Nhan sắc thật của vũ nữ đẹp nhất Sài Thành

Ngoại hình của mỹ nhân Sài Thành nức tiếng nhận về nhiều chú ý từ netizen.

Ngày 26/5, sự kiện giới thiệu Madames Thanh Sắc, thu hút sự quan tâm của khán giả và giới truyền thông. Trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm kể từ Chị Chị Em Em, Thanh Hằng nhận được sự kỳ vọng lớn về màn thể hiện của cô trong Madames Thanh Sắc. Buổi họp báo có sự tham gia của đoàn làm phim và dàn cast gồm Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành...

Tại đây, Thanh Hằng xuất hiện với visual trẻ trung mà sang trọng. Cô diện chiếc đầm đen ôm sát tối giản, phối cùng phần voan trắng vắt lệch vai tạo cảm giác vừa quyền lực vừa thanh thoát như một minh tinh điện ảnh cổ điển. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng lại tôn triệt để bờ vai, xương quai xanh cùng vóc dáng cao ráo đặc trưng của cô.

Điểm gây chú ý nhất là gương mặt gần như phát sáng dưới ánh đèn. Thanh Hằng chọn layout makeup căng bóng nhẹ với má hồng đậm tay, làn da mướt, tạo tổng thể vô cùng hút mắt người nhìn. Ở tuổi ngoài 40, Thanh Hằng vẫn giữ được phong độ nhan sắc và kiểm soát bản thân nghiêm ngặt.

Thanh Hằng cho biết quá trình xây dựng tạo hình cho nhân vật Cẩm Thanh được ekip đầu tư khá kỹ để tái hiện đúng tinh thần phụ nữ thập niên 60. Nữ diễn viên tiết lộ phong cách makeup thời đó đậm hơn hiện tại rất nhiều, từ eyeliner kẻ sắc, lớp nền lì cho tới môi đậm và kiểu tóc búi cao. Theo cô, riêng phần tạo hình cũng khiến bản thân trông già hơn khoảng 15 tuổi.

Thanh Hằng bật mí nhan sắc trên phim sẽ già đi 15 tuổi

"Cái đoạn đó, hành trình quay cũng rất là đặc biệt. Và vào thời điểm những năm 60 thì makeup của mình cũng sẽ đậm hơn bây giờ rất nhiều. Eyeliner sẽ đậm từ trên xuống dưới, lớp nền thì lì chứ không bóng khỏe như hiện tại. Bây giờ mình thường đánh kiểu trong trẻo, natural hơn, còn ngày xưa thì mọi thứ đều đậm: môi đậm, mắt đậm, tóc búi cao. Như em diễn tả thì tạo hình đó cũng tăng cho em khoảng 15 tuổi rồi mọi người. Tuy nhiên, hình ảnh đó lại chính là một phần trong hành trình thân phận và cuộc đời của Cẩm Thanh. Chứ cô ấy không phải kiểu một người phụ nữ suốt ngày chỉ đứng trên sân khấu để nhảy và biểu diễn", Thanh Hằng chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, người đẹp cũng tiết lộ cô phải trải qua nhiều cảnh quay khá nặng về thể chất, bao gồm cả những phân đoạn bị ngâm nước. Dù vậy, cảnh quay khiến cô và đoàn phim áp lực nhất lại là một phân đoạn cảnh nóng. "Đó thực sự là một cảnh quay khủng khiếp đối với em. Mọi người cứ hỏi 'xong chưa?', nhưng thật sự là chưa đâu, cực lắm mới có được những thước phim đó. Cho nên khi phim ra mắt và khi nhà sản xuất cùng ekip cho phép chia sẻ thêm hậu trường thì em sẽ kể với mọi người sau, vui lắm", Thanh Hằng bật mí.

Thanh Hằng chia sẻ về quan điểm khi bản thân đóng phim

Ngoài ra, nữ siêu mẫu cho biết sau vài năm mới quyết định quay trở lại điện ảnh, cô muốn tìm kiếm một vai diễn thật sự mới mẻ và khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Chính vì thế, nhân vật Cẩm Thanh trở thành một cơ hội đặc biệt nhưng cũng đầy thử thách đối với cô. Mỹ nhân 8x nói thêm về quan điểm của bản thân khi đóng phim: "Với điện ảnh thì Hằng không ngại xấu, miễn là nó phục vụ cho nhân vật của mình". Đối với Thanh Hằng, việc được hóa thân vào một nhân vật khác hẳn bản thân là điều may mắn. Nếu trong thời trang cô luôn phải giữ sự chỉn chu và hoàn hảo thì với điện ảnh, cô không ngại xấu hay làm mới mình miễn là phù hợp với nhân vật.

