanh là "pick me boy" (có thể hiểu là kiểu người hạ thấp người khác để tự nâng bản thân lên, tạo vỏ bọc độc nhất vô nhị).

Khán giả chỉ trích Lãnh Thanh: - 4 phút mà thấy sặc mùi pick me boy luôn anh ơi, trai đẹp một thời mà sao giờ anh kì vậy? - Vô duyên mà tưởng hài hước - Làm nghệ thuật mà so kè từng chút với bạn diễn, vừa đấm vừa xoa, mang tiếng bạn thân 10 năm mà hễ tí là nói xấu. Fan Huy hiền ban đầu muốn dẹp không muốn ảnh hưởng Huy nhưng anh được nước làm tới, bị chỉ trích cho biết chứ không anh ta nghĩ mình đúng. Hồi đầu chê Dâng xấu tưởng đùa vui, ai dè khúc sau bảo không quen Dâng, không quen mà chê người ta xấu, đàn ông kiểu gì vậy. Flop mà tưởng mình ngôi sao - Đẹp rồi đừng nói chuyện là ổn - Thân hay không chưa nói, nhưng cách nói chuyện của Lãnh Thanh thể hiện việc không nể nang gì bạn bè và đồng nghiệp. - Tôi chỉ đặt câu hỏi tại sao vào nghề cùng thời điểm với Huy mà tới giờ cũng chưa thấy anh này nổi được như Huy và Dâng, thời điểm đỉnh cao nhất của anh là lúc nào ạ? - Anh nói hay quá anh Huy và Dâng nổi sau 10 năm hay lâu hơn, anh vào nghề cùng mà giờ anh vẫn chưa nổi nhỉ.

Sau khi bị khán giả chỉ trích, nam diễn viên Lãnh Thanh chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình bị các bạn xúc phạm đi quá đà đùa vui. Tôi đề nghị các bạn cử 1 đại diện ra gặp tôi cùng luật sư của tôi và Huy để nói chuyện rõ ràng. Tôi không nghĩ mình nên bỏ qua cho các bạn. Tôi muốn gặp người có EQ cao nhất trong group của các bạn để tôi và Huy có thể hiểu tâm tính của các bạn. Tôi nghĩ mình không nên nhờn với các bạn nữa".

Võ Điền Gia Huy hiện tại đã có nhiều bước tiến trong sự nghiệp

Ngoài ra nam nghệ sĩ khẳng định: "Tôi là người làm nghề diễn viên chân chính, chưa từng phải bám víu vào ai để có vai diễn. Bạn tôi tôi đùa. Tôi đã thu thập đủ những cụm từ và những acc cá nhân đã xúc phạm tôi".

Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy từng là "cặp đôi màn ảnh" nổi tiếng từ bộ phim điện ảnh đam mỹ đình đám Thưa Mẹ Con Đi (2019). Sau thành công này, hai nam diễn viên duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Họ còn góp mặt trong các phim Thấy Mai Là Thấy Tết, Bò Sữa Bay.

Hai năm qua, Võ Điền Gia Huy bật lên với thành công của các dự án điện ảnh như Kẻ Ăn Hồn, Thám Tử Kiên, Tiệm Ăn Của Quỷ, Tử Chiến Trên Không... Năm 2026, danh tiếng của nam diễn viên sinh năm 1996 tăng vọt với sự bùng nổ của phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Cặp đôi với Lê Tam Triều Dâng cũng được khán giả tích cực đẩy thuyền. Trong khi đó, sự nghiệp của Lãnh Thanh bị cho là có phần chật vật, thiếu dự án gây tiếng vang.