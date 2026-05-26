Đây là 5 bộ phim Trung Quốc đang gây bão màn ảnh và có độ thảo luận cực lớn trên MXH.

Thị trường phim ảnh Hoa ngữ nửa đầu năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ với hàng loạt tác phẩm chất lượng cao, đa dạng về thể loại. Từ những thước phim văn hóa di sản sâu lắng cho đến trinh thám hài đen độc lạ, dưới đây là 5 bộ phim Trung Quốc cực hay đang gây bão màn ảnh mà các mọt phim nhất định không thể bỏ lỡ hiện tại.

Tình Ca Kashgar

Lên sóng đầu tháng 5/2026 trên khung giờ vàng CCTV-1 và nền tảng iQIYI, bộ phim ngắn 8 tập Khúc Ca Tình Yêu Kashgar đã nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm truyền hình Trung Quốc gây bàn tán nhiều nhất tháng. Phim ghi nhận thành tích mở màn ấn tượng với rating thời gian thực trên CCTV vượt mốc 1,6% và độ nóng iQIYI đạt 2000 chỉ sau một giờ, dù số liệu lượt xem sau đó trên Vân Hợp được đánh giá là khá trung bình so với một dự án trọng điểm sở hữu dàn diễn viên có độ nhận diện cao.

Thuộc thể loại mini drama đô thị trưởng thành, bộ phim xoay quanh hành trình tìm lại chính mình của nữ kiến trúc sư Hạ Tư (Lý Lan Địch thủ vai) sau biến cố mất việc và mất cha. Khi trở về quê hương Kashgar để cải tạo trạm dịch cổ, cô đã cùng hai người bạn thời thơ ấu là Lai Lệ (Khâu Thiên) cô gái đấu tranh bảo tồn nghề gốm truyền thống, và Minawar (Mộc Khắc Nhiệt Mộc) người phụ nữ dũng cảm từ bỏ cuộc sống hào môn, tạo nên ba tuyến truyện song song đầy cảm xúc về sự thức tỉnh và sức mạnh của phái nữ.

Điểm nhấn nổi bật giúp bộ phim chinh phục khán giả chính là những cảnh quan thiên nhiên tại Nam Tân Cương, lồng ghép tinh tế các di sản văn hóa phi vật thể như dân ca Mukam và nghệ thuật gốm đất nung. Bên cạnh đó, diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc của Lý Lan Địch cùng tình chị em tự nhiên, ấm áp giữa ba nữ chính đã trở thành những điểm sáng đắt giá, lấy đi nhiều nước mắt của người xem.

Chủ Giác

Hiện đang phát sóng trên CCTV-1 và Tencent Video, bộ phim truyền hình Chủ Giác đã nhanh chóng trở thành hiện tượng phim thời đại năm 2026 với loạt thành tích bùng nổ: độ nóng trên Tencent vượt mốc 30.000 nhanh nhất năm, rating đỉnh trên CCTV chạm con số kỷ lục 3,936% (riêng khu vực Tây Bắc vượt 8,6%), đồng thời nhận về nhiều đề cử đắt giá tại giải Bạch Ngọc Lan.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết đoạt giải Mao Thuẫn của nhà văn Trần Ngạn, tác phẩm khắc họa hành trình trưởng thành kéo dài hơn nửa thế kỷ của cô bé chăn cừu Ức Tần Nga (Lưu Hạo Tồn thủ vai). Dưới sự dìu dắt của người cậu Hồ Tam Nguyên (Trương Gia Dịch), cô từ một người nhóm lửa hậu trường đã vượt qua muôn vàn gian khổ để trở thành "Tiểu hoàng hậu" của loại hình nghệ thuật Tần Khang, qua đó phản chiếu sự hưng suy của một đoàn hát và truyền tải tinh thần "sân khấu lớn hơn trời" trước dòng chảy thời đại.

Điểm nhấn nổi bật làm nên sức hút của bộ phim là trải nghiệm văn hóa Thiểm Tây đậm đặc qua bối cảnh thực tế, giọng phương ngữ chân thực cùng phần nhạc phim do Vương Phi thể hiện. Sự hy sinh quên mình của dàn diễn viên khi khổ luyện hí khúc suốt nửa năm, kết hợp cùng diễn xuất nhập vai của các tên tuổi gạo cội như Trương Gia Dịch, Tần Hải Lộ đã giúp Chủ Giác không chỉ chinh phục giới chuyên môn mà còn tạo nên một làn sóng thúc đẩy du lịch và trải nghiệm văn hóa truyền thống mạnh mẽ ngoài đời thực.

Vũ Lâm Linh

Được phát sóng đồng thời trên CCTV-8, Youku và đài Chiết Giang, bộ phim truyền hình Vũ Lâm Linh liên tục dẫn đầu về thị phần phát sóng, dù gặp phải một số tranh cãi về bất thường dữ liệu nhiệt độ trên nền tảng, nhân vật trung tâm Triển Chiêu vẫn xuất sắc đứng Top 1 bảng xếp hạng Vlinkage.

Lấy hình tượng Triển Chiêu (Dương Dương thủ vai) làm trung tâm, tác phẩm khai thác sâu sắc những giằng xé của một người anh hùng mang trọng thương giữa triều đình và giang hồ. Qua hành trình kiên định lật lại các oan án theo đúng trình tự pháp luật thay vì "lấy bạo trị bạo", bộ phim mở ra sự va chạm sâu sắc giữa công lý pháp trị và tinh thần hiệp nghĩa, mang đến một góc nhìn hiện đại đầy mới mẻ cho dòng phim võ hiệp.

Điểm nhấn nổi bật giúp bộ phim "lội ngược dòng" ngoạn mục và nhận được lời khen ngợi từ các cơ quan truyền thông lớn chính là sự hòa quyện tuyệt vời giữa những trận chiến võ thuật chân thực, nghẹt thở với phần thoại mang tính chính luận sâu sắc. Bên cạnh đó, sự đầu tư công phu trong việc phục dựng bối cảnh Bắc Tống, trang phục mang tính biểu tượng cao cùng sự chăm chút tỉ mỉ cho từng chi tiết đạo cụ đã giúp tái hiện trọn vẹn một hình tượng Triển Chiêu vừa mang khí chất thiếu niên, vừa bất khuất kiên cường.

Gia Nghiệp

Ngay khi ra mắt, bộ phim truyền hình Gia Nghiệp đã tạo nên cơn sốt lớn với chỉ số Vân Hợp tăng vọt lên 10,7%, dẫn đầu khung giờ vàng CCTV với mức độ quan tâm đạt 1,9111% và lập kỷ lục năm trên iQIYI khi thu hút tới 93 thương hiệu quảng cáo. Lấy bối cảnh tại Huệ Châu thời nhà Minh, bộ phim xoay quanh nhân vật Lý Trinh (Dương Tử thủ vai) cô con gái út quyết tâm phá bỏ hủ tục "truyền nam không truyền nữ" để vực dậy xưởng làm mực Huy Mặc đang suy tàn của gia tộc.

Hành trình kiên cường, "biết cúi mình nhưng cũng biết phản kháng" của cô cùng sự hy sinh của các thế hệ đi trước đã khắc họa sâu sắc cuộc khủng hoảng truyền thừa và sự tàn nhẫn của chế độ tông tộc phong kiến. Điểm nhấn nổi bật giúp Gia Nghiệp trở thành hình mẫu mới của dòng phim văn hóa chính là việc tái hiện trọn vẹn 36 công đoạn làm mực cổ truyền trên nền bối cảnh làng cổ An Huy được phục dựng tỉ mỉ theo tỷ lệ 1:1.

Tội Phạm IQ Thấp

Ngay sau khi lên sóng vào tháng 5/2026, bộ phim truyền hình Tội Phạm IQ Thấp đã bùng nổ danh tiếng khi cán mốc 8,1 điểm Douban, vượt 1 tỷ lượt xem toàn mạng và dẫn đầu khung giờ vàng đài Đông Phương, trở thành hiện tượng "hắc mã" của dòng phim trinh thám.

Thuộc thể loại hài đen châm biếm với cốt truyện phá vỡ mô-típ thông thường, bộ phim xoay quanh nhân vật cảnh sát Trương Nhất Ngang (Vương Kiêu thủ vai) không có hào quang "thần thám" nhưng lại liên tục phá án thành công nhờ những tình huống tréo ngoe, may mắn. Qua hiệu ứng "cánh bướm" đan xen giữa ba tuyến nhân vật: cảnh sát phá án, xã hội đen đấu đá và bộ đôi trộm ngốc gây họa, tác phẩm một kịch bản phá án độc lạ nhờ chuỗi hành động ngớ ngẩn của toàn bộ hệ thống nhân vật..

Điểm nhấn nổi bật giúp bộ phim chinh phục đông đảo khán giả chính là phong cách kể chuyện trào phúng độc lạ cùng dàn nhân vật phản diện dị biệt mang tính giải trí cực cao, biến mỗi phân cảnh thành một "máy tạo meme" gây bão mạng xã hội. Dù vấp phải vài tranh cãi nhỏ về tính logic của các chi tiết trùng hợp, Tội Phạm IQ Thấp vẫn nhận cơn mưa lời khen nhờ lối diễn xuất xuất thần của Vương Truyền Quân, Vương Kiêu và tân binh Tống Úc Hà, chứng minh vị thế "nội dung là vua" khi mở ra hướng đi mới đầy tiềm năng cho dòng phim trinh thám hài.



